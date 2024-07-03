如果一个事件紧接着另一个事件发生，则人们自然认为前面事件是后面事件的原因（称为因果关联）。例如，一个人按动墙上一个无标示的按钮，附近电梯门打开，则此人自然推定此按钮控制该电梯。如此判断事件间关联的能力是人类智慧的一个关键部分，也是我们理解世界的主宰。不过，人们常会假定并不存在的因果关联。这就是运动员为什么一直穿着“幸运”短袜（此前赢得重大比赛时所穿），或学生坚持使用相同含义的“幸运”钢笔参加考试。

这种思考方式也是为什么一些无效疗法却被认为有效的原因。例如，如果一位发烧患者在放血一品脱或巫医诵念咒语后好转，那么人们很自然地认为这些措施本应为发烧中止的原因。对于一个极力寻求解脱者来说，病情好转是全部所需证据。不幸的是，早期医学中这些明显的因果关系很少是正确的，然而，人们对它的信仰却足以使那些无效疗法持续数世纪之久。怎么会这样呢？

有时病情会自然好转。 不像“患病”的无生命物体（如折断的斧子或撕裂的衬衫），除非修补，否则仍旧破损，如果机体自愈或疾病病程结束，患者常会自己恢复（或不用医生照顾）。感冒在一周内恢复，典型偏头痛持续一两天，食物中毒症状在12小时内缓解。一些患有严重疾病的病人甚至可不治而愈，如心脏病或肺炎等。慢性病症状（如哮喘或镰状细胞病）可自然缓解。所以，如果给予足够时间，许多疗法看起来就是有效的，其实只要给予自然恢复大约所需的时间，任何治疗似乎都会极其有效。

可能归咎于安慰剂效应。 通常对治疗效果的信念足以使人感觉好转。虽然信念不会使诸如骨折或糖尿病等基础疾病消失，但是通常人们因相信自己正在接受强有效的治疗而感觉病情好转。即使所服药物不含活性成分并且没有任何可能的益处，比如医学上称为安慰剂的糖丸，疼痛、恶心、虚弱和诸多其它症状也可能消失。起作用的是信念。安慰剂效应有时起反作用：在临床研究中，服用糖丸代替药物的人有时会出现与所测试药物相关的副作用（反安慰剂效应）。

自信满满的医生为一名对其充满信任与希望的患者所开治疗方案即使无效甚至有害也常会使患者症状明显改善。这称为安慰剂效应。所以，患者会出现治疗的真实效果（不单是以为有效），而该治疗对疾病本身并无明显的作用。目前的研究表明，对于某些疾病，安慰剂效应有其生物学基础，即使该效应不针对实际疾病。

为什么这很重要？ 有人说，治疗使人感觉好转，是唯一重要的事情。一种治疗是否真正有效即影响基本病变无关紧要。当症状即为问题时，那么这种论点可能是合理的，诸如疼痛或感冒这类常见疾病，往往可以自愈。在这种情况下，医生有时会开出对疾病影响很小的治疗方法，相反，由于安慰剂效应，它们至少可以部分缓解症状。然而，当出现任何危险或潜在性严重病变时，或治疗本身存在副作用时，医生必须处方具有实效的疗法，这至关重要。必须衡量治疗的潜在益处与其潜在危害。例如，对于患有危及生命的疾病，如癌症的患者，可能值得使用有许多副作用的药物。有些癌症药物可能对肾脏或心脏造成严重损害，但这些风险通常可接受，因为其他选择（不对癌症进行治疗的影响）可能比药物副作用更有害