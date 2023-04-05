腹股沟疝通常引起腹股沟或阴囊的胀痛。人在站立或躺下时，由于肠道来回滑动，隆起腹股沟疝可能扩大。如果疝增大，咳嗽或改变体位时会引起不适。

有时肠的一部分陷入阴囊（嵌顿），会引起更多的不适或疼痛。如果肠道被陷入，肠道的血流被中断（箝制）。被箝制的肠道在数小时死亡。