出生时耳可能会缺失、畸形或发育不全。

出生缺陷也称先天异常，指孩子出生前就发生的身体异常。“先天”是指“出生时存在”。（另请参见面部和颅骨出生缺陷简介。）

耳朵的出生缺陷包括：

小耳畸形，是外耳（耳廓）小而畸形或发育不良

外耳道闭锁，是耳道部分或完全封闭

低位耳，即耳朵位置低于通常应在头部所处的位置

耳凹和耳皮赘，这是通常位于耳朵前面的轻微缺陷

小耳畸形和外耳道闭锁常常同时发生，并且通常在出生时或出生后不久被发现。在严重的情况下，耳道可能缺失。

低位耳可能会在多种遗传综合征中出现，且儿童通常发育迟缓。如果耳朵顶部低于眼睛外角，则认为耳朵处于低位。

耳凹和耳皮赘是常见的出生缺陷。它们可能是孩子还有其他问题的征兆，因此医生经常对他们进行听力障碍和其他出生缺陷的检查。患耳凹的儿童发生肾脏问题的风险增高，因此医生也可能进行肾脏超声检查。

耳部出生缺陷的示例 小耳症 这张照片显示小且畸形的外耳（小耳症）。小耳症是一种出生缺陷。 © Springer Science+Business Media 低位耳 这张照片显示一名低位耳患儿合并 r(18) 综合征的其他面部特征。低位耳是出生缺陷。 © Springer Science+Business Media 耳凹 这张照片显示一名儿童有两个耳凹，这是出生缺陷。黑色箭头指向一处耳凹，出现在耳凹较为常见的位置。白色箭头指向一处耳凹，出现在耳凹较少发生的位置。 © Springer Science+Business Media 耳皮赘 这张照片显示耳皮赘（箭头所指），这是一种出生缺陷。 © Springer Science+Business Media 小耳症 这张照片显示小且畸形的外耳（小耳症）。小耳症是一种出生缺陷。 © Springer Science+Business Media 低位耳 这张照片显示一名低位耳患儿合并 r(18) 综合征的其他面部特征。低位耳是出生缺陷。 © Springer Science+Business Media 耳凹 这张照片显示一名儿童有两个耳凹，这是出生缺陷。黑色箭头指向一处耳凹，出现在耳凹较为常见的位置。白色箭头指向一处耳凹，出现在耳凹较少发生的位置。 © Springer Science+Business Media 耳皮赘 这张照片显示耳皮赘（箭头所指），这是一种出生缺陷。 © Springer Science+Business Media

耳部缺陷的诊断 医师的评估

听力检查

颅骨的影像学检查

有时进行基因检测 在体格检查期间，医生可以识别许多耳朵缺陷。 医生还进行听力测试，以了解听力是否受到影响，并对颅骨进行成像检查，以寻找骨骼问题。 有耳部出生缺陷的婴儿可以由遗传学家进行评估。遗传学家是专门从事遗传学（基因科学以及某些特质或特征如何从父母传给孩子）的医生。可通过对婴儿的血液样本进行基因检测，以寻找染色体和基因异常。此检测可以帮助医生确定是否是特定遗传疾病导致，并排除其他原因。