肥厚性幽门狭窄是由于连接胃体与小肠的肌肉肥厚导致的胃排空障碍。
增厚的肌肉会导致部分阻塞（梗阻），从而影响胃内容物进入小肠。
婴幼儿食欲较好但是喂养后会有剧烈呕吐（喷射性呕吐）并可出现脱水和营养不良。
腹部超声检查可协助诊断。
静脉补液和小手术通常可解决问题。
幽门是位于胃连接小肠第一部分（十二指肠）处的括约肌。通常，幽门收缩，食物在胃内消化；幽门舒张，胃内容物流入肠。由于医生无法完全明确的原因，幽门会增厚，有时会闭合（称为狭窄），从而阻止物质离开胃。这种梗阻通常发生在出生后一两个月。
幽门狭窄的危险因素
危险因素包括
男性（尤其是第一胎男孩）
父母或兄弟姐妹患幽门狭窄
在出生后最初几周内使用某些抗生素（例如红霉素）
妊娠期间吸烟
用奶瓶喂养配方奶
在少见情况下，一些年龄大一点的孩子因消化性溃疡或类似于食物过敏的罕见疾病（例如嗜酸性胃肠炎）导致肿胀，从而引起幽门梗阻。
肥厚性幽门狭窄的症状
肥厚性幽门狭窄的症状通常在婴儿 3 至 6 周龄时出现。
幽门狭窄的婴幼儿会很饥饿，喂养也很好，但是喂养后会有剧烈的呕吐。部分婴儿会因大量呕吐出现脱水和营养不良。在重度脱水或严重营养不良之前，婴儿看上去健康状况良好。
在几天到几周后，婴儿逐渐脱水且体重减轻。这时，部分患儿皮肤和眼白变黄（黄疸）。
肥厚性幽门狭窄的诊断
肥厚性幽门狭窄的治疗
静脉补液
手术
医生通过静脉（经静脉）给婴儿进行输液，以治疗脱水并纠正电解质不平衡。
然后医生可通过切除肥厚的括约肌减轻阻塞，使配方奶粉或母乳能够更容易地进入小肠。这种手术（称为幽门肌切开术）相对较小，大多数婴儿可在手术后一天内进食。
幽门狭窄
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为治疗幽门狭窄，外科医生可通过切除肥厚的幽门括约肌减轻阻塞，使配方奶粉或母乳能够更容易地进入小肠。