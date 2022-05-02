安慰剂是外观与药物相似但不含活性药物成分的物质。

（请参见药物概述。）

安慰剂的外观与真正的药物非常相似，但是由无活性成分（如淀粉或蔗糖）组成。安慰剂现仅用于研究（请参见医药科学）。

尽管不存在有效成分，但是一些服用安慰剂的人会觉得病情好转。而一些人会出现“副作用”。这种现象，称作安慰剂效应，似乎因两种原因而发生。第一个原因是巧合性变化。许多医学疾病和症状会在无治疗的情况下消失，因此，服用安慰剂的人可能恰巧感觉好转或变差。当这种变化出现时，人们可能会不正确地将之归功于或归咎于安慰剂。二是预期（有时也称为暗示）效应。患者会预期药物能够使病情好转。

安慰剂效应主要影响症状而非疾病本身。例如，安慰剂不可能促进骨骼愈合，但可能使疼痛似乎减轻。一些人更容易产生安慰剂效应。对于药师、医生、护士和医院持肯定态度的患者，比那些持否定态度的患者对安慰剂更容易产生正面反应。

由于每种药物都具有与本身药效无关的安慰剂效应，故在新药的研发过程中，研究者会首先对比药物与安慰剂的相对疗效。药物真正的作用必须排除安慰剂效应。通常，参与研究的受试者一半使用药物，另一半使用外观相同的安慰剂。理想情况下，受试者和研究者都不知道患者使用的到底是药物还是安慰剂（即双盲）。

研究完成后，将使用药物和使用安慰剂的受试者所发生的变化进行对比。药物与安慰剂比较必须有显著性差异，方可证明它的有效性。在一些研究中，50% 的安慰剂受试者症状得到改善（安慰剂效应），这使得评价药物本身的有效性变得艰难。