同时服用两种作用相同的药物时，药物副作用便会增加。当患者无意间服用具有相同活性成分的两种药物（至少一种经常是非处方药）时，重复用药可能发生。例如，患者可能同时服用感冒制剂和安眠药（二者均含有苯海拉明）、或感冒制剂和止疼药（二者均含有对乙酰氨基酚）。这种重复用药多出现在复方制剂或使用商品名销售（看上去名称不同，但实际含有相同成分）的药品中。

因此明确药物成分非常重要，应仔细查看每种新药以避免重复用药。例如，许多处方规格的止疼药含有阿片类药物和对乙酰氨基酚。服用这种产品却不知其成分的患者可能会服用非处方对乙酰氨基酚用于额外缓解，这会带来毒性风险。

重复用药问题也可能出现在作用相似的两种不同药物中。当患者到多位医生处就医和/或在多个药店取药时，特别容易发生重复用药。医生因并不知晓其他医生为患者开的药物，可能无意中又开了相似的药物。例如，当两位医生同时开具安眠药，或一位医生开具安眠药、另一位医生开具另一种药（如抗焦虑药，也含有类似镇静作用），就可能导致过度镇静和眩晕。

患者应告知医生其正在使用的所有药物，或者在一个药房中取药，以降低这种重复用药风险。患者应随身携带最新的用药清单并在就医时告知医生。同时，患者不应在未经医生或药师同意的情况下，服用之前的处方药物（例如安眠药或止痛药），因为之前的药物可能与现用药物之一重复或引发其他相互作用。