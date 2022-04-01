胆囊是一个较小的、梨形的肌性贮存囊，可储存胆汁，并通过管道（称为胆道）与肝脏相连。（也请参见肝脏和胆囊概述。）

胆汁是一种黄绿色黏稠的液体。它是由胆盐，电解质（不溶性带电微粒，如钠和碳酸氢盐）胆色素，胆固醇和其他脂类（脂质）组成。胆汁有两个主要功能：

帮助消化

清除体内的某些废物（主要是血红蛋白和多余的胆固醇）

胆盐参与消化过程，协助胆固醇、脂肪和脂溶性维生素从肠道吸收。

胆红素是胆汁中的主要色素。胆红素来自血红蛋白（血液中可携带氧的蛋白）转化而来的废物，它被排入胆汁。衰老或者是被损害的红细胞被破坏时可以释放出血红蛋白。

胆囊和胆管 图片

胆汁经左肝管和右肝管流出肝脏，二者合并为肝总管，肝总管和来自胆囊的胆囊管汇合成胆总管，胆总管就是通过位于胃下几英寸处的奥狄氏括约肌（一块环形肌肉）进入小肠的。

两餐间分泌的胆汁中，大约有一半会经胆总管直接进入小肠。剩下的胆汁由胆囊管流入胆囊储存起来。在胆囊内的胆汁中，高达 90% 的水分被吸收入血，剩下的胆汁被大大的浓缩了。当食物进入小肠时，一系列激素和神经信号触发胆囊收缩，奥狄氏括约肌松弛、开放，随后由胆囊流出的胆汁进入小肠同食物相混合，执行消化功能。

胆汁进入小肠并往下流动，大约 90% 的胆盐通过下段小肠的肠壁被重吸收入血，然后肝脏从血液中提取出这些胆盐并再将它们分泌到胆汁。胆盐在体内每日进行这种循环约 10~12 次。每一次都有少量胆盐没有被吸收而到达大肠，在那里它们被细菌分解。有些胆盐在大肠被重吸收。剩下的部分经粪便排出。

虽然胆囊有它的功能，但它并不是必不可少的。如果胆囊被摘除（如胆囊炎患者），胆汁可直接从肝脏流入小肠。

胆结石是胆固醇过多（最常见的结石类型）、胆红素过多或胆盐不足时形成的硬块。胆结石可在胆囊或胆管中形成。胆囊结石通常没有症状，然而胆囊结石可阻碍胆汁从胆囊中流出，引起疼痛（胆绞痛）或者炎症。胆囊结石也可能从胆囊移动到胆管，在胆管内阻碍胆汁正常地流入小肠，从而导致黄疸（皮肤和眼白黄染）、疼痛和炎症。

肿瘤也可阻塞胆汁流动。其他病因导致的胆汁流动受阻较为少见。