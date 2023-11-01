有时，一部分肠被卡在阴囊内（称为嵌顿），并且膨出物可能会变硬、压痛、肿胀和皮肤发红。

如果肠被卡住，肠的血液供应就会被切断（称为绞窄）。绞窄疝会出现持续、逐渐增强的疼痛，典型的还伴随恶心和呕吐。凸起有压痛，皮肤可能发红。绞窄的肠道可能在几小时内死亡（产生坏疽），因此这种情况很紧急。