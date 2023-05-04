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前庭神经元炎是一种以眩晕（运动或旋转错觉）突然剧烈发作为特征的疾病，由前庭神经发炎所致，前庭神经是第八脑神经的分支，负责协助控制平衡。
前庭是内耳的一部分。它包含控制平衡的器官（另见内耳概述)。它通过前庭神经连接到脑。前庭神经元炎可能是由病毒引起的。
前庭神经元炎的症状
前庭神经元炎可能是一次性的、单独的严重眩晕，持续 7 到 10 天，但很多人在此后若干周会有更多较轻的眩晕发作。眩晕的第一次发作通常最严重。眩晕患者会有一种错觉，感觉他们、周围环境或两者都在移动或旋转。大部分人将这一不适感觉描述为“头晕”，但人们也常使用“晕”一词用于其它感觉，如头重脚轻。
眩晕发作伴有恶心、呕吐和眼震（眼睛沿一个方向快速颤动，然后缓慢地回到原始位置，如此交替）。起初眩晕严重，并且在几天内逐渐消退，残余的不平衡持续达数月。人们没有耳鸣（耳内铃声），听力通常不受影响。
前庭神经元炎的诊断
前庭神经元炎的治疗
氯苯甲嗪和劳拉西泮等缓解眩晕的药物
缓解呕吐的丙氯拉嗪等药物
有时使用皮质类固醇，如泼尼松
如果呕吐持续需静脉补液
物理疗法
在患有前庭神经炎的人中，治疗眩晕仅是为了缓解其导致的症状，包括服用氯苯甲嗪或劳拉西泮等药物。恶心和呕吐可以使用含有缓解恶心药物成分的药片或栓剂（如丙氯拉嗪）缓解。这些药物应仅在短时间内使用，因为长时间使用可能会延长症状的持续时间，对老年人来说尤是如此。此外，可短暂使用皮质类固醇。如果呕吐持续了很长一段时间，患者可能需要通过静脉（静脉内）给予液体和电解质。
虽然一般来说眩晕消退相对较快（数天），但头晕的感觉可能持续长达数周至数月。在此期间，医生鼓励患者保持活动。一种称为前庭治疗的专门物理治疗形式可能有帮助。