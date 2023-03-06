药物不良反应的严重性

药物不良反应（不良作用）指任何不想要的药物（包括治疗性药物）作用。目前，没有通用的标准来衡量药物不良反应的严重性。其评估常带有很强的主观性。反应可以描述为

轻度

良

重度

致命（致死）

轻度或中度药物不良反应并不一定意味着患者必须停药，尤其是在没有有效替代药物时。但是医生往往会重新评估给药剂量和给药频次（每日用药次数）以及给药时间（如饭前或饭后，早晨或睡前）。也可用其他药物控制药物不良反应（如应用粪便软化剂来缓解便秘）。

轻度药物不良反应 轻度反应通常被描述为不重要的反应，包括 消化不良（例如恶心、便秘、腹泻）

头痛

疲劳

含糊的肌肉酸痛

不适（患病般的感觉或不舒服）

睡眠规律变化 然而，这类反应可能对出现反应的人造成很大压力。因此，人们可能不愿意按医嘱服用药物，故而治疗目标可能无法实现。

中度药物不良反应 中度反应包括 皮疹（尤其是广泛和持续的皮疹）

视觉障碍（尤其是佩戴矫正镜片的人）

肌肉震颤

排尿困难（许多药物对老年男性的普遍影响）

情绪或心理功能的任何可见变化

血液成分的某些变化，例如白细胞计数暂时、可逆性减少或某些物质--如葡萄糖--在血液中含量的暂时可逆性减少 此外，那些通常被描述为轻度的不良反应，如患者觉得明显不适、痛苦或难以忍受，则也被当成中度反应。

重度药物不良反应 重度不良反应包括那些威胁生命的（如肝衰竭、心律失常或某些类型的过敏反应）、可致人体永久或显著伤残的、需住院治疗或可致出生缺陷的不良反应。重度不良反应比较少见。一旦出现重度反应，通常应立即停药，并及时进行相应治疗。然而，有时医生不得不继续使用这些高风险药物（如肿瘤患者使用的化疗药物或器官移植患者使用的化疗药物 immunosuppressants ）。医生会尽一切办法减少严重药物不良反应的发生。