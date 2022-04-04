精神分裂症是一种以脱离现实（精神错乱）、各种幻觉（通常为幻听）、坚定的虚假信念（妄想）、异常思维和行为、情感表达减少、动机消失以及日常功能（包括工作、社交和自理能力）受损为特征的精神疾病。
精神分裂症的病因和机制均不清楚。
本病患者症状多样，包括行为怪异、言语瓦解、情感平淡、寡言少语、无法集中注意力或进行回忆。
医生在做检查排除其他可能的精神病因之后，根据症状作出精神分裂症的诊断。
治疗包括抗精神病药物、培训项目、社区支持活动、心理治疗与家庭教育。
预后取决于患者是否遵医嘱服药。
尽早检测和尽早治疗可改善长期功能。
（另请参见精神分裂症和相关障碍简介。）
精神分裂症是一个全球性的公共卫生问题。典型的精神分裂症好发于青年，可能导致终身残疾并影响其一生。就个人和经济费用而言，精神分裂症是影响人类最严重的疾病。
精神分裂症影响全球约 1% 的人口，男性和女性均等患病。在美国，每 5 个社会保险残疾日，精神分裂症就占有 1 个；本病占所有医疗保险费用的 2.5%。精神分裂症的患病率高于阿尔茨海默病和多发性硬化。
由于对精神分裂症的症状不太熟悉，故确定其发病时间往往十分困难，甚至会延误就诊多年。在男性中，精神分裂症的平均发病年龄为 20 岁出头到 25 岁时，在女性中则稍晚一些。儿童期发病很少见，但精神分裂症可能在青春期发病，罕见情况下也在晚年发病。
社会功能的减退会导致患者出现物质使用障碍、穷困潦倒、无家可归。未经治疗的精神分裂症患者可能会因同家人和朋友失去联系，而变得流离失所。这种情况可能持续一生，大多数情况下毕生社会功能不良。
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精神分裂症的原因
精神分裂症的确切病因目前尚不清楚，但现在的研究表明遗传和环境因素共同起作用。不过，本质上而言，它是一种生物学问题（涉及脑内的分子和功能改变），但某些外部因素（如重大生活压力或物质使用）可作为触发因素。
精神分裂症的易感性因素包括：
遗传倾向
产前、产中和产后出现的问题，如孕中期母体感染流感病毒、分娩时缺氧、低体重儿、母婴血型不合等
脑部感染
青少年时期使用大麻
父母或兄弟姐妹患有精神分裂症的人，其患该病的可能性是 10%，而无家族史的患病率为 1%。同卵双胞胎中有一个患病，则另一个患病的概率高达 50%。这些数据说明遗传因素在精神分裂症的发病过程中起重要作用。
精神分裂症的症状
精神分裂症的发病可以是突然的，历经几天或几周；或缓慢而渐进的，需历经数年。虽然症状的严重程度和分型不同，但均严重影响患者的工作能力、社交能力和自理能力。
然而，起初症状有时很轻微（称为前驱症状）。患者可能只是表现为退缩，混乱或多疑。医生可能会意识到这些症状是精神分裂症的开始，但有时医生只是事后才认出它们。
精神分裂症的特点是精神病症状，包括妄想、幻觉、思维和言语瓦解，以及奇怪和不恰当的行为。精神病症状涉及与现实失去联系。
在某些精神分裂症患者中，精神（认知）功能下降，有时从最初发病即已开始。这种认知障碍会导致注意力不集中、难以抽象思考和解决问题。认知受损的严重程度决定了精神分裂症患者的伤残率。很多精神分裂症患者处于失业状态，且与家人或其他人联系甚少或无联系。
应激性生活事件可触发或加重患者的症状，比如失去工作或失恋。使用药物，包括吸食大麻可能触发或加重症状。
总之，精神分裂症的症状主要分为 4 大类：
阳性症状
阴性症状
混乱
认知功能受损
患者可能出现任何一类或所有类别的症状。
阳性症状
阳性症状表现为正常功能的扭曲。它们包括：
妄想是一种病态的信念，常常是对个人认知或经历的错解。尽管有明显的证据否定这些信念，但患者仍对其坚信不疑。妄想的类型有很多种。如本病患者可以出现被害妄想，认为自己被人折磨、跟踪、欺骗或监视。患者还可以出现关系妄想，认为书刊、报纸或歌曲的内容是针对自己或与自己有关。患者还可以出现思维中断或思维被插入，认为其他人知道自己的想法，或自己的思想被传输给其他人，或由于外界的力量把某种思想和冲动强加给自己。精神分裂症的妄想可以怪异，也可以不怪异。怪异的妄想显然不真实，且并非源于日常生活经历。例如，有的患者相信别人取出了他们的内部器官，但未留下疤痕。不怪异的妄想可涉及现实生活中可以发生的事情，比如被人跟踪或配偶／伴侣不忠诚。
幻觉是指听到、看到、闻到或躯体感觉到实际不存在的东西。听觉上的幻觉（幻听）是迄今为止最常见的幻觉。患者常听到有人在脑中说话，内容可以是互相谈话，对其行为进行评价，也可以是对患者批评或侮辱性言语。
阴性症状
阴性症状表现为正常情绪和社交功能削弱或丧失。它们包括：
情感表达减少（感情迟钝），即缺乏或没有情感表达。患者面部看上去一动不动。缺乏或没有眼神交流。说话时不通过手势或头部增添情感力量。对通常令其哭或笑的事情没有反应。
言语贫乏，指言语量减少。回答问题过度简洁，可能只有一两个字词，给人一种内心空洞的感觉。
快感缺乏，指感受快乐的能力下降。患者可能对先前的活动提不起兴趣，花更多时间做无目的的事情。
不合群，指缺乏与他人交往的兴趣。
这些阴性症状往往普遍存在动机不足，目的或目标感缺乏。
混乱
混乱表现为思维障碍和行为障碍：
思维障碍是指思维紊乱，在本病表现为言语散漫，从一个主题转换到另一个主题而没有中心目标。患者的语言可以是轻度紊乱，也可以是完全缺乏连贯性让人无法理解。
怪异行为可以表现为幼稚愚蠢的行为，激越或不合适的外表、卫生习惯或行为。紧张症是怪异行为的一种极端形式，患者保持固定的姿势，被移动时表现出抵抗；或与之相反，表现为随机的动作。
认知功能受损
认知功能受损，指注意力、记忆力、组织能力、计划能力或解决问题的能力下降。部分患者不能集中注意力阅读，不能跟上电影或电视剧的剧情发展，不能按指示行事。部分患者会表现出分心，不能专注做某件事。于是，患者可能无法胜任一些需要注意细节的、程序复杂的、需要作出决定的、需要理解社交互动的工作。
自杀
约 5-6% 的精神分裂症患者实施自杀，约 20% 尝试自杀，还有更多存在显著的自杀念头。自杀是年轻精神分裂症患者过早死亡的重要原因，也是精神分裂症导致平均寿命减少 10 年的主要原因之一。
在精神分裂症年轻男性中，自杀风险增加，尤其是在他们同时患有物质使用障碍的情况下。对于存在抑郁症状或绝望感的患者、失业的患者或刚出现过精神病发作或出院的患者，自杀风险也会增加。
生命晚期出现精神分裂症、但发病前功能良好的患者自杀风险最大。这些人仍然能够感到悲哀和痛苦。因此，他们可能更有可能在绝望中做出行动，因为他们能认识到疾病的影响。但这些患者也是恢复预后最佳的人。
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暴力
精神分裂症的诊断
医生根据特定标准进行评估
实验室检查和影像检查，排除其他疾病
目前尚无特异的检查方法用于诊断该病。医师诊断该病必须全面评估患者的病史和临床症状。
存在以下情况之一时即可诊断为精神分裂症：
有两个或多个特征性症状（妄想、幻觉、言语瓦解、行为瓦解、阴性症状）持续存在至少 6 个月。
这些症状会导致工作，学校或社会功能的显着恶化。
在发病初期，由家人、朋友和老师提供的关于患者的信息对诊断非常重要。
实验室检查常用于排除物质使用障碍或可能导致精神病症状的内科、神经科及内分泌科的疾病。例如颅内肿瘤、颞叶癫痫、甲状腺疾病、自身免疫性疾病、亨廷顿病、肝脏疾病、药物副作用和维生素缺乏。有时需要检查物质使用障碍。
医生可能会做脑部影像学检查，如计算机断层扫描 (CT) 或核磁共振成像 (MRI)，来排除脑肿瘤。虽然精神分裂症患者的脑 CT 或 MRI 会表现出一些异常，但这些异常不够特异，不足以帮助确诊。
此外，医生尝试排除一些其他与精神分裂症有共同点的其他精神疾病，如短暂性精神障碍、精神分裂症样精神障碍、分裂情感性障碍和分裂型人格障碍。
精神分裂症的预后
尽早检测和尽早治疗已成为精神分裂症治疗的指导原则。治疗越早，预后越好。
对于精神分裂症患者，其远期预后与是否坚持药物治疗密切相关。不接受药物治疗的话，70-80% 的患者会在确诊后一年内再次发病。持续用药可将这一比例降低至 30% 左右，并可显著减轻大多数患者的症状。精神分裂症患者出院后如果不坚持服药，很可能在 1 年内再次住院；反之，再住院率将明显下降。遵医嘱服药可大大降低再次住院的几率。
尽管药物治疗的效果已被证实，仍有一半的精神分裂症患者没有服药。有些患者不承认自己有病，并抗拒服药。还有患者因为副作用而停药。妨碍患者服药的原因包括记忆障碍、生活混乱无序或单纯缺钱。
当消除妨碍因素后，用药依从性很可能会改善。如果药物副作用是主要障碍，调换药物可能会有帮助。长期信任的医患关系有助于精神分裂症患者更加快速的接受疾病，并且有助于坚持治疗。
本病的远期预后不尽相同：
三分之一的人取得了显著和持久的改善。
三分之一的患者获得一些改善，但存在间歇性复发和残余残疾。
三分之一的人遭受严重的永久残疾。
只有约 15％ 的精神分裂症患者能够像发病之前那样正常发挥功能。
暗示预后良好的因素包括：
症状突然出现
高龄时始出现症状
发病前有良好的社会功能
仅有轻度认知功能障碍
仅存在少数阴性症状（如情感表达减少）
第一次精神病发作和治疗之间的时间较短
导致预后不良的因素有：
年轻时始出现症状
病前社会功能不良
有精神分裂症家族史
存在许多阴性症状
第一次精神病发作和治疗之间的时间较长
男性的预后比女性差。女性对抗精神病药物治疗的反应更好。
精神分裂症的治疗
抗精神病药物
心理治疗
协同专业护理
治疗的总体目标是
减轻精神病症状
避免复发，恢复功能缺陷
为患者提供支持，最大限度地改善患者的社会功能
及早检测和及早治疗很重要。治疗越早，预后越好。
应用抗精神病药物，康复和社区支持措施，心理治疗。使家庭成员了解精神分裂症的症状和治疗（家庭心理教育）有助于为他们提供支持，并帮助医务人员与精神分裂症患者保持联系。
协同的专业护理，包括韧性训练、个人和家庭治疗，解决认知功能障碍和支持性就业，是社会心理康复的重要方面。
抗精神病药物
抗精神病药物可以减轻或消除症状，如妄想，幻觉和思维紊乱等。在快速消除症状后，持续使用抗精神病药物可以减少复发的可能。但是，抗精神病药物可引起显著的副作用，包括困倦、肌肉僵硬、震颤、不自主运动（例如迟发性运动障碍）、体重增加和坐立不安。新型抗精神病药物（第二代）更为常用，相比传统（第一代）抗精神病药物更少引起肌肉僵硬、震颤和迟发性运动障碍。
康复课程和社区支持活动
康复和支持课程（比如在职辅导）专门教授患者一些必需的社区（而非精神病院）生活技能。这些技能使精神分裂症患者能够工作、购物、自理、处理家务、与他人相处。
社区支持服务可为精神分裂症患者提供一些服务，使其能够尽量独立生活。这些服务包括管理式公寓或集体宿舍，它们有工作人员确保精神分裂症患者按医嘱服药，或为患者提供财务协助。或者，工作人员也可定期到患者家中家访。
重度复发期间可能需要住院，如果患者对自己或他人构成威胁，可能也需要将其收治入院。但是，总体目标是帮助患者回归社区，独立生活。
由于症状严重持久，或者药物治疗无效，有小部分精神分裂症患者不能独立生活。他们需要在一个安全的和有支持的康复中心接受全日制照料。
支持和倡导团体，例如全国心理疾病联盟，通常对家庭有帮助。
心理治疗
一般来讲，心理治疗并不会减轻精神分裂症的症状。不过，心理治疗有助于在精神分裂症患者与其家人和医生之间建立一种合作关系，这对患者可能有帮助。通过心理治疗，患者可以了解并学会控制自己的病情，按医嘱服药及处理诱发疾病的各种应激。良好的医患关系是治疗能否成功的决定因素。
如果精神分裂症患者和家人一起生活，他们及其家人可能会得到心理教育。这项培训为患者及其家庭成员提供了有关该病的信息以及如何管理它——例如，教他们学习应对技巧。这种培训可以帮助防止复发。
了解更多信息
全国心理疾病联盟 (NAMI) - 精神分裂症：NAMI 旨在促进对精神分裂症的持续关注，发起支持精神分裂症患者的教育和宣传倡议，并提供危机应对服务（包括帮助热线）以帮助有需要的人。