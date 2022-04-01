听力障碍是指任何程度的听力损失，从轻度到重度，当耳朵的一部分（包括内耳、中耳和外耳）或听力所需的神经出现问题时，可能会发生这种情况。
新生儿听力障碍最常见的原因是巨细胞病毒感染或遗传缺陷以及年龄较大儿童的耳部感染或耳垢。
如儿童出现对言语无反应、交流困难，或说话晚，他们可能有听力障碍。
新生儿听力测试可通过手持设备或一种检查大脑对声音反应的测试来进行，年龄较大的儿童可使用其他各种技术。
未经治疗的听力障碍会阻碍儿童的言语、社交和情感发育。
如果可能，可以治疗病因，但可能需要助听器。
如果助听器无效，人工耳蜗有时可能会有帮助。
听力损伤在儿童中相对常见。约 1.9% 的儿童有听力障碍，每 1000 名接受听力受损筛查的儿童中，无论是否有症状，永久性听力受损儿童人数超过 1 名。
听力损伤在男孩中略微更常见。如不对损伤进行鉴别和治疗，可能会严重损害儿童的言语和理解能力。损伤可能导致无法入学、被同龄人嘲笑、社交孤立和情感困扰。
（另见成人听力下降。）
病因
新生儿听力障碍的最常见原因是
当婴儿在子宫中感染巨细胞病毒时，称为先天性巨细胞病毒感染。先天性巨细胞病毒感染是美国最常见的先天性病毒感染。受感染的新生儿出生时就有听力损失和许多其他问题。出生前、出生期间或出生后不久很快感染的儿童也可能后期会出现听力丧失。
基因缺陷也是常见的原因。一些遗传缺陷会导致出生时听力下降。其他遗传缺陷会导致听力下降，并随着时间推移而发病。
婴儿和大龄儿童听力障碍的最常见原因是
在年龄较大的儿童中，其他原因包括头部受伤、嘈杂的噪音（包括嘈杂的音乐）、使用某些可能损害耳朵的药物（例如氨基糖苷类抗生素或噻嗪类利尿剂）、某些病毒感染（例如腮腺炎）、肿瘤或影响听觉神经的损伤、铅笔或其他异物卡在耳朵深处的损伤以及在极少数情况下导致身体攻击自身组织的身体免疫系统故障（自身免疫性疾病）。
儿童听力缺陷的危险因素
你知道吗……
症状
如果儿童对声音无反应或如果儿童有语言表达困难或言语迟缓，父母可怀疑听力损伤。
程度较轻的听力缺陷无明显的特异表现，易被误诊，例如：
儿童有时不理会和他们说话的人。
孩子在家中可以正常地说话和听，但在学校却不能，因为轻度或中度听力障碍可能仅在教室的背景噪音中才会出现问题。
一般来说，对于那些在不同环境表现出显著社交、行为、语言或是学习障碍的孩子，均应常规进行听力筛查。
筛查和诊断
对于新生儿，进行常规听力筛查
对于年龄大一点的孩子，医生进行评估和鼓室测量术
影像学检查
由于听力在孩子的生长发育中有着极其重要的作用，许多儿科医师主张在孩子出生 3 个月以内常规进行听力筛查，这种测试在美国的许多州已成为法定程序。
大多数州要求新生儿接受常规筛查检查以发现听力障碍。新生儿听力筛查包括两个部分。首先，检测新生儿的健康耳朵对手持设备产生的轻咔嗒音有无产生回波（诱发性耳声发射测试）。如果此测试显示新生儿听力存在问题，进行另一项测试以测量脑对声音反应所产生的电信号（听性脑干反应测试，或 ABR）。ABR 无痛，常在新生儿睡眠期间进行。它适用于任何年龄段的儿童。
如果 ABR 结果异常，在 1 个月内重复此测试。如果仍检测到听力受损，可为儿童配备助听器，此外将儿童安置在适合听力受损儿童的教育环境中可能有益。
如果医生怀疑孩子有遗传缺陷，可以进行基因检测。
另有几种方法可用于诊断年长儿听力缺陷：
通过一系列提问来判断患儿是否有语言发育迟缓或评定家长对语言表达能力的关注程度
需检查患儿有无耳部畸形
6 个月至 2 岁的小孩可进行对不同声音反应的测试
检测鼓膜对一系列声音频率的反应（鼓室测量法），这可能表明中耳是否有液体
2 岁后，要求儿童遵循简单的命令，通常可提示他们是否听见并理解语言，或使用耳机测试他们对声音的反应
通常进行成像检测以鉴别听力受损原因并为预后提供指导。大多数孩子都进行磁共振成像 (MRI)。如果医生怀疑骨骼异常，进行计算机断层扫描 (CT)。
预后
未发现和治疗听力障碍会严重损害言语和语言理解能力。这种损害可能导致学习困难、同伴取笑以及社交和情感问题。
治疗
在可能情况下治疗病因
助听器或人工耳蜗
手语
治疗听力下降和耳部缺陷的可逆性原因可以恢复听力。一旦明确了病因，患儿则有可能恢复听力，比如，耳部感染可通过抗生素或手术治愈，耳垢可人工或滴耳剂去除，胆脂瘤可经外科手术切除。
然而，在大多数情况下，听力缺陷的原因并不是十分明确，病因清除很困难，只能尽可能地使用助听器等替代治疗。
助听器适用于婴儿和大龄儿童。如果听力受损为轻度或中度或者仅影响单耳，可使用助听器或耳机。调频听觉训练器可以帮助仅一只耳有听力障碍的孩子，训练器可将教师的声音传送到正常耳朵中的助听器内。
助听器：放大声音
耳背式助听器功率很强大，但外观不好看。耳内式助听器是严重听力丧失者最好的选择。它易于调节，但使用电话时有一定困难。耳道式助听器用于轻到中度听力丧失。这种助听器相对不显眼。完全耳道式助听器用于轻到中度听力丧失。外面几乎看不到，并且效果较好，也能使用电话。拉动小环即可将其移除。但价格最昂贵并且不易调节。
人工耳蜗（一种手术植入系统，在发出声音时可将电信号直接发送到听神经中）可用于重度听力下降至无法用助听器治疗的儿童。
儿童可能还需要治疗以支持他们的语言发育，例如教导其基于视觉的手语。
失聪群体为拥有丰富的文化和替代性交流方式而感到自豪。许多失聪的人反对通过手术治疗严重听力损伤，因为这可能让儿童无法融入失聪群体。这种说法褒贬不一，不过家长在考虑放弃治疗之前最好和医师讨论后再做决定。
了解更多信息
以下是一些可能有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
有关研究和资助计划的更新、教育材料、支持服务以及相关主题的快速链接的全面信息，请参阅以下网站：
亚历山大·格雷厄姆·贝尔耳聋与听力障碍协会 支持、信息、资源等，以确保耳聋和听力障碍的人能够听到声音和开口说话
美国聋儿协会： 面向所有听力水平的儿童和青少年的信息，涉及获得沟通支持、语言和学习机会、指导和宣传
听力健康基金会： 有关预防和治愈听力损失和其他听力障碍的信息
海伦·凯勒国家聋盲青年和成人中心 (HKNC)： 有关失明、视力受损、失聪-失明或听力与视力联合丧失者如何通过培训和其他资源独立生活和工作的信息
全美聋哑人协会： 一个民权组织，面向美国的耳聋和听力障碍患者