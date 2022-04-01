已审核/已修订 4月 2022 | 修改的 9月 2022

听力障碍是指任何程度的听力损失，从轻度到重度，当耳朵的一部分（包括内耳、中耳和外耳）或听力所需的神经出现问题时，可能会发生这种情况。

新生儿听力障碍最常见的原因是巨细胞病毒感染或遗传缺陷以及年龄较大儿童的耳部感染或耳垢。

如儿童出现对言语无反应、交流困难，或说话晚，他们可能有听力障碍。

新生儿听力测试可通过手持设备或一种检查大脑对声音反应的测试来进行，年龄较大的儿童可使用其他各种技术。

未经治疗的听力障碍会阻碍儿童的言语、社交和情感发育。

如果可能，可以治疗病因，但可能需要助听器。

如果助听器无效，人工耳蜗有时可能会有帮助。

听力损伤在儿童中相对常见。约 1.9% 的儿童有听力障碍，每 1000 名接受听力受损筛查的儿童中，无论是否有症状，永久性听力受损儿童人数超过 1 名。

听力损伤在男孩中略微更常见。如不对损伤进行鉴别和治疗，可能会严重损害儿童的言语和理解能力。损伤可能导致无法入学、被同龄人嘲笑、社交孤立和情感困扰。

（另见成人听力下降。）

症状 如果儿童对声音无反应或如果儿童有语言表达困难或言语迟缓，父母可怀疑听力损伤。 程度较轻的听力缺陷无明显的特异表现，易被误诊，例如： 儿童有时不理会和他们说话的人。

孩子在家中可以正常地说话和听，但在学校却不能，因为轻度或中度听力障碍可能仅在教室的背景噪音中才会出现问题。 一般来说，对于那些在不同环境表现出显著社交、行为、语言或是学习障碍的孩子，均应常规进行听力筛查。

筛查和诊断 对于新生儿，进行常规听力筛查

对于年龄大一点的孩子，医生进行评估和鼓室测量术

影像学检查 由于听力在孩子的生长发育中有着极其重要的作用，许多儿科医师主张在孩子出生 3 个月以内常规进行听力筛查，这种测试在美国的许多州已成为法定程序。 大多数州要求新生儿接受常规筛查检查以发现听力障碍。新生儿听力筛查包括两个部分。首先，检测新生儿的健康耳朵对手持设备产生的轻咔嗒音有无产生回波（诱发性耳声发射测试）。如果此测试显示新生儿听力存在问题，进行另一项测试以测量脑对声音反应所产生的电信号（听性脑干反应测试，或 ABR）。ABR 无痛，常在新生儿睡眠期间进行。它适用于任何年龄段的儿童。 如果 ABR 结果异常，在 1 个月内重复此测试。如果仍检测到听力受损，可为儿童配备助听器，此外将儿童安置在适合听力受损儿童的教育环境中可能有益。 如果医生怀疑孩子有遗传缺陷，可以进行基因检测。 另有几种方法可用于诊断年长儿听力缺陷： 通过一系列提问来判断患儿是否有语言发育迟缓或评定家长对语言表达能力的关注程度

需检查患儿有无耳部畸形

6 个月至 2 岁的小孩可进行对不同声音反应的测试

检测鼓膜对一系列声音频率的反应（鼓室测量法），这可能表明中耳是否有液体

2 岁后，要求儿童遵循简单的命令，通常可提示他们是否听见并理解语言，或使用耳机测试他们对声音的反应 通常进行成像检测以鉴别听力受损原因并为预后提供指导。大多数孩子都进行磁共振成像 (MRI)。如果医生怀疑骨骼异常，进行计算机断层扫描 (CT)。

预后 未发现和治疗听力障碍会严重损害言语和语言理解能力。这种损害可能导致学习困难、同伴取笑以及社交和情感问题。