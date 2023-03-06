不足为奇的是，药物不良反应常见。药物不良反应中大部分反应相对较轻，停药或调整剂量后即可消失。一些药物不良反应会随着身体适应药物而逐渐消退。有些药物不良反应则更严重并且持续时间更长。根据美国国家电子伤害监测系统 - 药物不良事件合作监测项目 (NERIS-CADES)，在 2017 年至 2019 年期间，每 1000 人每年估计有 6 次急诊科 (ED) 就诊。其中约 39% 的就诊导致住院。根据美国之前的估计，所有住院的人里面大约有 3% 至 7% 的人是因为药物不良反应。住院患者中发生药物不良反应的比例为 10% 至 20%，其中约有 10% 至 20% 为严重的药物不良反应。这些数据不包括生活在养老院和其他护理机构中的患者所发生的药物不良反应数量。

虽然药物不良反应的准确数目难以确定，但它们显然代表着重大的公共健康问题，而这往往是可预防的。

据世界卫生组织称，致死性药物不良反应主要发生在 75 岁以上的人群中。处方错误和不能或未能遵医嘱正确使用处方药都会导致发生药物不良反应 (ADR)。