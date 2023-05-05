已审核/已修订 5月 2023 | 修改的 6月 2023

儿童和青少年的精神分裂症

精神分裂症是一种慢性疾病，涉及思维、观念和社会行为异常，并在人际关系和功能上引起相当大的问题。持续 6 个月或更长时间。

精神分裂症可能是大脑发育过程中的问题和大脑中的一些化学物质的异常所导致。

对于青少年而言，精神障碍多始于情感异常，且常有幻觉、妄想和偏执。

医生进行检查，以排除其他原因。

抗精神病药可控制症状，而专业辅导人员可帮助青少年和家庭成员学习如何控制症状。

精神分裂症在青春期之前的儿童期十分罕见。它通常从青春期中期到 30 多岁中期的任何时间开始，通常是 20 多岁中期开始。（另见成人精神分裂症。）

精神分裂症可能是由于大脑中化学异常和大脑发育过程中的问题而引起，这些问题发生在妊娠期和儿童期早期。医生不能确切知道什么原因导致这些异常。

不过，专家认为人具有出现精神分裂症的遗传倾向，并非是童年期抚养不良或困难所致。

最近的研究还表明，使用大麻产品的年幼青少年患某些精神疾病（即双相情感障碍和精神分裂症）的风险增加。遗传因素未能解释这种风险增加。令人担忧的是，最近大麻的合法化可能使青少年（及其父母）对使用这种药物有一种错误的安全感。

症状 与患精神分裂症的成人一样，患有精神分裂症的儿童和青少年可能表现为 去看医生或行为健康专家

幻觉

妄想（一种错误信念，通常是对个人认知或经历的错解）

偏执，经常担心别人打算伤害他们或控制他们的思想 与青少年或成人相比，儿童中的症状可能会更加逐渐开始并变得更重。此外，思维更有可能受到损害。 青少年可能会有退缩行为，开始有异常情绪，和／或出现幻觉、妄想和疑神疑鬼。

诊断 随时间的症状评估

进行检查以排除其他疾病 对精神分裂症没有专门的诊断性检查。医生的诊断基于对长期症状的全面评估。 医生还进行检查，以检查是否存在可能导致类似症状的其他情况。此类状况包括脑部感染、损伤、肿瘤、自身免疫性疾病以及某些药物（例如皮质类固醇和许多非法药物）。 你知道吗……