腹股沟疝是指一段肠或其他腹部脏器从腹股沟内的腹壁开口处突出。
患者腹股沟或阴囊出现一处膨出，可能无痛，或在增大时引起不适。
可通过超声检查做出诊断。
如果疝气出现在女性中，或在男性中引起症状，或发生绞窄或嵌顿，则需手术治疗。
（也可参见腹壁疝。）
什么是腹股沟疝？
在腹股沟疝中，肠袢或其他腹部脏器通过腹壁开口被推入腹股沟管内。腹股沟管包含精索，其由输精管、血管、神经和其他结构组成。在出生前睾丸在腹壁形成，穿过腹股沟管下降到阴囊。
腹股沟疝延伸到腹股沟可以扩展到阴囊。在男性中更常见。
有两种类型——直疝及斜疝，这完全取决于疝出现的部位。
腹股沟疝
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该图显示了通过腹壁中开口推入腹股沟管的肠，这导致皮下形成凸起。
对于腹股沟疝，腹壁开口可在出生时即存在（参见儿童疝），也可在以后的生活中形成。
腹股沟疝的症状
腹股沟疝通常引起腹股沟或阴囊的胀痛。人在站立或躺下时，由于肠道来回滑动，隆起腹股沟疝可能扩大。如果疝增大，咳嗽或改变体位时会引起不适。
有时肠的一部分陷入阴囊（嵌顿），会引起更多的不适或疼痛。如果肠道被陷入，肠道的血流被中断（箝制）。被箝制的肠道在数小时死亡。
腹股沟疝（右腹股沟）
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此照片显示右腹股沟的腹股沟疝（表现为凸起）。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
腹股沟疝的诊断
医生的检查
有时进行超声检查
医生根据一项检查的结果诊断腹股沟疝。当患者站立时，医生会检查腹股沟并让患者咳嗽。咳嗽会增加腹腔内的压力。如果患者存在腹股沟疝，咳嗽会导致疝向外膨胀，从而使医生更容易发现。此外，在男性中，医生将手指放在阴囊上部的一个皱褶内，向上推向腹腔以便发现疝气。
有时医生会进行超声检查来帮助诊断。
腹股沟疝的治疗
手术修复
女性腹股沟疝和有症状的男性腹股沟疝应当进行手术修补。对于无任何症状的男性腹股沟疝，在症状出现前不需手术。手术可在患者方便时进行。
对于绞窄或嵌顿型疝需要立即手术将肠道从腹股沟拉出。