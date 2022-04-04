精神分裂症是一种以脱离现实（精神错乱）、各种幻觉（通常为幻听）、坚定的虚假信念（妄想）、异常思维和行为、情感表达减少、动机消失以及日常功能（包括工作、社交和自理能力）受损为特征的精神疾病。

精神分裂症的病因和机制均不清楚。

本病患者症状多样，包括行为怪异、言语瓦解、情感平淡、寡言少语、无法集中注意力或进行回忆。

医生在做检查排除其他可能的精神病因之后，根据症状作出精神分裂症的诊断。

治疗包括抗精神病药物、培训项目、社区支持活动、心理治疗与家庭教育。

预后取决于患者是否遵医嘱服药。

尽早检测和尽早治疗可改善长期功能。

（另请参见精神分裂症和相关障碍简介。）

精神分裂症是一个全球性的公共卫生问题。典型的精神分裂症好发于青年，可能导致终身残疾并影响其一生。就个人和经济费用而言，精神分裂症是影响人类最严重的疾病。

精神分裂症影响全球约 1% 的人口，男性和女性均等患病。在美国，每 5 个社会保险残疾日，精神分裂症就占有 1 个；本病占所有医疗保险费用的 2.5%。精神分裂症的患病率高于阿尔茨海默病和多发性硬化。

由于对精神分裂症的症状不太熟悉，故确定其发病时间往往十分困难，甚至会延误就诊多年。在男性中，精神分裂症的平均发病年龄为 20 岁出头到 25 岁时，在女性中则稍晚一些。儿童期发病很少见，但精神分裂症可能在青春期发病，罕见情况下也在晚年发病。

社会功能的减退会导致患者出现物质使用障碍、穷困潦倒、无家可归。未经治疗的精神分裂症患者可能会因同家人和朋友失去联系，而变得流离失所。这种情况可能持续一生，大多数情况下毕生社会功能不良。

你知道吗……

精神分裂症的原因 精神分裂症的确切病因目前尚不清楚，但现在的研究表明遗传和环境因素共同起作用。不过，本质上而言，它是一种生物学问题（涉及脑内的分子和功能改变），但某些外部因素（如重大生活压力或物质使用）可作为触发因素。 精神分裂症的易感性因素包括： 遗传倾向

产前、产中和产后出现的问题，如孕中期母体感染流感病毒、分娩时缺氧、低体重儿、母婴血型不合等

脑部感染

青少年时期使用大麻 父母或兄弟姐妹患有精神分裂症的人，其患该病的可能性是 10%，而无家族史的患病率为 1%。同卵双胞胎中有一个患病，则另一个患病的概率高达 50%。这些数据说明遗传因素在精神分裂症的发病过程中起重要作用。

精神分裂症的症状 精神分裂症的发病可以是突然的，历经几天或几周；或缓慢而渐进的，需历经数年。虽然症状的严重程度和分型不同，但均严重影响患者的工作能力、社交能力和自理能力。 然而，起初症状有时很轻微（称为前驱症状）。患者可能只是表现为退缩，混乱或多疑。医生可能会意识到这些症状是精神分裂症的开始，但有时医生只是事后才认出它们。 精神分裂症的特点是精神病症状，包括妄想、幻觉、思维和言语瓦解，以及奇怪和不恰当的行为。精神病症状涉及与现实失去联系。 在某些精神分裂症患者中，精神（认知）功能下降，有时从最初发病即已开始。这种认知障碍会导致注意力不集中、难以抽象思考和解决问题。认知受损的严重程度决定了精神分裂症患者的伤残率。很多精神分裂症患者处于失业状态，且与家人或其他人联系甚少或无联系。 应激性生活事件可触发或加重患者的症状，比如失去工作或失恋。使用药物，包括吸食大麻可能触发或加重症状。 总之，精神分裂症的症状主要分为 4 大类： 阳性症状

阴性症状

混乱

认知功能受损 患者可能出现任何一类或所有类别的症状。 阳性症状 阳性症状表现为正常功能的扭曲。它们包括： 妄想 是一种病态的信念，常常是对个人认知或经历的错解。尽管有明显的证据否定这些信念，但患者仍对其坚信不疑。妄想的类型有很多种。如本病患者可以出现被害妄想，认为自己被人折磨、跟踪、欺骗或监视。患者还可以出现关系妄想，认为书刊、报纸或歌曲的内容是针对自己或与自己有关。患者还可以出现思维中断或思维被插入，认为其他人知道自己的想法，或自己的思想被传输给其他人，或由于外界的力量把某种思想和冲动强加给自己。精神分裂症的妄想可以怪异，也可以不怪异。怪异的妄想显然不真实，且并非源于日常生活经历。例如，有的患者相信别人取出了他们的内部器官，但未留下疤痕。不怪异的妄想可涉及现实生活中可以发生的事情，比如被人跟踪或配偶／伴侣不忠诚。

幻觉是指听到、看到、闻到或躯体感觉到实际不存在的东西。听觉上的幻觉（幻听）是迄今为止最常见的幻觉。患者常听到有人在脑中说话，内容可以是互相谈话，对其行为进行评价，也可以是对患者批评或侮辱性言语。 阴性症状 阴性症状表现为正常情绪和社交功能削弱或丧失。它们包括： 情感表达减少 （感情迟钝），即缺乏或没有情感表达。患者面部看上去一动不动。缺乏或没有眼神交流。说话时不通过手势或头部增添情感力量。对通常令其哭或笑的事情没有反应。

言语贫乏 ，指言语量减少。回答问题过度简洁，可能只有一两个字词，给人一种内心空洞的感觉。

快感缺乏 ，指感受快乐的能力下降。患者可能对先前的活动提不起兴趣，花更多时间做无目的的事情。

不合群，指缺乏与他人交往的兴趣。 这些阴性症状往往普遍存在动机不足，目的或目标感缺乏。 混乱 混乱表现为思维障碍和行为障碍： 思维障碍 是指思维紊乱，在本病表现为言语散漫，从一个主题转换到另一个主题而没有中心目标。患者的语言可以是轻度紊乱，也可以是完全缺乏连贯性让人无法理解。

怪异行为可以表现为幼稚愚蠢的行为，激越或不合适的外表、卫生习惯或行为。紧张症是怪异行为的一种极端形式，患者保持固定的姿势，被移动时表现出抵抗；或与之相反，表现为随机的动作。 认知功能受损 认知功能受损，指注意力、记忆力、组织能力、计划能力或解决问题的能力下降。部分患者不能集中注意力阅读，不能跟上电影或电视剧的剧情发展，不能按指示行事。部分患者会表现出分心，不能专注做某件事。于是，患者可能无法胜任一些需要注意细节的、程序复杂的、需要作出决定的、需要理解社交互动的工作。 自杀 约 5-6% 的精神分裂症患者实施自杀，约 20% 尝试自杀，还有更多存在显著的自杀念头。自杀是年轻精神分裂症患者过早死亡的重要原因，也是精神分裂症导致平均寿命减少 10 年的主要原因之一。 在精神分裂症年轻男性中，自杀风险增加，尤其是在他们同时患有物质使用障碍的情况下。对于存在抑郁症状或绝望感的患者、失业的患者或刚出现过精神病发作或出院的患者，自杀风险也会增加。 生命晚期出现精神分裂症、但发病前功能良好的患者自杀风险最大。这些人仍然能够感到悲哀和痛苦。因此，他们可能更有可能在绝望中做出行动，因为他们能认识到疾病的影响。但这些患者也是恢复预后最佳的人。 你知道吗…… 暴力 与普遍观点相反，精神分裂症患者出现暴力行为的危险仅有轻度增加。威胁使用暴力和轻微的攻击性暴发要远比严重危险行为常见。极少数重度抑郁、孤立、偏执的患者会袭击或谋杀被其视为是其痛苦唯一根源的人（例如，某个权威、名人或其配偶）。 更有可能参与重大暴力的患者包括以下情况： 酒精或娱乐性药物使用者

妄想自己受到迫害的患者

其幻觉要求他们犯下暴力行为的患者

不服用处方药的患者 但是，即使将各种危险因素均考虑在内，医生也很难准确预测某一特定精神分裂症患者是否会出现暴力行为。

精神分裂症的诊断 医生根据特定标准进行评估

实验室检查和影像检查，排除其他疾病 目前尚无特异的检查方法用于诊断该病。医师诊断该病必须全面评估患者的病史和临床症状。 存在以下情况之一时即可诊断为精神分裂症： 有两个或多个特征性症状（妄想、幻觉、言语瓦解、行为瓦解、阴性症状）持续存在至少 6 个月。

这些症状会导致工作，学校或社会功能的显着恶化。 在发病初期，由家人、朋友和老师提供的关于患者的信息对诊断非常重要。 实验室检查常用于排除物质使用障碍或可能导致精神病症状的内科、神经科及内分泌科的疾病。例如颅内肿瘤、颞叶癫痫、甲状腺疾病、自身免疫性疾病、亨廷顿病、肝脏疾病、药物副作用和维生素缺乏。有时需要检查物质使用障碍。 医生可能会做脑部影像学检查，如计算机断层扫描 (CT) 或核磁共振成像 (MRI)，来排除脑肿瘤。虽然精神分裂症患者的脑 CT 或 MRI 会表现出一些异常，但这些异常不够特异，不足以帮助确诊。 此外，医生尝试排除一些其他与精神分裂症有共同点的其他精神疾病，如短暂性精神障碍、精神分裂症样精神障碍、分裂情感性障碍和分裂型人格障碍。

精神分裂症的预后 尽早检测和尽早治疗已成为精神分裂症治疗的指导原则。治疗越早，预后越好。 对于精神分裂症患者，其远期预后与是否坚持药物治疗密切相关。不接受药物治疗的话，70-80% 的患者会在确诊后一年内再次发病。持续用药可将这一比例降低至 30% 左右，并可显著减轻大多数患者的症状。精神分裂症患者出院后如果不坚持服药，很可能在 1 年内再次住院；反之，再住院率将明显下降。遵医嘱服药可大大降低再次住院的几率。 尽管药物治疗的效果已被证实，仍有一半的精神分裂症患者没有服药。有些患者不承认自己有病，并抗拒服药。还有患者因为副作用而停药。妨碍患者服药的原因包括记忆障碍、生活混乱无序或单纯缺钱。 当消除妨碍因素后，用药依从性很可能会改善。如果药物副作用是主要障碍，调换药物可能会有帮助。长期信任的医患关系有助于精神分裂症患者更加快速的接受疾病，并且有助于坚持治疗。 本病的远期预后不尽相同： 三分之一的人取得了显著和持久的改善。

三分之一的患者获得一些改善，但存在间歇性复发和残余残疾。

三分之一的人遭受严重的永久残疾。 只有约 15％ 的精神分裂症患者能够像发病之前那样正常发挥功能。 暗示预后良好的因素包括： 症状突然出现

高龄时始出现症状

发病前有良好的社会功能

仅有轻度认知功能障碍

仅存在少数阴性症状（如情感表达减少）

第一次精神病发作和治疗之间的时间较短 导致预后不良的因素有： 年轻时始出现症状

病前社会功能不良

有精神分裂症家族史

存在许多阴性症状

第一次精神病发作和治疗之间的时间较长 男性的预后比女性差。女性对抗精神病药物治疗的反应更好。