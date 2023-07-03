矿物质是维持机体细胞正常功能所必需的。

人体需要相对大量的

钙

氯化物

镁

磷酸盐

钾

钠

这些矿物质被称为宏量矿物质。骨骼、肌肉、心脏和大脑的功能依赖这些矿物质。

人体需要相对少量的

铬

铜

氟化物

碘

铁

锰

钼

硒

锌

这些矿物质被称为微量矿物质。除铬之外，所有微量矿物质参与机体处理（代谢）所需的酶或激素中。铬有助于保持体内血糖水平正常。尚不明确铬是否应被视为基本（必需）微量元素。

宏量矿物质和微量矿物质摄入过多均是有害的。

矿物质是健康饮食的重要成分。大多数矿物质的每日推荐膳食摄取量（RDA）已经明确，这个量是大多数健康人保持身体健康所要的摄取量。患病的人所需的量可能更多或更少。

某些矿物质摄入过多或过少都会引起营养障碍。多样化均衡饮食的人除了有时会缺碘、缺铁或缺锌之外，一般不太可能发生营养性疾病或重度矿物质缺乏症。然而对于限制饮食的人，某些特定的矿物质就可能摄入不足。例如素食主义者，包括食用鸡蛋和奶制品的素食者，可能有缺铁的危险。正在快速生长发育的婴儿（婴儿按身材大小计算，比成人需要更多的营养素）更易造成营养缺乏。

在没有医学监护的情况下服用大量的矿物质可能造成危害。

有些矿物质营养失调 （如锰、钼缺乏）是非常罕见的，甚至可能不存在。

电解质 一些矿物质、尤其是宏量矿物质，都是重要的电解质。身体利用电解质来帮助调节神经和肌肉的功能并维持酸碱平衡和水分平衡。如果电解质的平衡被打乱，就可能发生疾病。