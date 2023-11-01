疝是通过腹壁中异常开口的部分肠突出物。腹股沟疝发生在腹股沟部位（腹股沟区）。
一团肠道穿过腹股沟的一个洞突出外面。
通常情况下，儿童的腹股沟或阴囊出现无痛性隆起。
诊断基于检查和影像学检查。
通常，通过手术修复疝。
（对于成人，请参见腹股沟疝。）
腹股沟处发生的疝气称为腹股沟疝（见图什么是腹股沟疝？）。在男孩中常见，尤其是早产儿。右侧最常受累，腹股沟疝中约有 10% 发生在腹股沟两侧。
腹股沟疝延伸到腹股沟可以扩展到阴囊。对于腹股沟疝，腹壁开口可在出生时即存在或在以后的生活中形成。
什么是腹股沟疝？
在腹股沟疝中，肠袢或其他腹部脏器通过腹壁开口被推入腹股沟管内。腹股沟管包含精索，其由输精管、血管、神经和其他结构组成。在出生前睾丸在腹壁形成，穿过腹股沟管下降到阴囊。
儿童腹股沟疝
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P. MARAZZI 博士／科学图片库
腹股沟疝的症状
腹股沟疝通常引起腹股沟或阴囊的胀痛。
腹股沟疝的并发症
有时，一部分肠被卡在阴囊内（称为嵌顿），并且膨出物可能会变硬、压痛、肿胀和皮肤发红。
如果肠被卡住，肠的血液供应就会被切断（称为绞窄）。绞窄疝会出现持续、逐渐增强的疼痛，典型的还伴随恶心和呕吐。凸起有压痛，皮肤可能发红。绞窄的肠道可能在几小时内死亡（产生坏疽），因此这种情况很紧急。
腹股沟疝的诊断
医生的检查
有时需要影像学检查
诊断基于检查结果。
有时医生会进行超声检查来帮助诊断。
腹股沟疝的治疗
手术修复
如果疝发生绞窄或嵌顿，应立即进行手术。
如果疝气没有引起症状，医生通常建议手术，因为腹股沟疝可能发生嵌顿。手术前，医生可能会尝试用手将肠推回原位（称为手动复位）。