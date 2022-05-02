新药研发的主要目的是证明药物的安全性和有效性。因为所有药物在起效同时也会对身体造成伤害，安全性是相对的。常用的有效剂量与引起严重的、甚至是威胁生命的不良反应的剂量之间的差异，称为安全系数。安全系数大是理想选择，但是当治疗危险疾病或没有其他选项时，往往必须接受较小的安全系数。如果常用的有效剂量是该药的中毒剂量，除非患者病情危重且没有更安全的选择，否则医生将不会选用此种药物。
最有用的药物首先应有效，其次在最大限度上应是安全的。青霉素就是这样的药物。青霉素基本是无害的，除部分患者对其过敏外，即使大剂量使用也无害。另一方面，曾常用作安眠药的巴比妥类药物，可能干扰呼吸、以危险方式降低血压，并且如果过量服用甚至导致死亡。而新一代安眠药，如替马西泮和唑吡坦，相比于巴比妥类药物，安全系数更大。
很难设计出同时有较大的安全系数、有效且不良反应少的药物。因此，有时也必须药使用一些安全系数小的药物。例如抗凝血药华法林可导致出血，但当必须使用华法林时就必须接受其风险。服用华法林的患者需频繁体检，以观察药物引起的血液凝结是过度、不足还是适当。
氯氮平是另一个例子。在其他药物无效时，氯氮平可改善精神分裂症。但是氯氮平具有严重副作用：它可以减少白细胞的生成，白细胞是防止感染所必需的。因为这种风险，所以只要服用氯氮平，则服药人就必须频繁验血。
为确保治疗方案尽可能安全有效，患者应告知医生其疾病史、正在使用的药物（包括非处方药）和膳食补充剂（包括草药）以及所有其他相关健康信息。另外，医生、护士或药师应向患者解释治疗目标、药物不良反应类型和其他可能出现的问题，使患者最大程度参与到治疗方案中。
发挥药物治疗的最大效应
患者可以向医生、护士或药剂师告知以下情况，使自己的治疗方案尽可能安全有效：
感觉哪里不舒服
近几周服用过哪些药物（处方药和非处方药）和膳食补充剂（包括草药）
是否有药物、食物或其他物质的过敏史及异常反应
是否有特殊的饮食习惯或食物禁忌
是否怀孕、计划怀孕或者正在哺乳
此外，做到以下几点，也可起到帮助
知道药物的商品名、通用名或两者皆知，知道服药的目的
不论处方药还是非处方药，服药前应仔细阅读包装上的药品说明书
明确药物的适应症，了解药物是否已起效，以及药物可能出现的不良反应
知道药物应当服用多长时间
若被建议不要饮酒，则切勿饮酒
除非医嘱要求，否则不要咀嚼、掰开、研碎胶囊或片剂
不要使用家用汤匙量取液体药物
明确漏服药物时应如何处理
使用简单的工具，如图表或药物整理器，以便在正确的时间服药
正确贮存药品（阴凉处、干燥处、避光、放在儿童和宠物接触不到的地方）
弃用过期药品
不要误用他人的药品
采取推荐的疾病预防措施并参与推荐的健康计划
有一份可随时参考的药品清单
遵守就诊预约
当出现问题时，迅速寻求医疗护理
有任何疑问时，联系执业者或药剂师
了解更多信息
以下是一些可能有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
临床研究参与信息和研究中心 (CISCRP): 一个非营利组织，旨在教育和告知患者、医学研究人员、媒体和政策制定者他们在临床研究中所扮演的角色
ClinicalTrials.gov: 在世界各地进行的私人和公共资助的临床研究数据库