什么是幽门狭窄？
幽门是使胃与肠隔离，并使胃中保持食物的肌肉。幽门狭窄是指幽门肌肉增厚，部分或完全阻止食物从婴儿胃部进入肠道。
幽门狭窄的婴儿进食正常，但进食后不久会强行呕吐
当婴儿 1 个月或 2 个月大时，通常会发生幽门狭窄
婴儿可能会脱水（体内水分太少）并且无法获得足够的营养
为了判断您的宝宝是否患有幽门狭窄，医生会进行超声检查
医生进行手术以切除和松解增厚的肌肉
以下情况下幽门狭窄的风险较高：
男性，头胎
其母亲在怀孕期间吸烟的婴儿
给予特定抗生素的婴儿
家庭成员患幽门狭窄的婴儿
幽门狭窄的症状是什么？
幽门狭窄的婴儿会饥饿，进食正常，进食后强行呕吐（喷射性呕吐）。与因生病而呕吐的婴儿不同，幽门狭窄的婴儿呕吐后立即想要进食和饮水。
有时，婴儿吐得太多，他们会出现：
减轻体重
通常，婴儿仍然能够吸收足够液体，不会脱水。但是，在医生弄清楚出什么问题之前，他们的体重可能会减轻很多，且看上去非常瘦弱。
医生如何判断我的孩子是否患有幽门狭窄？
医生可能会触摸到宝宝腹部的小肿块。医生会进行超声检查，以确定您的宝宝患有幽门狭窄。
医生如何治疗幽门狭窄？
医生将会：
给婴儿静脉补液
进行手术以切断阻塞胃部的肌肉，以便配方奶或母乳可通过胃部
手术后第二天，宝宝通常可以恢复正常饮食。