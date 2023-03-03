这项测试使用一种称为愈创木脂的化学物质检测粪便中的血液。

医生可在直肠检查期间用戴手套的手指采集用于这项测试的大便样本。将大便样本放在浸有愈创木脂的滤纸上。添加第二种液体化学物质（过氧化物酶），如果存在血液，样本会变色。

患者最好可以将含有滤纸的试剂盒带回家。患者将来自大约三次排便的大便样本分别放在滤纸上，然后将其寄回给医生进行检测。

如果检测到血液，需做进一步检查以确定出血源。

在做这项检查之前，可能需要避免摄入某些食物（如红肉和十字花科蔬菜），并在检查前的 3 天和检查期间将维生素 C 的摄入量限制在每天 250 毫克以下。