婴儿玫瑰疹是婴儿或幼儿的传染性病毒感染，会引起高烧和皮疹。

婴儿玫瑰疹由人疱疹病毒 6 型感染引发。

典型症状包括突然开始的高烧，有时在体温恢复正常后出现的皮疹。

诊断基于症状和儿童年龄。

治疗的目的是缓解症状。

婴儿玫瑰疹全年发生，最常见于春季和秋季。有时发生小范围局部性暴发流行。

婴儿玫瑰疹的常见病因是疱疹病毒 6 型，它是许多人疱疹病毒中的一种。

幼儿急疹最常见于 6 个月至 3 岁的幼儿。

婴儿玫瑰疹通过吸入感染者呼出的小飞沫传播。当感染者说话、咳嗽或打喷嚏时，也可吸入飞沫。如果飞沫落在表面，儿童接触这些表面，然后再碰鼻子或嘴，就有可能会感染。感染常通过密切接触已感染但没有任何症状的人传播，如家庭成员。具有传染性的感染者常难以判断。

过去患过婴儿玫瑰疹者具有免疫力，通常不会再患。

幼儿急疹的症状 在感染后约 5 至 15 天开始出现幼儿急疹症状。突然出现体温高达 103 至 105°F（约 39.5 至 40.5°C）的发热，持续 3 至 5 天。5% 至 15% 的儿童由于高烧而发生癫痫发作，尤其是因为开始发热且体温迅速升高。尽管有高热，幼儿通常仍是意识清醒而且很活跃。 少数幼儿出现轻微流涕、咽喉疼痛或肚子痛。 枕后、颈侧和耳后淋巴结可能肿大。 发热通常在第 4 天迅速减轻。 婴儿玫瑰疹引起的皮疹 隐藏详情 这张照片显示婴儿玫瑰疹引起的扁平、红色皮疹。 SCOTT CAMAZINE/科学图片库 大约 30% 的幼儿急疹患儿在体温降低后数小时至一天（至多）内出现皮疹。皮疹是为红色扁平状。皮疹大多出现在胸部和腹部，很少会大量出现在面部、手臂和腿部。皮疹无痒感，可能持续数小时至 2 天。

幼儿急疹的诊断 医师的评估 当年龄为 6 个月至 3 岁的儿童中出现典型症状（尤其是在高烧消退后出现皮疹）时，医生会怀疑发生婴儿玫瑰疹。 很少需要进行检查，但是可以通过血液检查来确认婴儿玫瑰疹的诊断。