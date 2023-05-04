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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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前庭神经元炎

作者：Mickie Hamiter, MD, New York Presbyterian Columbia
已审核/已修订 5月 2023
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前庭神经元炎是一种以眩晕（运动或旋转错觉）突然剧烈发作为特征的疾病，由前庭神经发炎所致，前庭神经是第八脑神经的分支，负责协助控制平衡。

前庭是内耳的一部分。它包含控制平衡的器官（另见内耳概述)。它通过前庭神经连接到脑。前庭神经元炎可能是由病毒引起的。

前庭神经元炎的症状

前庭神经元炎可能是一次性的、单独的严重眩晕，持续 7 到 10 天，但很多人在此后若干周会有更多较轻的眩晕发作。眩晕的第一次发作通常最严重。眩晕患者会有一种错觉，感觉他们、周围环境或两者都在移动或旋转。大部分人将这一不适感觉描述为“头晕”，但人们也常使用“晕”一词用于其它感觉，如头重脚轻。

眩晕发作伴有恶心、呕吐和眼震（眼睛沿一个方向快速颤动，然后缓慢地回到原始位置，如此交替）。起初眩晕严重，并且在几天内逐渐消退，残余的不平衡持续达数月。人们没有耳鸣（耳内铃声），听力通常不受影响。

前庭神经元炎的诊断

  • 听力检查

  • 眼震检查

  • 钆增强型磁共振成像 (MRI)

前庭神经炎的诊断涉及听力测试和眼震测试，这些可以帮助医生诊断眩晕症的病因。

应该做头颅钆增强型MRI，以确保症状不是由另一种病症引起，例如肿瘤。

前庭神经元炎的治疗

  • 氯苯甲嗪和劳拉西泮等缓解眩晕的药物

  • 缓解呕吐的丙氯拉嗪等药物

  • 有时使用皮质类固醇，如泼尼松

  • 如果呕吐持续需静脉补液

  • 物理疗法

在患有前庭神经炎的人中，治疗眩晕仅是为了缓解其导致的症状，包括服用氯苯甲嗪或劳拉西泮等药物。恶心和呕吐可以使用含有缓解恶心药物成分的药片或栓剂（如丙氯拉嗪）缓解。这些药物应仅在短时间内使用，因为长时间使用可能会延长症状的持续时间，对老年人来说尤是如此。此外，可短暂使用皮质类固醇。如果呕吐持续了很长一段时间，患者可能需要通过静脉（静脉内）给予液体和电解质。

虽然一般来说眩晕消退相对较快（数天），但头晕的感觉可能持续长达数周至数月。在此期间，医生鼓励患者保持活动。一种称为前庭治疗的专门物理治疗形式可能有帮助。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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