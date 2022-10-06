阻塞性睡眠呼吸暂停是最常见的睡眠呼吸暂停类型，系睡眠过程中喉咙或上气道反复闭合引起的。上气道包括从口腔和鼻孔到喉部并下到喉头的通道，并且这些结构会在人呼吸时改变位置。

这类呼吸暂停会对约 8% 至 16% 的成人的健康和身体状况造成影响。阻塞性睡眠呼吸暂停在肥胖人群中更常见。

当出现以下情况时，医生会诊断为阻塞性睡眠呼吸暂停：

睡眠期间呼吸中断

每小时有至少 5 次呼吸中断

每次中断持续 10 秒以上

许多风险因素会增加阻塞性睡眠呼吸暂停的可能性。肥胖（或许）合并衰老及其他因素会导致上气道变窄。酗酒和使用镇静剂会加重阻塞性睡眠呼吸暂停。一些呈现家族表现的体征如喉部狭窄、颈围粗和圆形头使患睡眠呼吸暂停的风险增高。甲状腺激素水平低下（甲状腺功能减退），患胃食管反流病 (GERD) 或夜间性心绞痛，或生长激素过度分泌导致的过度和异常生长（肢端肥大症）会导致阻塞性睡眠呼吸暂停。有时，卒中会导致阻塞性睡眠呼吸暂停。睡眠呼吸暂停往往发生于家族之中，因此可能有遗传风险。