药物差错是指医生、医疗保健从业者、药剂师和患者在开具、给药、服用或储存药物时，所犯的错误。药物错误可能使人生病并引起疾病加重。在美国，估计药物错误每年耗费医疗保健系统多达 1770 亿美元（这取决于定义）。（请参见药物概述。）

药物错误可能由以下情况引起：

患者弄混药物并且错误服用。

医生选择错误的药物或开出剂量错误的处方。

药剂师读错处方或看错药物容器，给予错误的药物或剂量。

护理人员读错药品容器的标签，给予错误的药物或剂量。

护理人员将药物给予错误的患者。

药剂师或患者不正确地储存药物，从而削弱药物的效价。

患者使用过期药物。

当药物空腹吸收好时，患者采取餐时服药，或者当需要食物防止药物副作用时，患者采取不与餐同服。

药物差错最常因患者弄混何时和如何服用药物所致，造成服用错误的药物或剂量。常见的混淆原因包括人们将不止一种药物放入一个瓶子中、药瓶上的说明磨损、不理解药瓶上的说明、拥有不止一瓶相同药物、拥有多瓶药物而患者不确定哪一瓶何时要用（和哪一瓶已经用过)。

使用药物整理器 药物整理器 图片 Robert S. Porter医学博士提供的照片 药物整理器可能有用，特别是当患者一天服用几种不同药物时。这些整理器有独立格子，可对应一周的每一天以及一天内多达 4 个不同时间。患者或其护理人员在相应格子放入一周的药物量。例如，如果规定药物在每天早晨服用一次，他们会将一个剂量放入每天的“早晨”格子。在当天的相应时间，患者服用那个格子内的全部药物。因为格子里的全部药物同时服用，所以不同药物混在一起不是问题。除提醒患者之外，这些整理器可以让护理人员观察患者是否已经服用药物。

了解处方 当取得处方时，患者应当确定他们理解怎样用药和何时用药。如果他们不理解，他们应当要求药剂师解释如何用药。

处方药物 医生有时在开药时会犯错，特别是给某些人群开药时。老人、孕妇和儿童尤其面临风险，因为他们一般需要不同药物、不同剂量或不同药物和剂量。其他差错包括药物相互作用，其中一种药物会增加或减少另一种药物的作用。 药物相互作用更可能在服用多种药物的人中出现。为了最大限度降低这种风险，医生需要了解患者正在服用的全部药物 — 包括其他医疗保健从业者开的药以及非处方药。患者应当保存他们当前全部在用的药物和剂量的书面清单，并且在每次医疗保健预约就诊或急诊科就诊时都携带该清单。如果对患者正在使用哪些药物存疑，则要求患者在医疗保健预约就诊时携带其全部药物，以供核查。

配药和给药 在医疗机构中可能会错误地给予药物。药物可能被给予错误的人、在错误时间给药、或通过错误途径给药。例如，当药物本应通过口腔给药时，它却可能被通过静脉（静脉内）给药。通过静脉给药时，某些药物必须缓慢给药，且不能同时给予某些药物。许多机构现在拥有计算机化的药房系统，这些系统分配个人药物的每个剂量时都标示有一个条码，该条码经扫描与个人身份手环匹配。这类系统可以帮助降低药物差错发生率。

正确储存药品 药剂师应当以恰当方式储存药品。例如，许多药品必须远离热源，并且一些药品必须冷藏。邮购药房必须小心，药品不应当在配送期间过热。如果患者在家不正确地储存药品，药品有可能在规定失效日期前降低效价。 患者应当检查标签以查看药品是否需要储存在冰箱中或放在阴凉处。在另一方面，不必要的防护措施可能让患者更难按要求服用药物并浪费其时间。例如，未打开的胰岛素应当冷藏，但是打开的瓶子通常可以安全地储存在冰箱外。另外，如果儿童无法触及药物，可将药物储存在原有的儿童防护容器中，并装有非儿童防护盖。