原发性婴幼儿型青光眼

原发性婴幼儿型青光眼是一种罕见的先天缺陷，阻止液体（房水）从眼睛前部正常排出。这使眼内压升高，若不治疗，会损害视神经并导致完全失明。
（另见成人青光眼。）
通常，滋养眼睛的液体（房水）是由虹膜后面（后房中）的睫状体产生，并通过瞳孔流到眼睛前部（前房），然后从那里流出到虹膜和角膜之间的引流管中。当液体引流受阻时，眼内压力（眼内压）会升高。
正常房水引流
房水是滋养眼睛的液体。此液体由虹膜后方（后房中）的睫状体产生，经瞳孔进入前房，然后通过引流通道流出眼内。
原发性婴幼儿型青光眼发生在婴儿和幼童中，并且可能仅影响一只眼睛或（更常见）两只眼睛。在原发性婴儿型青光眼中，眼内压高于正常范围。
当另一种影响眼睛的疾病，如脑面血管瘤病增加眼内压时，就会发生继发性青光眼。当婴儿眼睛受伤或进行眼部手术（如白内障切除）后，眼内压也会升高。
在原发性婴幼儿型青光眼或早期儿童青光眼中，巩膜（附着于眼部的坚韧白色纤维层）和角膜（虹膜和瞳孔前的透明层）随眼压升高而伸展，导致患眼扩大。若成人患有青光眼，则不会出现患眼扩大。角膜有时是混浊的。婴儿会因受强光而流泪，并出现眼部疼痛（畏光）。
原发性婴幼儿型青光眼的诊断
测量眼球和角膜
当婴儿流泪、频繁眨眼和对光敏感时，医生怀疑原发性婴幼儿型青光眼。
他们通过在诊室或诊所进行彻底的眼科检查来确认诊断，然后在手术室全身麻醉下进行更详细的检查，以便对眼球和角膜进行特殊测量。
原发性婴幼儿型青光眼的治疗
手术
若不治疗，角膜混浊会继续发展，视神经会受损，可能导致失明。为防止这些并发症，医生会进行外科手术以尽早建立新的引流系统（前房角切开术、小梁切开术或小梁切除术）。
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美国小儿眼科和斜视协会 (AAPOS) 儿童眼科基金会： 有关预防、检测、研究和教育，以保护儿童视力的实用信息