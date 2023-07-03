威尔逊病是一种罕见的遗传性疾病，肝无法正常地把过量的铜随胆汁排出，从而导致铜在肝内积聚并损伤肝。

铜会在肝、大脑、眼球以及其他器官积聚。

患有威尔逊病的人会有颤抖，说话和吞咽功能障碍，协调功能障碍，性格改变以及肝炎。

检查血液和眼睛能诊断出此病。

患者必须服药排铜，并在此后终生避免摄入铜含量高的食物。

（也可参见矿物质概述。）

身体的所有组织中都存在微量的铜，但体内的铜主要存在于肝脏、骨骼和肌肉中。肝脏把多余的铜排入胆汁，以随其排出体外。威尔逊病患者的肝脏无法排出过量的铜，因此铜会积聚在肝内造成损伤，进而引起肝硬化和肝功能衰竭。受损的肝脏将铜直接释放到血液中，而铜被转运到其他器官，例如脑、肾脏和眼睛，并在那里积聚。

威尔逊病发病率约为 1/30,000。

威尔逊病的症状 虽然症状通常在5岁至35岁之间出现，但可能从2岁至72岁之间的任何时候开始。 近一半患者的首发症状是由脑损伤造成的。这些症状包括颤抖、语言和吞咽功能障碍、流口水、身体不协调、不自主地手舞足蹈（舞蹈病）、性格改变甚至精神病（如精神分裂症或躁狂抑郁症）。 其余大多数患者的首发症状由炎症（肝炎）所致的肝损伤引起，最终会导致瘢痕形成（肝硬化）。 虹膜（眼睛的有色部分）周围可能出现黄金或绿金环（角膜色素环）。铜积聚时，会出现这些环。这些环是一些威尔逊病患者的首发症状。 角膜色素环 图片 © Springer Science+Business Media 红细胞破裂（引起溶血性贫血）所致的红细胞数量减少（贫血）可能会使患者感觉疲劳和虚弱。患者尿液中可能带血。女性可能会闭经或反复流产。 你知道吗……

威尔逊病的诊断 眼睛裂隙灯检查

血液和尿液检测

有时进行肝活检 医生根据肝炎、震颤、无其他明显原因的性格改变等症状和/或亲属中存在威尔逊病疑诊威尔逊病。 以下测试帮助医生确诊此病： 用裂隙灯检查眼睛的角膜色素环

血液检查以测量铜蓝蛋白（一种通过血流转运铜的蛋白质）的水平

检查尿中铜含量

如果诊断仍不明确，可以进行肝活检 因为早期治疗最有效，所以任何有兄弟姐妹、表亲或父母患有威尔逊病的人都要接受疾病检测。如果儿童有亲属患此病，则在约 1 岁后接受检测。过早进行测试可能导致该疾病的漏诊。