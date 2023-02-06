尽管每天的营养需求（包括那些对于必需营养素的需求），随个体的年龄、性别、身高、体重、运动量、机体消耗热量的速率（代谢率）的变化而不同，但健康饮食的总体指导原则已经制定。美国国家科学院-美国国家科学研究委员会的食品与营养委员会以及美国农业部定期发布蛋白质、维生素和矿物质的膳食推荐摄取量。推荐膳食摄取量可满足健康人群的需求。

美国农业部也推出了一个名为 MyPlate 的网站，旨在帮助人们养成健康的饮食习惯并根据个人的身体需求选择健康的食物。

一般情况下，权威机构建议

遵循每个生命阶段的健康饮食模式

个性化选择和享受营养丰富的食品和饮料选择，以反映个人偏好、文化传统和预算考虑因素

专注于用富含营养的食物和饮料满足食物组合需求，并保持在热量限制范围内

限制添加糖、饱和脂肪和钠较高的食物和饮料，并限制酒精饮料

充足液体摄入也很重要。

建议剔除饮食中的反式脂肪。如果可能的话，应该用单不饱和脂肪和多不饱和脂肪（包括称为 ω-3 脂肪的多不饱和脂肪）替代饱和脂肪和反式脂肪。