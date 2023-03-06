过量毒性是指意外的过量用药（由于医师、药师或用药患者的疏忽），或有意的过量用药（自杀或谋杀）而导致严重的、往往有害甚至有时致命的毒性反应。

当两种药物的药效相当时，医生往往会选用过量毒性风险较低的药物。例如需使用镇静剂、抗焦虑药或安眠药时，医生会选用苯二氮卓类药物，如地西泮和替马西泮，而不是戊巴比妥等巴比妥类药物。苯二氮卓类药物并不比巴比妥类药物更加有效，但其安全系数更大，在意外或故意过量使用时，较不容易造成严重毒性反应。安全因素也是新型抗抑郁药出现的原因，如氟西汀 (fluoxetine) 和帕罗西汀 (paroxetine)，这些新型抗抑郁药已广泛替代了疗效相同的老药，如丙咪嗪 (imipramine) 和阿米替林 (amitriptyline)（请参见治疗抑郁症的一些药）。

儿童有发生用药过量毒性反应的高风险。色彩鲜亮的药片和胶囊，多为成人剂量，常会引起孩子们注意。在美国，联邦规定要求所有口服处方药都应使用儿童不易开启的容器包装，除非有人签署豁免书以表明这类包装导致使用不便。

美国许多大城市都建立了毒物控制中心，提供有关化学药品和药物中毒信息，且大多数电话簿都列出了当地毒物控制中心的号码。应该将这些号码抄录并贴在电话机旁，或设置成电话自动拨号。

（另请参见药物不良反应概述。）