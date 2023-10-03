幽门狭窄的症状是什么？

幽门狭窄的症状是什么？

幽门狭窄的婴儿会饥饿，进食正常，进食后强行呕吐（喷射性呕吐）。与因生病而呕吐的婴儿不同，幽门狭窄的婴儿呕吐后立即想要进食和饮水。

有时，婴儿吐得太多，他们会出现：

减轻体重

通常，婴儿仍然能够吸收足够液体，不会脱水。但是，在医生弄清楚出什么问题之前，他们的体重可能会减轻很多，且看上去非常瘦弱。