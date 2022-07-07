药物对人体的作用可能与预期有所不同，因为药物会与以下因素产生相互作用：
患者正在服用的另一种药物（药物-药物相互作用）
食品、饮料、补充剂（药物-营养素相互作用）
患者所患的另一种疾病（药物-疾病相互作用）
药物相互作用的影响通常是非预期的，甚至有害。相互作用可能会
增强一种或多种药物的作用，导致副作用或毒性
减弱一种或多种药物的作用，导致治疗失败
药物间的相互作用
药物-药物相互作用不仅涉及处方药，还涉及非处方药。药物间相互作用的类型包括重复用药、相反（拮抗）作用、改变身体对药物的处理过程。
重复用药
同时服用两种作用相同的药物时，药物副作用便会增加。当患者无意间服用具有相同活性成分的两种药物（至少一种经常是非处方药）时，重复用药可能发生。例如，患者可能同时服用感冒制剂和安眠药（二者均含有苯海拉明）、或感冒制剂和止疼药（二者均含有对乙酰氨基酚）。这种重复用药多出现在复方制剂或使用商品名销售（看上去名称不同，但实际含有相同成分）的药品中。
因此明确药物成分非常重要，应仔细查看每种新药以避免重复用药。例如，许多处方规格的止疼药含有阿片类药物和对乙酰氨基酚。服用这种产品却不知其成分的患者可能会服用非处方对乙酰氨基酚用于额外缓解，这会带来毒性风险。
重复用药问题也可能出现在作用相似的两种不同药物中。当患者到多位医生处就医和/或在多个药店取药时，特别容易发生重复用药。医生因并不知晓其他医生为患者开的药物，可能无意中又开了相似的药物。例如，当两位医生同时开具安眠药，或一位医生开具安眠药、另一位医生开具另一种药（如抗焦虑药，也含有类似镇静作用），就可能导致过度镇静和眩晕。
患者应告知医生其正在使用的所有药物，或者在一个药房中取药，以降低这种重复用药风险。患者应随身携带最新的用药清单并在就医时告知医生。同时，患者不应在未经医生或药师同意的情况下，服用之前的处方药物（例如安眠药或止痛药），因为之前的药物可能与现用药物之一重复或引发其他相互作用。
相反（拮抗）作用
改变
药物可以改变机体对其他药物的吸收、分布、代谢和排泄过程（请参见给药和药物动力学）。
抑酸药（如 H2 受体阻断剂和质子泵抑制剂）可增加胃内 PH 值，减少某些药物（如抗真菌药酮康唑）的吸收。
肝脏中的某些酶可使多数药物分解失活（代谢）。一些药物可影响（激活或失活）肝脏酶系，从而加快或者减慢其他药物的代谢。例如，巴比妥类药物（例如苯巴比妥）通过增加肝酶活性，使抗凝血药华法林更快失活，因此在相同时间段服用时效果较差。相反，如红霉素和环丙沙星之类的药物通过降低酶系统的活性，可增加华法林的活性，带来出血风险。服用华法林的患者同时服用影响肝酶的药物时，医生应密切监测患者，调整华法林剂量以抵消这些效果。停用其他药物后，应重新调整华法林剂量。此外，还有许多药物也可影响肝酶活性。
香烟中的化学物质可以增加一些肝酶的活性。因此吸烟会降低一些药物的药效，如茶碱（扩张气管药物）。
有些药物会影响其它药物的肾清除率。例如，大剂量维生素 C 会增加尿的酸性，因而可以改变某些药物的排泄速率和活性。例如，排泄速率可以因酸性药物（例如阿司匹林）而降低，但可能因碱性药物（例如伪麻黄碱）而增加。
因为存在如此多的药物相互作用，所以当开更多药物或配发处方时，许多医生和药剂师会通过查询参考书和计算机软件程序来降低风险。许多药房的电脑系统可自动审核用药医嘱和处方，确定是否存在药物相互作用。
药物-营养素相互作用
营养素包括食物、饮料（包括酒精）和膳食补充剂。使用这些物质可改变药物疗效。
食物
药物跟食物一样，口服后需经胃和小肠吸收。因此，消化道中存在食物可能减少药物吸收。这样的相互作用通常可以通过在餐前 1 小时或餐后 2 小时用药来避免。
膳食补充剂
膳食补充剂，包括草药，是含有维生素、矿物质、药草或氨基酸等并且意图作为正常膳食补充物的产品（除烟草外）。补充剂作为食品而非作为药品接受管理，因此它们并未像药品那样被广泛地检验过。然而，它们可能会与处方药或非处方药相互作用。患者应告知医生和药师其正在服用的膳食补充剂，以避免此类相互作用。
饮酒
尽管多数人不认为酒精是一种营养剂，但其确实可影响身体生理过程，并与许多药物发生相互作用。例如同时服用酒精和抗生素甲哨唑会引起面红、头痛、心悸、恶心和呕吐。医生或药师可帮您解答有关酒精－药物的相互作用问题。
一些药物-食物相互作用
受影响的药物
相互作用的食物
说明
双膦酸盐（例如阿仑膦酸盐、伊班膦酸盐和利塞膦酸盐）
所有食物
食物，甚至橘子汁、咖啡、矿泉水，都可显著降低这些药物的吸收和药效。阿仑膦酸和利塞膦酸应在早餐、饮料和当天其他药物服用前至少 30 分钟用白水送服，伊班膦酸盐应在餐前至少 1 小时服用。
葡萄柚汁
葡萄柚汁可抑制药物代谢酶，因而增强某些药物的作用（很多此类药物并未列出）。
地高辛
燕麦片
燕麦和其他谷物中含有纤维，大量食用可影响地高辛吸收。
MAO 抑制剂（如苯乙肼、反苯环丙胺）
富含酪胺的食物，包括多种奶酪（如美国奶酪、切达干酪、蓝奶酪、布里干酪、马苏里拉奶酪、帕尔马干酪）、酸奶、酸奶油、腌肉（如腊肠和萨拉米香肠）、肝脏、鱼干、鱼子酱、鳄梨、香蕉、酵母提取物、葡萄干、泡菜、酱油、蚕豆、红酒、某些啤酒、含咖啡因食品
服用 MAO 抑制剂药物（常用于治疗抑郁）的患者同时食用这些食物可引发严重头痛和潜在致命的血压升高（高血压危象）风险。必须避开这些食物。
四环素
钙或含钙食物，如牛奶和其他奶制品
这些食物可减少四环素吸收，应在餐前 1 小时或餐后 2 小时服用药物。
华法林（抗凝血药）
维生素 K 含量高的食物（例如花茎甘蓝、抱子甘蓝、菠菜和羽衣甘蓝）
这些食物可降低抗凝药（如华法林）的药效，增加血栓风险。更重要的是使富含维生素 K 的食物的每日摄入量保持稳定，而不是限制此类食物的摄入。
MAO = 单胺氧化酶。
药物-疾病相互作用
有时药物可治疗一种疾病，但也会加重另一种疾病。例如用于治疗心脏病和高血压的β受体阻滞剂可加重哮喘，或者会使糖尿病患者无法识别其严重低血糖。一些用于治疗感冒的药物可加重青光眼。患者应在医生处方新药前告知医生其所有疾病情况。糖尿病、高或低血压、溃疡、青光眼、前列腺肥大、尿失禁和失眠等疾病特别重要，因为患这些疾病的患者更易出现药物-疾病相互作用。
药物-疾病相互作用可能在任何年龄段出现，但常见于患有多种疾病的老年人（请参见衰老与药物）。