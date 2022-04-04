喉（咽）位于口腔后方，鼻腔之下，食管气管之上。由上部（鼻咽）、中部（口咽）和下部（喉咽）组成。咽喉是由肌肉构成的管道，食物经过咽喉进入食管，空气经过咽喉进入肺部。与鼻腔、口腔相似，咽喉表面也有黏膜，黏膜内细胞产生黏液也有毛状突起（纤毛）。灰尘颗粒被黏液黏附，通过纤毛排入食管，然后吞入胃内。

扁桃体是位于口腔后部两侧的小块组织，腺样体位于鼻腔后部。扁桃体和腺样体由淋巴组织组成，有助于抵抗感染（见图淋巴系统：帮助抵御感染）。它们在儿童期最大，此后，随年龄增长逐渐萎缩。甚至当因为睡眠呼吸暂停（睡眠中呼吸暂时停止）或因反复感染（腺样体炎）而手术切除扁桃体和腺样体后，身体仍可抵御感染，因为其余免疫系统仍可抵御感染。

悬雍垂是咽喉后部两侧扁桃体之间的一个肉眼可见扁平状组织。它的长度不一。作为软颚的一部分，悬雍垂有助于防止食物和液体在吞咽时进入鼻腔，并有助于在说话时形成特定声音。长的悬雍垂可能导致打鼾，偶尔引起阻塞性睡眠呼吸暂停。

在气管的上方是声匣（喉腔），含有声带，主要功能是产生声音。当喉部松弛时，声带呈“V”字形，外界空气可自由通过。当声带收缩时，来自肺部的空气通过声带，引起振动，产生声音，再经舌、鼻腔、口腔修饰后形成言语。

会厌是位于喉前上方的软骨，呈扁平状。当吞咽时，会厌封闭喉口，防止食物和液体进入气管。因此，会厌可以保护肺。