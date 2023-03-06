药物不良反应的严重性

药物不良反应（不良作用）指任何不想要的药物（包括治疗性药物）作用。目前，没有通用的标准来衡量药物不良反应的严重性。其评估常带有很强的主观性。反应可以描述为
轻度
良
重度
致命（致死）
轻度或中度药物不良反应并不一定意味着患者必须停药，尤其是在没有有效替代药物时。但是医生往往会重新评估给药剂量和给药频次（每日用药次数）以及给药时间（如饭前或饭后，早晨或睡前）。也可用其他药物控制药物不良反应（如应用粪便软化剂来缓解便秘）。
轻度药物不良反应
轻度反应通常被描述为不重要的反应，包括
消化不良（例如恶心、便秘、腹泻）
头痛
疲劳
含糊的肌肉酸痛
不适（患病般的感觉或不舒服）
睡眠规律变化
然而，这类反应可能对出现反应的人造成很大压力。因此，人们可能不愿意按医嘱服用药物，故而治疗目标可能无法实现。
中度药物不良反应
中度反应包括
皮疹（尤其是广泛和持续的皮疹）
视觉障碍（尤其是佩戴矫正镜片的人）
肌肉震颤
排尿困难（许多药物对老年男性的普遍影响）
情绪或心理功能的任何可见变化
血液成分的某些变化，例如白细胞计数暂时、可逆性减少或某些物质--如葡萄糖--在血液中含量的暂时可逆性减少
此外，那些通常被描述为轻度的不良反应，如患者觉得明显不适、痛苦或难以忍受，则也被当成中度反应。
重度药物不良反应
重度不良反应包括那些威胁生命的（如肝衰竭、心律失常或某些类型的过敏反应）、可致人体永久或显著伤残的、需住院治疗或可致出生缺陷的不良反应。重度不良反应比较少见。一旦出现重度反应，通常应立即停药，并及时进行相应治疗。然而，有时医生不得不继续使用这些高风险药物（如肿瘤患者使用的化疗药物或器官移植患者使用的化疗药物 immunosuppressants ）。医生会尽一切办法减少严重药物不良反应的发生。
致命药物不良反应
致命不良反应是指直接或者间接引起死亡的药物不良反应。这些反应通常是没有被及时发现或者对治疗没有反应的严重不良反应。致命不良反应可能是一些药物从市场上下架的原因（比如曲格列酮和特非那定）。
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美国毒物控制中心协会：获取各种毒物的相关信息、紧急求助热线 (1-800-222-1222) 和避免中毒的提示。
FDA 不良事件报告系统 (FAERS)：访问 FDA 不良事件报告系统 (FAERS) 的相关问答。