睡眠呼吸暂停是一种由于反复较长时间呼吸停止导致睡眠连续性中断和短暂的血氧含量降低及二氧化碳含量增高的严重疾病。
睡眠呼吸暂停患者常表现为日间嗜睡、夜间响亮鼾声、阵发性喘气或憋气、呼吸暂停和打鼾时突然觉醒。
睡眠呼吸暂停会增加某些医学疾病和过早死亡的风险。
虽然睡眠呼吸暂停的诊断部分根据医生对症状的评估，但医生通常采用多导睡眠图来确诊及判断病情严重程度。
持续气道正压、牙科医师安置的口腔矫治器、有时外科手术等可用于治疗睡眠呼吸暂停。
睡眠呼吸暂停是一个非常常见的问题。全世界有 10 亿多人患病。睡眠呼吸暂停有多种类型，原因和风险因素各不相同。
睡眠呼吸暂停的类型
睡眠呼吸暂停分为两种类型：
阻塞性睡眠呼吸暂停
中枢性睡眠呼吸暂停
一些患者合并阻塞性睡眠呼吸暂停和中枢性睡眠呼吸暂停。
你知道吗……
阻塞性睡眠呼吸暂停
阻塞性睡眠呼吸暂停是最常见的睡眠呼吸暂停类型，系睡眠过程中喉咙或上气道反复闭合引起的。上气道包括从口腔和鼻孔到喉部并下到喉头的通道，并且这些结构会在人呼吸时改变位置。
这类呼吸暂停会对约 8% 至 16% 的成人的健康和身体状况造成影响。阻塞性睡眠呼吸暂停在肥胖人群中更常见。
当出现以下情况时，医生会诊断为阻塞性睡眠呼吸暂停：
睡眠期间呼吸中断
每小时有至少 5 次呼吸中断
每次中断持续 10 秒以上
许多风险因素会增加阻塞性睡眠呼吸暂停的可能性。肥胖（或许）合并衰老及其他因素会导致上气道变窄。酗酒和使用镇静剂会加重阻塞性睡眠呼吸暂停。一些呈现家族表现的体征如喉部狭窄、颈围粗和圆形头使患睡眠呼吸暂停的风险增高。甲状腺激素水平低下（甲状腺功能减退），患胃食管反流病 (GERD) 或夜间性心绞痛，或生长激素过度分泌导致的过度和异常生长（肢端肥大症）会导致阻塞性睡眠呼吸暂停。有时，卒中会导致阻塞性睡眠呼吸暂停。睡眠呼吸暂停往往发生于家族之中，因此可能有遗传风险。
你知道吗……
儿童阻塞性睡眠呼吸暂停
中枢性睡眠呼吸暂停
与阻塞性睡眠呼吸暂停相比，中枢性睡眠呼吸暂停较为少见。它是由大脑中脑干的呼吸控制问题引起的。在正常情况下，脑干对血液中二氧化碳（一种身体正常化学反应的副产物）含量的变化非常敏感。当二氧化碳水平较高时，脑干会发出信号，指示呼吸肌更深更快地呼吸，以通过呼气除去二氧化碳，反之亦然。在中枢性睡眠呼吸暂停时，脑干不能对二氧化碳水平的变化做出适当的反应。因此，在睡眠时，中枢性睡眠呼吸暂停患者的呼吸可能会暂停，或较正常情况更浅更慢。
脑干无法发出适当呼吸信号的原因有很多。例如，卒中、脑部感染（脑炎）或脑部先天缺陷都可能会影响脑干。用于缓解疼痛的阿片类药物和许多其他药物会引起中枢性睡眠呼吸暂停。在高海拔地区也会导致中枢性睡眠呼吸暂停。心脏衰竭患者会出现中枢性睡眠呼吸暂停。脑肿瘤是非常少见的病因。与阻塞性睡眠呼吸暂停不同，中枢性睡眠呼吸暂停不是肥胖导致的。
出现通常见于新生儿的 Ondine curse 综合征——中枢性睡眠呼吸暂停的一种时，患者除完全苏醒时外会出现呼吸不足或完全没有呼吸。Ondine curse 综合征可能是致命的。
睡眠呼吸暂停的症状
睡眠中的症状常首先由其睡眠伴侣、室友或同处一房者发现。在各种类型的睡眠呼吸暂停中，呼吸可异常变浅、慢，或呼吸突然停止（有时长达 1 分钟），接着再重新开始呼吸。
对于所有类型的睡眠呼吸暂停，睡眠干扰会导致白天嗜睡、疲乏、易怒、晨起头痛、思维迟钝和注意力难以集中。过度嗜睡的人在驾驶机动车、操作重型机械或进行其他嗜睡会带来危险的活动时，受伤的风险会增加。这类人群工作可能会受到极大影响，还可能有性功能障碍。血液中氧气水平会显著降低，因此可出现房颤、血压升高。
阻塞性睡眠呼吸暂停
出现阻塞性睡眠呼吸暂停时，最常见的症状为打鼾，但多数打鼾者没有睡眠呼吸暂停。阻塞性睡眠呼吸暂停常表现为断续打鼾，伴有发作性喘气或憋气、呼吸暂停和带着鼾声的突然觉醒。患者会在憋气中惊醒。
早晨，他们常常不知道自己夜里醒过很多次。有些患者醒来时有咽喉痛或口干。严重阻塞性睡眠呼吸暂停患者可伴夜间睡眠相关的鼾响或巨大鼾声和白天不自觉打盹。
患者可能难以入睡。
对单独生活的人，白天嗜睡可能是最显著的症状。嗜睡逐渐影响白天工作和降低生活质量。例如，患者可在看电视时、参加会议时、更严重者甚至在驾驶等待交通信号灯时入睡。患者会出现记忆力减退、性欲下降，且由于困倦易怒，患者无法积极参与人际交往而使人际关系受损。
对于与他人一同生活的睡眠呼吸暂停患者，其嘈杂、烦躁不安的睡眠可能会对他们与伴侣、室友和/或同居者的关系产生不利影响。
发生阻塞性睡眠呼吸暂停时，出现卒中、心脏病发作、房颤（一种异常不规则的心律）以及高血压的风险增加。如中年男性阻塞性睡眠呼吸暂停发作频率超过每小时 30 次，夭折风险增加。
你知道吗……
中枢性睡眠呼吸暂停
在中枢性睡眠呼吸暂停，打鼾不是最主要的现象。表现为呼吸节律不规则和间断性呼吸暂停。
陈-斯氏呼吸（周期性呼吸）是一种典型的中枢性睡眠呼吸暂停。陈-斯氏呼吸时，呼吸逐渐变快，又逐渐变慢，短时停止后呼吸再度开始。如此循环周而复始。每一循环持续 30 秒至 2 分钟。
肥胖低通气综合征
极度肥胖症患者可单纯罹患肥胖低通气综合征（Pickwickian 综合征），或同时还患有阻塞性睡眠呼吸暂停。在肥胖低通气综合征中，过多的体脂会影响胸部运动、膈下脂肪堆积压迫肺脏，两方面的因素结合起来导致呼吸变浅、呼吸效率降低。环绕喉部过多的脂肪压迫上气道，导致气流减少。呼吸控制可能会紊乱，导致中枢性睡眠呼吸暂停。
睡眠呼吸暂停的诊断
医生评估
多导睡眠图
根据患者的症状可怀疑有睡眠呼吸暂停。有时，医生会使用调查问卷来帮助筛查症状，如白天过度嗜睡，这可能是阻塞性睡眠呼吸暂停引起的。医生通常会通过监测患者睡眠时的呼吸来确诊，这也是确定严重程度的最佳方法。一般来说，第一步是让患者在家里佩戴便携式设备数夜以进行监测。该设备可监测呼吸、心率、通过鼻子的气流和氧气水平。再者就是使用多导睡眠图进行更彻底的检查，检查期间患者需在睡眠实验室过夜睡眠。这些指标的评价有助于医生区分阻塞和中枢性睡眠呼吸暂停。
多导睡眠图：
用脑电图 (EEG) 监测患者的脑电波，以检测睡眠和眼球运动的变化。
血氧测定法（在指尖或耳垂上放电极）可用于测量血液中的氧气水平。
在鼻孔和口腔前放仪器来测量气流。
呼吸动度和模式通过在胸部周围连上监护仪来测量。
通过睡眠测试确定呼吸暂停低通气指数 (AHI)。AHI 表示每小时睡眠时间中发生无呼吸（呼吸暂停）和呼吸减少（低通气）的平均次数。发生的次数越多，睡眠呼吸暂停越严重，出现不良反应的可能性就越大。医生根据 AHI 并联合的患者症状来诊断睡眠呼吸暂停。
有时，需要额外检查来帮助医生确定原因。对于睡眠呼吸暂停患者，可检查并发症，如高血压及房颤。若医生怀疑为中枢性睡眠呼吸暂停，很少需要通过检测判定病因。
睡眠呼吸暂停的治疗
控制风险因素
持续气道正压通气或护牙托或其他牙医安装的装置
可能行气道手术或上气道电刺激
治疗针对风险因素和睡眠呼吸暂停本身。
应警告患者驾驶、操作重型机械或从事其他突然入睡可致灾难性后果的活动的风险。将要接受手术者术前应告诉麻醉师自己患有睡眠呼吸暂停，因有时麻醉可引起额外的气道狭窄。
援助小组可提供信息和帮助患者及其家庭成员处理有关问题。
阻塞性睡眠呼吸暂停
如果患者接受处方治疗并严格依从该治疗，通常预后良好。寿命不会受影响，可预防大多数严重的并发症。一般情况下，血压会下降几个点。
减肥、戒烟及不过量饮酒会有所帮助。鼻部感染和过敏应给予治疗。甲状腺功能低下及肢端肥大症应给予治疗。减肥也有所帮助，但可能非常困难，尤其是对于困倦和疲劳的人。因此，通常建议超重（患有严重肥胖症）患者进行减重（减肥）手术。在这些患者中，减肥手术可减少睡眠呼吸暂停，并逆转约 85% 的患者的症状。
重度鼾症者和经常于睡眠中出现窒息者不应饮酒、服用安眠药、服用有镇静作用的抗组织胺药或导致睡意的其他药物。侧卧位或抬高床头有助减少打鼾。捆绑在背部的特殊装置可防止患者仰卧位睡眠。市面上销售的减少打鼾的其他设备和喷剂可能对轻度鼾症有帮助，但未能显示可缓解阻塞性睡眠呼吸暂停。也有许多针对鼾症的外科手术方案，但这些方案效果怎样和能维持多久证据不多。
持续气道正压呼吸机 (CPAP) 治疗是阻塞性睡眠呼吸暂停患者（尤其是白天过度嗜睡者）的主要治疗方法。使用持续气道正压呼吸机时，患者通过连接至设备的面罩或鼻罩进行呼吸，该设备可在气道中提供略高的压力。患者吸气时上述增高的压力可支撑喉部使其保持开放。CPAP 治疗中传送的空气加或不加湿均可。治疗开始后前两周健康护理人员需密切随访，以确保患者面罩合适及鼓励患者学会佩戴面罩睡觉。如果患者鼻中隔偏曲，医生可能会建议手术修复鼻中隔偏曲（鼻中隔成形术），因为修复可使 CPAP 治疗更成功。
科学图片库
然而，许多患者无法耐受 CPAP，故停止使用或仅在某些情况下使用。如果医生和技术人员能帮助患者找到适合患者的器械并鼓励他们使用，那么患者更有可能长期成功使用 CPAP。
一些接受 CPAP 治疗的患者依然有白天明显嗜睡症状。使用轻度兴奋剂（例如莫达非尼或 solriamfetol）可能会使这些人受益，此类药物用于治疗阻塞性睡眠呼吸暂停患者出现的白天嗜睡。对于有阻塞性睡眠呼吸暂停的患者，其他药物也在进行测试。
由牙科医师安置的可拆卸口腔矫治器可帮助缓解轻-中度阻塞性睡眠呼吸暂停（和打鼾）。这些只在睡眠时才佩戴的器械有助保持呼吸道开放。大多数矫治器由两块塑料制成，其模压成上下牙齿的形状。两块塑料连接在一起，设计为向前拉下颌，这样舌头就不会向后移动而阻塞喉咙。
由于 CPAP 使用较为困难，而打鼾很常见并且令很多人深感困扰，因为上市了一些尚未得到充分研究的替代器械，直接售卖给消费者。在开始任何治疗计划之前，患者应与医务人员就治疗方案进行讨论。
图片由 Robert S. Porter 医学博士惠赠。
上气道刺激是一种采用植入电装置来刺激控制舌的其中一条颅神经（舌下神经）的手术。刺激此神经可激活推动舌头向前的肌肉，有助于保持气道开放。这种治疗可以成功应用于一些无法耐受持续气道正压呼吸机治疗 (CPAP) 的中度至重度阻塞性睡眠呼吸暂停患者。
如果有扁桃体增大或其他结构异常导致上气道明显阻塞，作为治疗睡眠呼吸暂停的头部或颈部外科手术是有用的。对于儿童，最常见的治疗方法是手术去除扁桃体和腺样体（称为腺样体切除术）。这种手术通常可以缓解睡眠呼吸暂停，尤其是扁桃体或腺样体肿大时。没有明显阻塞但无其他治疗方法可供选择时，手术治疗有时也有用。
悬雍垂-腭-咽成形术是通过去除上气道（例如上颚、悬雍垂、扁桃体和腺样体）的一些组织来打开上气道的外科手术。通常，该手术对轻度睡眠暂停患者最有帮助。然而，这种手术已在很大程度上被侵入性较小的方法所取代，例如，尝试稳定咽壁（鼻和口腔后腔）。有时也采用其他外科手术方案，但这些手术的可预测性和耐久性还未彻底得到研究。
气管造口术（在气管中形成永久性开口以插入呼吸管）是治疗阻塞性睡眠呼吸暂停最有效的方法。但是，只有当患者病情较为严重，且其他治疗均无效的情况下，才会将气管造口术作为最终的治疗选择。
中枢性睡眠呼吸暂停
在中枢性睡眠呼吸暂停患者中，如果有可能，可治疗基础疾病。例如，可给药以减轻心力衰竭的严重程度。还建议患者戒酒或减少酒精摄入，并避免使用任何使睡眠呼吸暂停恶化的药物。通过鼻导管输送氧气（不在压力作用下）可减少睡眠时血氧水平降低的患者出现呼吸暂停的次数。
有些中枢性睡眠呼吸暂停也可通过低水平 CPAP 治疗获益。陈-斯氏型中枢性睡眠呼吸暂停通过 CPAP 治疗可使发作减少，心脏功能得到改善，但并不能延长生存期。
高海拔引起的中枢性睡眠呼吸暂停患者和一些心力衰竭患者使用乙酰唑胺药物可能会从中获益。
通过手术植入刺激控制膈的神经的设备（横隔膜/膈神经刺激仪）来帮助患者呼吸，一些患者可从中受益。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国胸科学会：什么是成人阻塞性睡眠呼吸暂停？以及美国胸科学会：什么是成人中枢性睡眠呼吸暂停？：两页总结，用以回答常见问题、提议应对措施并列出其他资源
美国睡眠医学学会：介绍健康睡眠的重要性和睡眠障碍治疗方案的详细信息