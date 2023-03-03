医生对患者病史和症状的评估

检查以确认症状（如验血和便检）

检查以诊断病因（如活检和影像学检查）

当出现慢性腹泻、营养物质缺乏及体重下降，而进食又基本正常时，就要考虑消化吸收不良综合征的可能。老年人的消化吸收不良综合征症状不明显，不易发现。

实验室检查有助于确定诊断：

检查以测定粪便中的脂肪

目视检查粪便

血液化验

收集超过3天的粪便标本，直接测定其中脂肪含量的便检是诊断脂肪吸收不良最可靠方法，该症状存在于几乎所有吸收不良疾病中。每天粪便中脂肪含量超过7克就可确诊消化吸收不良综合征。也有一些其他的方法可以检测出粪便中的脂肪，而且不需要收集3天的粪便量。

分别用肉眼和显微镜观察粪便标本。分别用肉眼和显微镜观察粪便标本，粪便中有未消化食物片段提示食物通过肠道过快。如患者有黄疸，粪便中脂肪增多，提示胆汁产生或分泌减少。如果在显微镜下发现寄生虫或虫卵，提示消化吸收不良是由寄生虫感染所致。

血液检查和其他实验室检查用来检测其他特定物质（如乳糖或维生素 B12）的吸收不良。

医生确认患者患有吸收不良疾病后，可通过检查诊断病因：

活检

影像学检查

胰腺功能检查

有时需活检来检查小肠黏膜有无异常。经口内镜（带有光源和照相机的可弯曲可视导管，通过该导管可插入小钳子）插入小肠可获取组织标本。

可进行影像学检查，例如视频胶囊内镜检查、计算机断层扫描或 X 线钡餐检查。

当怀疑吸收不良是由于胰腺分泌消化酶不足，需作胰腺功能试验。这类试验有些既复杂，又费时，还有创伤性。有一项试验是经口插入细管子到小肠，收集含有胰腺分泌物的小肠液供分析。另一试验是让患者吞服需要胰酶消化的食物，然后从尿液中检测其消化产物。然后从尿液中检测其消化产物。近期，医生已开展更加简单和方便的测试来测定粪便中特定胰酶的水平。

也可进行其他诊断性检查（包括消化细菌培养、某些血液检查或呼气试验）。