轻如消化道损伤，重至消化道肿瘤都可引起消化道出血。
大便内的血量太少以致肉眼观察不到或不足以改变大便颜色时（称为隐血），可使用化学物质进行检测。对这种少量出血的检测能够提供存在溃疡、癌症或其他异常的早期线索。针对癌细胞遗传物质的大便检查也可用于发现癌症。
愈创木脂大便隐血测试
这项测试使用一种称为愈创木脂的化学物质检测粪便中的血液。
医生可在直肠检查期间用戴手套的手指采集用于这项测试的大便样本。将大便样本放在浸有愈创木脂的滤纸上。添加第二种液体化学物质（过氧化物酶），如果存在血液，样本会变色。
患者最好可以将含有滤纸的试剂盒带回家。患者将来自大约三次排便的大便样本分别放在滤纸上，然后将其寄回给医生进行检测。
如果检测到血液，需做进一步检查以确定出血源。
在做这项检查之前，可能需要避免摄入某些食物（如红肉和十字花科蔬菜），并在检查前的 3 天和检查期间将维生素 C 的摄入量限制在每天 250 毫克以下。
粪便免疫化学检测 (FIT)
粪便免疫化学检测 (FIT) 使用针对人血红蛋白（红细胞中的蛋白质，使血液呈红色）的抗体来检测粪便中的血液。对于这项检测，人们可在家使用试剂盒、按照类似于愈创木脂大便隐血测试的采样方法来收集样本。
如果检测到血液，需做进一步检查以确定出血源。
该检测在饮食、药物或维生素方面没有限制。
这项新型免疫化学检测比原有的愈创木脂大便隐血测试更准确，受到有关结直肠癌筛查的大多数医学协会指南的推荐。对于建议筛查结直肠癌的患者，建议每年进行 FIT。
粪便基因检测（FIT-DNA 检测）
FIT-DNA 检测结合使用与结直肠癌相关的遗传物质 (DNA) 检测和粪便免疫化学检测 (FIT）。人们可使用试剂盒在家采集用于此项检测的粪便样本，然后将样本邮寄到实验室。
如果该检测的结果异常，需做进一步检查以确定出血源。
该检测在饮食、药物或维生素方面没有限制。
这项检测比单用粪便免疫化学检测更准确，对建议筛查的人群可每 3 年进行一次。但是，FIT-DNA 检测非常昂贵。