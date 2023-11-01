肥厚性幽门狭窄的症状通常在婴儿 3 至 6 周龄时出现。

幽门狭窄的婴幼儿会很饥饿，喂养也很好，但是喂养后会有剧烈的呕吐。部分婴儿会因大量呕吐出现脱水和营养不良。在重度脱水或严重营养不良之前，婴儿看上去健康状况良好。

在几天到几周后，婴儿逐渐脱水且体重减轻。这时，部分患儿皮肤和眼白变黄（黄疸）。