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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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锌缺乏症

作者：Larry E. Johnson, MD, PhD, University of Arkansas for Medical Sciences
已审核/已修订 7月 2023
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锌缺乏症可能由许多疾病引起，包括糖尿病、酒精使用障碍和使用利尿剂。

  • 患者食欲下降、脱发，变得迟钝和味觉丧失。

  • 医生会检测血液及尿液中的锌水平，但这类检查可能无法准确确定体内的锌状况。

  • 口服锌补充剂能治疗锌缺乏。

（也可参见矿物质概述。）

锌广泛分布于体内——骨骼、牙齿、头发、皮肤、肝、肌肉、白细胞等。锌是 100 多种酶的组成要素，其中包括那些参与形成 RNA（核糖核酸）和 DNA（脱氧核糖核酸）的酶。

体内锌水平取决于饮食中的锌摄入量。锌是健康皮肤、伤口愈合、生长发育所必需的。

从饮食中摄入的大部分锌不会被吸收。富含纤维和肌醇六磷酸（存在于全麦面包、麦麸、豆类、大豆、其他豆荚和坚果）的膳食会降低锌的吸收。

许多疾病都会增加锌缺乏症的发病风险。低锌饮食所致的锌缺乏症在居民饮食均衡的地区不常见。锌缺乏症更常见于居住于养老院的老年人和足不出户的人。

表格
表格

什么原因导致锌缺乏？

病因

举例

饮食（该病因在居民饮食均衡的地区不常见）

肉类和其他蛋白质的摄入不足

摄入含有肌醇六磷酸（它能抑制吸收）的食物，如全谷物、麦片、玉米、大米、豆类、大豆、其他豆荚和坚果

疾病

酒精使用障碍

血流感染（脓毒症

慢性肾病

糖尿病

患有影响吸收的疾病（吸收不良

肝脏疾病

胰腺疾病

镰状细胞贫血

治疗

利尿剂

长期接受静脉营养的患者

肠病性肢端皮炎是一种罕见的遗传病，患者不能吸收锌。

锌缺乏症的症状

锌缺乏症的早期症状包括食欲减退，婴幼儿会出现生长发育迟缓。患者可能有斑片状脱发。他们可能感觉迟钝和烦躁不安。味觉和嗅觉可能减退。可能出现皮疹。男性的精子产量减少。人体免疫系统可能受损，伤口愈合减慢且不易完全愈合。

如果孕妇缺锌，婴儿的出生体重可能低于预期或可能早产。

肠病性肢端皮炎症状通常发生于患儿断奶的时候。这种疾病可能导致腹泻和脱发。眼睛周围、鼻子、嘴和臀部可出现皮疹。免疫系统可能受到损害，导致许多感染出现。婴儿生长可能低于预期。

锌缺乏症的诊断

  • 医师的评估

  • 对锌补充剂的反应

  • 血液和尿液检测

医生通过人们的生活环境、症状和对锌补充剂的反应来诊断锌缺乏。也可做血液及尿液检查以测定锌水平，但这可能无法准确确定体内的锌状况。

锌缺乏症的治疗

  • 锌补充剂

口服锌补充剂直到症状消失。锌补充剂也能有效治疗肠病性肢端皮炎。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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