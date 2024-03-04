原发性婴幼儿型青光眼

原发性婴幼儿型青光眼是一种罕见的先天缺陷，阻止液体（房水）从眼睛前部正常排出。这使眼内压升高，若不治疗，会损害视神经并导致完全失明。

（另见成人青光眼。）

通常，滋养眼睛的液体（房水）是由虹膜后面（后房中）的睫状体产生，并通过瞳孔流到眼睛前部（前房），然后从那里流出到虹膜和角膜之间的引流管中。当液体引流受阻时，眼内压力（眼内压）会升高。

正常房水引流

原发性婴幼儿型青光眼发生在婴儿和幼童中，并且可能仅影响一只眼睛或（更常见）两只眼睛。在原发性婴儿型青光眼中，眼内压高于正常范围。

当另一种影响眼睛的疾病，如脑面血管瘤病增加眼内压时，就会发生继发性青光眼。当婴儿眼睛受伤或进行眼部手术（如白内障切除）后，眼内压也会升高。

在原发性婴幼儿型青光眼或早期儿童青光眼中，巩膜（附着于眼部的坚韧白色纤维层）和角膜（虹膜和瞳孔前的透明层）随眼压升高而伸展，导致患眼扩大。若成人患有青光眼，则不会出现患眼扩大。角膜有时是混浊的。婴儿会因受强光而流泪，并出现眼部疼痛（畏光）。

原发性婴幼儿型青光眼的诊断 测量眼球和角膜 当婴儿流泪、频繁眨眼和对光敏感时，医生怀疑原发性婴幼儿型青光眼。 他们通过在诊室或诊所进行彻底的眼科检查来确认诊断，然后在手术室全身麻醉下进行更详细的检查，以便对眼球和角膜进行特殊测量。