青光眼是一类以进行性视神经损害（往往但却并不一定与眼压升高有关）为特征的眼部疾病，可引发不可逆的视力丧失。

当眼内压升高，可出现视神经的损害。

视力损失比较缓慢，因而患者可能在很长时间不能察觉。

有青光眼危险因素的患者应行全面的眼部检查，包括眼压、视野等。

青光眼患者常需终生控制眼压，降眼压眼药水最为常用，有时可能还需要手术治疗。

美国大约有 300 万青光眼患者，而全世界范围内大约有 6400 万。青光眼是世界上排名第二的主要致盲性眼病，在美国是第二位致盲原因，而在黑人和西班牙裔中，青光眼是主要致盲原因。只有一半青光眼患者知道自己患有此病。青光眼可发生于任何年龄，但 60 岁以上老人的发病率是其他年龄人群的6倍。

患此病风险最高的人群具有以下特征：

年龄在 40 岁以上

黑人

有家庭成员（曾）患此疾病

近视（开角型青光眼中）或远视（闭角型青光眼中）

糖尿病

高血压

长期使用皮质类固醇药物

眼部外伤史

房水的产生与排出之间不平衡，到达一定的程度即可导致眼内压升高，发生青光眼。滋润眼睛的房水由虹膜后的睫状体产生，从后房经瞳孔流入前房，然后经虹膜和角膜之间的引流通道（“房角”）排出眼外。正常工作时，该系统像水龙头（睫状体）和水槽排水（引流通道）一样运作。房水产生和排出之间的平衡—打开的水龙头和正常排水的水槽—保持房水自由流动，防止眼睛内部的压力聚集。

正常房水引流途径

在青光眼中，引流通道堵塞、阻塞或覆盖。即使后房不断产生新房水，但房水无法离开眼睛。换言之，水槽“堵住了”，而水龙头仍在流动。由于眼睛内没有其他地方可容纳房水，因此眼睛内的压力升高。当压力超过视神经的耐受范围时，会对视神经造成伤害。这种损伤会导致青光眼。

有的患者眼压升高并没有超过正常范围，但仍然超出了视神经的耐受范围，也可发生青光眼，称为低压性青光眼或正常眼压性青光眼。在美国，大约三分之一的青光眼患者有低眼压性青光眼。低眼压性青光眼在亚洲人中更为常见。

青光眼 视频

在大部分患者中，青光眼的病因未知。当青光眼病因未知时，称为原发性青光眼。当青光眼病因已知时，称为继发性青光眼。继发性青光眼的病因包括使用某些药物、感染、发炎、肿瘤、大面积白内障等病况，以及白内障手术。这些病因阻止房水自由排出，导致眼压升高，视神经受损。

青光眼 3D 模型

青光眼类型 成人和儿童青光眼的形式多种多样。大部分青光眼分为两类： 开角型青光眼

闭角型青光眼（闭角青光眼） 开角型青光眼比闭角型青光眼更常见。此型患眼房水引流通道在数月或数年内逐渐阻塞，而房水产生正常，因而眼压逐渐升高。此类型青光眼为“开角型”，是因为引流通道没有明显阻塞（使用裂隙灯放大检查时），但通过通道进行引流仍存在障碍。由于房水以正常速率产生，但引流速度缓慢，导致眼睛压力缓慢升高。 闭角型青光眼较开角型青光眼少见。对于闭角型青光眼而言，房水引流通道因角膜与虹膜之间的房角太窄而阻塞或关闭，房角阻塞的发生可急可缓。此类型青光眼为“闭角型”，是因为引流通道明显阻塞。阻塞可以是突然发生的（称为急性闭角型青光眼）或缓慢发生的（称为慢性闭角型青光眼）。如果房角阻塞突然发生，则眼压迅速升高。如果房角阻塞慢慢发生，则眼压缓慢升高，与开角型青光眼相似。

青光眼的症状 开角型青光眼 开角型青光眼无眼痛，因而早期没有任何的症状。双眼通常均受影响，但一般不同。开角型青光眼的主要症状是，数月至数年后，出现盲点或部分视力丧失。盲点慢慢变大并融合在一起。通常首先丧失周边视力。患者可能会踏错楼梯，阅读时看不到部分字，或者开车时有困难。视力丧失发展缓慢，以至于通常只有在大部分视力丧失后才会注意到。因中心视野常最后受累，很多患者最后发展成管状视野，即患者注视正前方时，中心视力良好，但看不见周围的物体。如果未得到及时的治疗，仅有的管状视力也将受损，患眼将完全失明。 闭角型青光眼 在急性闭角型青光眼中，眼压急剧升高，患者常感觉剧烈的眼痛伴头痛、眼红、视物模糊、彩虹色光晕和突发视力下降。急性闭角型青光眼青光眼属于眼科急症。发作后如果不及时治疗，视力可在 2～3 小时内完全丧失。 若闭角型青光眼眼压缓慢升高，即慢性闭角型青光眼，开始时症状通常与开角型青光眼类似。一些患者可能会出现眼红、不适、视力模糊或头痛（入睡后头痛减轻）。眼压可能正常，但患侧眼睛通常较高。 对于单只眼睛患有开角型或闭角型青光眼的患者，另一只眼也有可能出现此病。

青光眼的诊断 医生检查眼睛 如果医生怀疑青光眼（例如，根据他们在常规眼科检查中发现的情况），他们会对青光眼进行全面的眼科检查。全面的青光眼眼睛检查由五部分组成： 眼压测量

视神经评估

视野检查

前房角镜检查

测量角膜 医生测量眼内压力。这种测量使用一种称为眼压计的仪器完成，是无痛的。正常眼压读数的范围是 11 至 21 毫米汞柱(mm Hg)。一般认为眼压大于 21 mm Hg 表示眼压偏高。 但单纯测量眼压显然不够，因为至少 1/3 的青光眼患者眼压在平均范围，而且有些人的高眼压不是青光眼导致的。所以医生还要使用检眼镜以及有时使用其他器械（如光学相干断层扫描）来观察有无提示青光眼性眼部损伤的视神经改变。 此外，视野检查（即周边视力检查）能让医生检测盲点。视野检查最常使用一台机器测定人看见整个视野区域内小亮点的能力。 医生可采用一种特制的透镜——前房角镜来观察眼睛的引流通道，即前房角镜检查。该检查可鉴别青光眼属于开角型还是闭角型。 医生还会测量角膜厚度。如果角膜较薄，青光眼更有可能发生。但是，薄角膜并不意味着存在青光眼。 你知道吗…… 筛查 大多数青光眼可在数年间导致慢性进行性无症状性的视力下降，因而早期发现和诊断极为重要。所有存在青光眼高风险（见风险因素列表）的人应每 1～2 年进行一次常规的全面眼科检查。