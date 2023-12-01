收养是指已经存在的家庭中增加一个成员的法律程序。所有收养必须经法院批准。与寄养不同，收养是永久性的。收养的目标是为孩子和收养家庭提供终身的保证。

孤儿显然是收养对象。在美国，如果父母自愿放弃了儿童的监护权，或者父母的监护权被法庭终止，儿童就可以被收养。国际间的收养通常也是可能的（收养来自其他国家的儿童，如从外国的孤儿院来的儿童）。

在美国，收养的分类条目有很多，但可以归为三大类：

从寄养转为收养

自办收养或私下收养

跨国收养

收养可分公开和保密两种。公开收养，则孩子、收养家庭及孩子亲生父母知道彼此身份。保密收养，则亲生父母和收养家庭的身份是保密的。

从寄养转为收养 生父母的权利被终止的儿童视为可收养儿童。他们通常是寄养系统中的孩子。每年约有数千儿童从寄养转为收养，而且，很多养父母可以得到财政支持，用以支付儿童的医疗或特殊教育费用（收养补助或补贴）。

自办收养或私下收养 儿童可以通过自办或私下方式收养，即，公共机构不参与收养安排。通过这些办法收养，亲生父母可以通过私立收养机构将新生儿过继给收养家庭。通常情况下，收养家庭支付数千美金给私立机构用于法律服务，给生父母用于医疗支持。有时，是私人律师代替收养机构安排收养事宜。 另一种是私下收养，发生于单亲家长结婚或将孩子委托给伴侣的情况下。同有子女的人结婚的人，不会自动转为孩子的家长。无第二位亲生家长的孩子可以由新的配偶或伴侣收养。

跨国收养 另一种选择是收养来自不同国家/地区的儿童。通常，收养家庭通过其自己国家/地区的收养机构、儿童出生国家/地区的收养机构或其他专业人士安排收养事宜。 所有从他国收养的行为必须经该国法院批准。尽管在美国此种收养合法，但为避免将来收养遇到问题，收养家庭通常会选择在美国也走一遍收养程序。

收养后 许多被收养的儿童都适应良好，很少出现问题，包括曾被寄养和国外孤儿院的儿童。然而，随着儿童年龄增长，他们可能出现被抛弃的感觉，认为他们的亲生家庭放弃了他们。被收养者在青春期和青年期可能会对他们的亲生父母尤其好奇，即使他们从没有问过有关亲生父母的问题。有些人会搜寻有关亲生父母的信息，甚至找到了他们，有的亲生父母找到了他们的孩子。 隐瞒被收养的事实可能在以后会伤害到儿童。最好不要将此信息视为秘密，而应将其视为家庭历史的一部分。如果被问及，养父母应该以安慰的方式告诉儿童有关他们亲生父母的情况。例如，如果儿童曾被亲生父母虐待或忽视，养父母可以告诉孩子，是因为亲生父母不能提供适当的照料，所以将其送出来。或者，养父母可以对儿童说亲生父母没有能力照顾他，故将孩子交给养父母，方便照顾他们。 儿童需要证实他们是被爱着，而且总是被爱着。如果儿童已经与他们出生的家庭取得了联系，那么告诉他们两边的父母都爱着他们会对养父母有帮助。