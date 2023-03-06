药物不良反应（不良作用）指任何不想要的药物作用。
20 世纪早期，德国科学家 Paul Ehrlich 将理想药物描述为“魔弹(magic bullet)”。这种药物会精确瞄准疾病部位并且不会伤害健康组织。虽然许多新药的靶向性比老药更精确，但迄今为止，仍然没有一种药物能够仅靶向目标组织。
大多数药物会产生数种药理作用，但通常只有一种是我们治疗疾病所需要的——即治疗作用。不论其他作用本身是否有害，都被认为是多余的。例如某些抗组胺类药物既有抗过敏作用，又有嗜睡作用。当抗组胺药被用于辅助睡眠的非处方药（OTC）时，嗜睡是其治疗作用。但白天服用抗组胺药用于控制过敏症状时，嗜睡则是烦人的、多余的作用。
包括医务工作者在内的许多人都将非治疗性的作用称为副作用或药物不良作用。然而，术语药物不良反应在技术上更适用于不想要的、令人不快的、 noxious或可能有害的药物作用。
药物不良反应发生率
不足为奇的是，药物不良反应常见。药物不良反应中大部分反应相对较轻，停药或调整剂量后即可消失。一些药物不良反应会随着身体适应药物而逐渐消退。有些药物不良反应则更严重并且持续时间更长。根据美国国家电子伤害监测系统 - 药物不良事件合作监测项目 (NERIS-CADES)，在 2017 年至 2019 年期间，每 1000 人每年估计有 6 次急诊科 (ED) 就诊。其中约 39% 的就诊导致住院。根据美国之前的估计，所有住院的人里面大约有 3% 至 7% 的人是因为药物不良反应。住院患者中发生药物不良反应的比例为 10% 至 20%，其中约有 10% 至 20% 为严重的药物不良反应。这些数据不包括生活在养老院和其他护理机构中的患者所发生的药物不良反应数量。
虽然药物不良反应的准确数目难以确定，但它们显然代表着重大的公共健康问题，而这往往是可预防的。
据世界卫生组织称，致死性药物不良反应主要发生在 75 岁以上的人群中。处方错误和不能或未能遵医嘱正确使用处方药都会导致发生药物不良反应 (ADR)。
你知道吗……
常见的药物不良反应
消化系统紊乱，如食欲不振、恶心、腹胀、便秘、腹泻等，是较常见的药物不良反应表现，这是因为多数药物为口服给药，且经消化道吸收。但几乎所有器官系统都会受影响。老年人的大脑（请参见衰老与药物）最常受累，引发嗜睡和意识障碍。
药物不良反应的识别和报告
一种药物在提交给美国食品和药物管理局（FDA）批准之前，它的多种药物不良反应在测试的时候就确定了。其他的药物不良反应，特别是那些不常见的药物不良反应，可能在药物进入市场很长时间，并有很大一批人使用以后，才会被发现。因此，医疗护理提供者需要向 FDA 报告可疑的药物不良反应。
一些严重的药物不良反应
药物不良反应
药物类型
举例
贫血（由红细胞生成减少或破坏增加导致）
某些抗生素
氯霉素
用以治疗本身 G6PD 缺乏的人的疟疾或肺结核的药物
氯喹
异烟肼
伯氨喹
血管性水肿（导致呼吸困难的唇、舌、喉水肿）
ACE 抑制剂
卡托普利
Enalapril
赖诺普利
质子泵抑制剂
艾美拉唑
兰索拉唑
奥美拉唑
节育药物（全部剂型，包括贴剂和片剂）
屈螺酮/炔雌醇
诺孕曲明/炔雌醇
意识障碍及嗜睡
镇静剂，包括多种抗组胺类药
苯海拉明
抗抑郁药（尤其用于老年人）
阿米替林
丙咪嗪
白细胞生成减少，感染风险增加
某些抗精神病药
氯氮平
化疗药物
环磷酰胺
巯基嘌呤
甲氨蝶呤
长春碱
一些甲状腺疾病用药
丙基硫氧嘧啶
非甾体类抗炎药（反复大量使用）
布洛芬
萘普生
氨基糖苷类抗生素
庆大霉素
妥布霉素
某些化疗药物
顺铂
甲氨蝶呤
抗真菌药物
两性霉素B
一些其他抗生素
四环素（旧式）
万古霉素
某些止痛药
对乙酰氨基酚（过量使用）
某些抗结核药
异烟肼
铁补充剂（过量使用）
硫酸亚铁、富马酸亚铁
抗抑郁药
度洛西汀
抗生素
四环素
肌肉组织破坏（横纹肌溶解）
他汀类药物
Atorvastatin
辛伐他汀
胃或肠道溃疡（伴或不伴随出血）
NSAID
阿司匹林
布洛芬
萘普生
抗凝药
肝素
华法林
双膦酸盐类
阿仑膦酸
利塞膦酸
某些抗生素
青霉素类
喹诺酮类
磺胺类
抗惊厥药物
苯妥英
丙戊酸
抗心律失常药
胺碘达隆
普鲁卡因胺
索他洛尔
抗精神病药物
氯丙嗪
氟哌啶醇
锂
ACE=血管紧张素转换酶；G6PD=葡萄糖-6-磷酸脱氢酶；NSAIDs=非甾体类抗炎药。
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美国毒物控制中心协会：获取各种毒物的相关信息、紧急求助热线 (1-800-222-1222) 和避免中毒的提示。
FDA 不良事件报告系统 (FAERS)：访问 FDA 不良事件报告系统 (FAERS) 的相关问答。