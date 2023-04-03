青光眼是一类以进行性视神经损害（往往但却并不一定与眼压升高有关）为特征的眼部疾病，可引发不可逆的视力丧失。
当眼内压升高，可出现视神经的损害。
视力损失比较缓慢，因而患者可能在很长时间不能察觉。
有青光眼危险因素的患者应行全面的眼部检查，包括眼压、视野等。
青光眼患者常需终生控制眼压，降眼压眼药水最为常用，有时可能还需要手术治疗。
美国大约有 300 万青光眼患者，而全世界范围内大约有 6400 万。青光眼是世界上排名第二的主要致盲性眼病，在美国是第二位致盲原因，而在黑人和西班牙裔中，青光眼是主要致盲原因。只有一半青光眼患者知道自己患有此病。青光眼可发生于任何年龄，但 60 岁以上老人的发病率是其他年龄人群的6倍。
患此病风险最高的人群具有以下特征：
房水的产生与排出之间不平衡，到达一定的程度即可导致眼内压升高，发生青光眼。滋润眼睛的房水由虹膜后的睫状体产生，从后房经瞳孔流入前房，然后经虹膜和角膜之间的引流通道（“房角”）排出眼外。正常工作时，该系统像水龙头（睫状体）和水槽排水（引流通道）一样运作。房水产生和排出之间的平衡—打开的水龙头和正常排水的水槽—保持房水自由流动，防止眼睛内部的压力聚集。
正常房水引流途径
房水由虹膜后方的睫状体（后房中）产生，进入眼睛的前部（前房），然后通过引流通道或葡萄膜巩膜通道（黑色箭头）流出。
在青光眼中，引流通道堵塞、阻塞或覆盖。即使后房不断产生新房水，但房水无法离开眼睛。换言之，水槽“堵住了”，而水龙头仍在流动。由于眼睛内没有其他地方可容纳房水，因此眼睛内的压力升高。当压力超过视神经的耐受范围时，会对视神经造成伤害。这种损伤会导致青光眼。
有的患者眼压升高并没有超过正常范围，但仍然超出了视神经的耐受范围，也可发生青光眼，称为低压性青光眼或正常眼压性青光眼。在美国，大约三分之一的青光眼患者有低眼压性青光眼。低眼压性青光眼在亚洲人中更为常见。
在大部分患者中，青光眼的病因未知。当青光眼病因未知时，称为原发性青光眼。当青光眼病因已知时，称为继发性青光眼。继发性青光眼的病因包括使用某些药物、感染、发炎、肿瘤、大面积白内障等病况，以及白内障手术。这些病因阻止房水自由排出，导致眼压升高，视神经受损。
青光眼类型
成人和儿童青光眼的形式多种多样。大部分青光眼分为两类：
开角型青光眼
闭角型青光眼（闭角青光眼）
开角型青光眼比闭角型青光眼更常见。此型患眼房水引流通道在数月或数年内逐渐阻塞，而房水产生正常，因而眼压逐渐升高。此类型青光眼为“开角型”，是因为引流通道没有明显阻塞（使用裂隙灯放大检查时），但通过通道进行引流仍存在障碍。由于房水以正常速率产生，但引流速度缓慢，导致眼睛压力缓慢升高。
闭角型青光眼较开角型青光眼少见。对于闭角型青光眼而言，房水引流通道因角膜与虹膜之间的房角太窄而阻塞或关闭，房角阻塞的发生可急可缓。此类型青光眼为“闭角型”，是因为引流通道明显阻塞。阻塞可以是突然发生的（称为急性闭角型青光眼）或缓慢发生的（称为慢性闭角型青光眼）。如果房角阻塞突然发生，则眼压迅速升高。如果房角阻塞慢慢发生，则眼压缓慢升高，与开角型青光眼相似。
青光眼的症状
开角型青光眼
开角型青光眼无眼痛，因而早期没有任何的症状。双眼通常均受影响，但一般不同。开角型青光眼的主要症状是，数月至数年后，出现盲点或部分视力丧失。盲点慢慢变大并融合在一起。通常首先丧失周边视力。患者可能会踏错楼梯，阅读时看不到部分字，或者开车时有困难。视力丧失发展缓慢，以至于通常只有在大部分视力丧失后才会注意到。因中心视野常最后受累，很多患者最后发展成管状视野，即患者注视正前方时，中心视力良好，但看不见周围的物体。如果未得到及时的治疗，仅有的管状视力也将受损，患眼将完全失明。
闭角型青光眼
青光眼的诊断
医生检查眼睛
如果医生怀疑青光眼（例如，根据他们在常规眼科检查中发现的情况），他们会对青光眼进行全面的眼科检查。全面的青光眼眼睛检查由五部分组成：
眼压测量
视神经评估
视野检查
前房角镜检查
测量角膜
医生测量眼内压力。这种测量使用一种称为眼压计的仪器完成，是无痛的。正常眼压读数的范围是 11 至 21 毫米汞柱(mm Hg)。一般认为眼压大于 21 mm Hg 表示眼压偏高。
但单纯测量眼压显然不够，因为至少 1/3 的青光眼患者眼压在平均范围，而且有些人的高眼压不是青光眼导致的。所以医生还要使用检眼镜以及有时使用其他器械（如光学相干断层扫描）来观察有无提示青光眼性眼部损伤的视神经改变。
此外，视野检查（即周边视力检查）能让医生检测盲点。视野检查最常使用一台机器测定人看见整个视野区域内小亮点的能力。
医生可采用一种特制的透镜——前房角镜来观察眼睛的引流通道，即前房角镜检查。该检查可鉴别青光眼属于开角型还是闭角型。
医生还会测量角膜厚度。如果角膜较薄，青光眼更有可能发生。但是，薄角膜并不意味着存在青光眼。
你知道吗……
筛查
大多数青光眼可在数年间导致慢性进行性无症状性的视力下降，因而早期发现和诊断极为重要。所有存在青光眼高风险（见风险因素列表）的人应每 1～2 年进行一次常规的全面眼科检查。
青光眼的治疗
药物
有时需要进行手术
青光眼的损伤一旦形成，则不再可逆。但是若青光眼能及时诊断并合理治疗，则可以阻止视力的进一步损失。因此，青光眼治疗的目的是预防视力损失的发生或阻止其进一步发展。
青光眼的治疗是长期的和终生性的。降低眼压有两类方法，即增加液体从眼球排出和减少眼球内的房水生成。少数人眼压较高但视神经并未见到明显的损害，称为可疑青光眼，可暂不治疗，随访观察。
药物（通常为滴眼剂）和手术是青光眼的主要治疗方法。青光眼的类型和严重程度决定什么治疗是合适的：
治疗所用药物对多数开角型青光眼的效果良好。
闭角型青光眼患者也可使用这些药物，但手术治疗（而非滴眼液）才是主要治疗方法。
药物
通常使用含有β受体阻滞剂（如 timolol）的眼药水、前列腺素类化合物、α肾上腺素受体激动剂或碳酸酐酶抑制剂治疗青光眼。过去常使用胆碱能药物（如毛果芸香碱），但现在已经很少用。
抗青光眼眼药水比较安全，但也可能导致一些副作用。青光眼患者可能需要终身用药，因此定期检查眼压、视神经和视野状况非常有必要。通常，这些药物起初只用于单眼（称为单眼试验），或双眼。如果接受治疗的眼睛在1至4周后有所改善，则对两个眼睛均进行治疗。
急性闭角型青光眼是医疗急症，因此医生可使用强效和速效药，快速降低眼压。患者立刻接受多种药物，先从滴眼液开始（如噻吗洛尔、溴莫尼定或毛果芸香碱）。如果医生认为眼睛容易出现高压，则可给予乙酰唑胺片和利尿药，如甘油或异山梨醇（口服）或甘露醇（静脉注射）。尽快对双眼进行紧急激光手术。双眼均接受治疗是因为如果不予以治疗，健侧眼睛可能也会受影响。
治疗青光眼的药物
药物
一些副作用
注释
前列腺素类化合物
Bimatoprost
拉坦前列素
他氟前列素
曲伏前列素
眼睛和皮肤色素沉着增多
睫毛增多变长
肌肉痛、关节疼痛、背痛
皮疹
眼前部炎症（葡萄膜炎）可能恶化
作用机制： 增加房水流出
给药途径： 眼药水
其他： 此类眼药水很少导致全身副作用。
β-受体阻滞剂
噻吗洛尔
倍他索洛尔
喹酮心安
Levobetaxalol
Levobunolol
Metipranolol
哮喘或致气短的肺部疾病患者可出现呼吸困难
心率减慢
失眠
疲劳
抑郁症
意识模糊
性功能障碍
参见表降压药
作用机制： 减少房水生成
给药途径： 眼药水
其他： 此类眼药水不影响瞳孔大小。
对心脏病或血管疾病患者部分副作用会加重。
部分副作用可缓慢产生，可误认为是因年龄或其他身体因素所致。
胆碱能药物*
Carbachol
Pilocarpine
出汗
头痛
非自主的摇摆运动
震颤
唾液分泌过多
腹泻、腹部痉挛性绞痛、恶心
作用机制： 收缩瞳孔（缩瞳）和使房水流出增多
给药途径： 眼药水
其他： 这些滴眼液不如 β 阻滞剂一样有效。
瞳孔颜色较深的人可能需要高强度的滴眼液。
这些药物使眼睛更难适应黑暗。
胆碱酯酶抑制剂*
Echothiophate
与胆碱能激动剂一样，但更可能发生
作用机制： 收缩瞳孔（缩瞳）和使房水流出增多
给药途径： 眼药水
其他： 这些滴眼液作用非常持久。
它们可能会导致白内障和视网膜脱离，而且有闭角型青光眼的患者不应使用。
这些药物使眼睛更难适应黑暗。
Rho 激酶抑制剂
奈他地尔
眼睛发红
眼部血管破裂
角膜沉积物
作用机制： 增加房水流出
给药途径： 眼药水
α肾上腺素能受体激动剂
Apraclonidine
Brimonidine
血压升高、心率加快
异常心律
可有瞳孔散大
阿可乐定： 长时间用药后作用减轻，常需增加剂量才能达到初期的效果
溴莫尼定： 可致口干，与其他药物相比，对此药过敏者较少，2岁以下患儿可致死
作用机制： 减少房水生成并增加房水流出
给药途径： 眼药水
碳酸酐酶抑制剂
乙酰唑胺
布林佐胺
Dorzolamide
醋甲唑胺
乙酰唑胺、醋甲唑胺可致：
疲劳
味觉异常
食欲不振（不常见）
抑郁症
肾结石
水盐（电解质）失衡
麻木或针刺感
血细胞减少或增加（恶液质）
体重减轻
恶心
腹泻
布林佐胺、多佐胺：
口腔味觉差
皮疹
作用机制： 减少房水生成
给药途径： 对于乙酰唑胺：口服或静脉注射
对于醋甲唑胺：口服
对于布林佐胺和多佐胺：眼药水
渗透性利尿药
甘油
甘露醇
尿液排出增加
可改变一些人的机体水盐（电解质）平衡，导致严重的副作用（如加重心脏衰竭或大脑异常），或者会导致脱水
作用机制： 增加血液中的盐浓度，使眼内的液体渗透进入血液，降低眼内压
给药途径： 对于甘油：口服
对于甘露醇：静脉注射
其他：这些药物最常被用来治疗急性闭角型青光眼。
* 这些药物很少使用。
手术
对于眼压极高的患者、眼药水无法有效控制眼压的患者、无法使用眼药水的患者、因使用眼药水产生不耐受副作用的患者、或者第一次看医生时已存在严重视野损害的患者，可能需要手术。
激光手术可用于增加开角型青光眼患者房水的引流（激光小梁成形术），或在急性或慢性闭角型青光眼患者的虹膜上开口（激光周边虹膜切开术）。激光手术非常方便，常在医生办公室、门诊或诊所进行，手术时表面麻醉即可预防疼痛，术后当天即可回家，不用住院。使用麻醉眼药水来预防疼痛。术后当日患者即可回家，不需住院。有证据表明，激光手术治疗开角型青光眼时至少与药物治疗一样有效。对于新近确诊的患者，开始激光小梁成形术治疗是可以接受的，并且通常是可取的。
青光眼激光治疗后最常见的并发症是一过性眼压升高，可使用抗青光眼眼药水进行降眼压治疗。偶尔，激光治疗可能出现角膜灼伤，一般情况下可迅速愈合。
青光眼滤过手术是治疗青光眼的另一种手术方式。经典的青光眼滤过手术是人为地建立一条新的房水引流通道（小梁切除术或引流阀植入术），使得房水能绕过阻塞的通道滤出眼外。传统青光眼滤过手术一般需在医院完成。患者通常当天即可回家。
部分厚度手术（黏小管切开扩张术、深部巩膜切除术和黏小管成形术）是另一种滤过手术，仅去除部分引流系统以增加房水的流出。这些手术可以在医院或门诊手术中心完成。患者通常当天即可回家。
继发性青光眼
继发性青光眼应根据病因进行治疗。
若因感染或炎症所致，可给予抗生素、抗病毒药物或皮质类固醇眼药水进行治疗。
应治疗阻塞液体引流的肿瘤，也应治疗因过大以至于导致眼压增高的白内障。摘除此类白内障有助于预防继发性青光眼，但偶尔会使眼压升高。若白内障手术后继发性眼压升高应使用降眼压眼药水进行治疗。若药物不能控制眼压，则可行青光眼滤过手术。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
青光眼研究基金会 (The Glaucoma Research Foundation)：获取有助于找到青光眼治愈方法的创新研究信息以及有关该病患者的护理和治疗的基本信息。
美国盲人理事会 (ACB)：提高失明和视力受损人士的生活质量的计划和服务，包括盲文论坛和出版物、ACB 广播节目以及其他相关媒体。
美国盲人基金会（American Foundation for the Blind）：获得研究、教育和就业计划，以扩大失明或视力障碍患者的机会。