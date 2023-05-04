前庭神经元炎可能是一次性的、单独的严重眩晕，持续 7 到 10 天，但很多人在此后若干周会有更多较轻的眩晕发作。眩晕的第一次发作通常最严重。眩晕患者会有一种错觉，感觉他们、周围环境或两者都在移动或旋转。大部分人将这一不适感觉描述为“头晕”，但人们也常使用“晕”一词用于其它感觉，如头重脚轻。

眩晕发作伴有恶心、呕吐和眼震（眼睛沿一个方向快速颤动，然后缓慢地回到原始位置，如此交替）。起初眩晕严重，并且在几天内逐渐消退，残余的不平衡持续达数月。人们没有耳鸣（耳内铃声），听力通常不受影响。