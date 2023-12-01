寄养儿童的出身家庭大多难以提供安全、培育和充满爱的家庭环境。通常，这类儿童家中贫寒、家长未受良好教育、单亲、家长有物质滥用问题或未经治疗的精神疾病。家庭生活常常混乱不堪，且医疗及牙科就诊需求往往得不到满足。

寄养中的大多数儿童由社会服务机构安置，因为儿童受到虐待、忽视或两者兼有。其余的多是由青少年司法部门进行寄养安置。极少数儿童是由父母自愿进行寄养安置。许多原本可能被安排寄养的孩子被安置在大家庭中或朋友那里，这叫做“亲属照料”，通常不受社会服务机构监督。青少年可以住在群体家庭或寄托治疗机构。

从自己的家庭中迁出对儿童是巨大的痛苦。在寄养期间，儿童可以接受他们家庭的经常探访或只是有限的受到监督的探访。

寄养儿童多会离开他们的邻居、社区、学校及他们的大多数亲属。对自己的人生，寄养的儿童和青少年会感到焦虑、无常和无助。很多人会恼怒，觉得被抛弃了，也会因离别而深感痛苦，或产生深深的迷失感。有些感到内疚，相信是他们导致了生育他们的家庭的分裂。他们常因寄养的身份遭同龄人取笑，这更加剧了他们对自己是异类或不堪的认知。

与别的孩子相比，寄养儿童更容易患慢性疾病，更容易出现行为、情感及发育问题。关于他们的问题，他们又很难得到恰当的医疗或心理护理。但是，一旦寄养家庭能满足儿童的情感需求，接受寄养的儿童会适应得很好。许多寄养儿童会得到咨询服务。

超过半数的寄养儿童最终会回到他们的出生家庭。一些寄养儿童最终被收养，最常见的是由其寄养家庭收养。其他的儿童回到亲戚家中或一直长到超过适于寄养的年龄。少数儿童会因安置进展不顺或是寄养家庭要搬家到其他区域而转托到另外一个寄养机构。不幸的是，一些寄养青少年在超过寄养系统的年龄后还没有对任何家庭产生归属感。