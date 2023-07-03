已审核/已修订 7月 2023 | 修改的 8月 2023

铜过量由阻止身体清除铜的基因异常（威尔逊病）引起，或在罕见情况下因铜摄入过量所致。

（也可参见矿物质概述。）

身体的所有组织中都存在微量的铜，但体内的铜主要存在于肝脏、骨骼和肌肉中。肝脏把多余的铜排入胆汁，以随其排出体外。铜是许多酶的组成成分，包括以下功能所需的酶：

产生能量

合成血红细胞、骨、或结缔组织（它将其他组织和器官结合在一起）

抗氧化作用（以帮助保护细胞免受自由基破坏，自由基是正常细胞活动的化学反应副产物）

铜过量（中毒）可能是获得性的，也可能是先天性的（如威尔逊病）。

铜摄入很少见。人们长期食用与铜器皿、管道或阀门接触的酸性食物或饮料，可能会摄入少量过量的铜。

摄入很少量的铜便能引起恶心、呕吐及腹泻等症状。摄入大量的铜能损坏肾，抑制尿的产生，并可由于红细胞破裂而贫血（溶血性贫血），甚至死亡。

儿童极少发生肝功能损害或肝硬化。这可能由于饮用用锈蚀的铜或黄铜器皿煮沸或贮存的牛奶所致。

铜 过量的诊断 血液或尿液检测

肝活检 医生会测定血或尿中的铜和铜蓝蛋白水平。然而，除非存在铜摄入过量的情况，否则通常需要在进行肝活检以测量铜含量并明确有无肝损伤后才能作出诊断。