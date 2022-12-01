头晕是一个不精确的术语，人们常用来形容各种相关感觉，包括

头晕（感觉快要昏倒）

头晕目眩

平衡失调（感觉失去平衡或不稳定）

模糊的精神恍惚或晕头转向的感觉

眩晕（没有实际运动时出现运动错觉）

眩晕是没有实际运动时出现运动错觉的头晕。人们通常会感觉自己、所处的环境或两者都在打转。这种感觉类似于童年时进行旋转游戏后突然停止旋转时产生的感觉，感觉周围都在旋转。有时，人们只是觉得像被拉向一侧。眩晕不是一个诊断。它是一种感觉的描述。

眩晕的人可能还有恶心、呕吐、平衡困难和/或行走困难的现象。有些人在眩晕发作时眼睛会有节奏地抽动（眼球震颤）。

不同的人经常以不同的方式使用术语“头晕”和“眩晕”，也许是因为这些感觉难以用言语来形容。同时，人们也会在不同的时间以不同方式描述自己的感受。例如，某次感觉就像头重脚轻，而下次就像眩晕。

无论怎样描述，这些感觉可能会令人不安，甚至失去劳动能力，尤其是当伴有恶心，呕吐时。症状会导致从事严格或危险任务（例如开车、飞行或操作重型机械）的人出现特定问题。

在医生门诊的就诊中，头晕约占 5% 至 6%。它可能发生在任何年龄，但老年人更常见。有些时候，它会影响大约 40% 的 40 岁以上的人。头晕可能是暂时的或慢性的。头晕如果持续一个多月会被视为慢性头晕。慢性眩晕在老年人中更为常见。

对于仅在站起时发生的头晕，见站起时头晕或头重脚轻。

你知道吗……

头晕和眩晕的病因 眩晕通常由维持平衡的耳部和脑部结构的疾病导致： 内耳

脑干和小脑

连接内耳与脑干和小脑的神经束 内耳包含了使身体感知位置和运动的结构（半规管、球囊和椭圆囊）。来自这些结构的信息通过前庭蜗神经（第八颅神经，这也涉及听觉）发送到脑部。这个信息在脑干（调整姿势）和小脑（协调动作）中进行处理，以提供平衡感。任何这些结构的病症都可引起眩晕。内耳疾病有时还会造成听力损失和/或耳内铃声（耳鸣）。（见图耳部内视图。） 耳部内视图 此外，影响大脑一般功能的任何疾病（例如，低血糖、低血压、严重贫血或许多药物）都能让人感觉头晕。虽然症状可能令人不安，甚至致残，但只有较少比例病例源自严重疾病。 眩晕症 视频 常见原因 虽然有一些重叠，但头晕原因可大致分为眩晕性原因和无眩晕性原因。 眩晕性头晕的最常见原因包括： 良性阵发性位置性眩晕

美尼尔氏病

前庭神经元炎

迷路炎

前庭性偏头痛 前庭性偏头痛越来越被视为伴有眩晕的头晕的常见原因。这种类型的偏头痛最常发生于有偏头痛史或家族史的人群。此类患者经常出现伴有头晕或眩晕的头痛。有些人还有其它的类似于偏头痛的症状，例如看见闪烁的灯、有临时的盲点，或者对光线和声音非常敏感。患者还可能出现听力损失，但它不是一种常见的症状。 无眩晕性头晕的最常见原因包括： 药物作用

多因素病因 某些类型的药物可引起头晕。有些药物对耳朵和/或平衡器官神经具有直接的毒性（耳毒性药物）。这些药物会导致头晕和不能集中在可视目标上（视振荡）。其它药物，例如镇静药，会影响整个脑部。在老年人中，头晕往往由多种因素造成，通常是药物的副作用加上与年龄有关的感觉功能下降相结合。 当脑部的氧气和葡萄糖不足（低血糖）时，可能会出现非眩晕性头晕，这可能与非神经系统疾病（包括心脏和肺部疾病或严重贫血）有关。 惊恐障碍、呼吸短促、焦虑或抑郁患者可能会出现头晕。 很多时候，在没有发现特别原因的情况下，症状无需治疗便消失了。 不常见原因 不常见的头晕原因包括前庭蜗神经肿瘤（前庭神经鞘瘤）；影响脑干的肿瘤、中风或短暂性脑缺血发作（TIA）；耳膜、内耳或颅底受伤；多发性硬化症；以及怀孕。

头晕和眩晕的评估 下面的信息可以帮助头晕的患者决定是否需要医生评估，并帮助他们了解在评估期间会发生什么。 警示体征 在头晕患者中，某些症状和特征需要引起关注。它们包括 头痛

颈痛

行走困难

意识丧失（晕倒）

其它神经系统症状（如听觉、视觉、说话或吞咽障碍、或难以移动手臂或腿） 何时就医 具有警示体征的人、症状严重或已持续一个小时以上的人、以及出现呕吐的人应立即前往医院。其他人也应尽快看医生。发作一次、短暂（不到1分钟）、症状轻微并且没有其它症状的患者可以选择等待，看看是否还会发作。 医生会怎么做 对于头晕的患者，医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。医生在询问病史和检查中的发现，经常可以提示出现头晕的病因和应该对患者所做的检查（见头晕的一些原因和特征）。 除了警示体征外，医生会询问的其它重要特征，包括症状的严重程度（患者是否摔倒或误工）、出现呕吐和/或耳鸣、症状是否出现后又消失或一直持续、以及症状的潜在触发因素（例如改变头部位置或服用一种新药）。 在体格检查中， 耳、眼和神经系统检查特别重要。医生会进行听力测试，并检查耳道和耳膜是否异常。检查眼睛是否有异常移动，例如眼球震颤。 听力损失或耳内铃声（耳鸣）提示患者可能有内耳疾病。 眼球震颤表明存在影响内耳或脑干内各种神经连接的疾病。眼球震颤是指眼球反复、快速地向某一个方向运动，然后又慢慢地返回到它们原来的位置。如果患者自己未自发出现眼球震颤，医生会刻意引发此现象，因为眼睛移动方向和眼球震颤持续时间可以帮助医生诊断眩晕的原因。为了触发眼球震颤，医生会首先让患者背部着床躺下，然后轻轻地将患者从一侧滚动到另一侧，同时观察他们的眼睛。专科医生有时会让患者戴上厚厚的单向放大镜（称为 Frenzel 镜片）。医生可以很容易地透过镜片看到患者放大的眼睛，但患者只能看到模糊的影像，不能注视任何东西（注视时会更难触发眼球震颤）。为了引起眼球震颤，可以在每只眼睛周围放置电极（粘在皮肤上的传感器）来记录眼睛移动（眼震电图），或用连接到 Frenzel 镜片的摄像机记录眼睛的移动（视频眼震电图）。如果在来回滚动的过程中没有出现眼球震颤，医生会尝试其它手法。这些其它手法包括将冰冷的水注入耳道（热量测试），然后迅速改变患者的头部位置（Dix-Hallpike 试验）。 医生还会进行完整的神经系统检查，尤其注意行走、平衡和协调性测试。 表格 头晕的一些原因和特征 表格 检查 在头晕和眩晕的患者中需要进行什么检查取决于医生在询问病史和进行体格检查时的发现，尤其是是否存在危险信号。 对于突然头晕发作仍在继续的患者，医生通常采用指尖血氧仪，取指尖血测量血糖含量。一些女性会接受妊娠测试。 具有警示体征的人需要进行钆增强型磁共振成像 (MRI) 检查，没有警示体征但症状存在很久的人也应接受该检查。 若干测试可用于评价平衡和步态，例如 Romberg 测试。另一项平衡测试需要患者沿着直线行走（一只脚在另一只脚后面）。如果医生检查显示可能存在听力损失，患者通常需要转诊接受规范的听力测试（听力图）。 有时会进行全面的前庭检查。该测试包括视频眼震电图描记（对异常眼球运动的电脑记录和分析）、转椅测试（看坐在转椅上时有无异常眼球运动）和前庭诱发肌源性电位测试。这些测试通常由耳部专科医生（耳鼻喉科）完成。 可能会进行心电图（ECG）、针对心律异常的动态心电图、超声心动图、运动压力测试来评估心脏功能。对于仅在站起时出现的头晕，可能需要特定测试。

老年人须知 随着人们年龄的增长，很多因素都会导致头晕和眩晕更加常见。参与平衡的器官，特别是内耳的结构，功能会下降。更加难以在昏暗的光线下看到物体。控制血压的身体机制响应更慢（例如，站起来）。老年人还更有可能服用可以导致头晕的药物。 虽然头晕和眩晕在任何年龄都会令人不快，但它们会给老年人带来特殊的问题。身体虚弱的人在头晕时跌倒和遭受严重损伤的风险更大。即使他们没有跌倒，他们对跌倒的恐惧往往显著影响他们从事日常活动的能力。 有助于缓解眩晕的药物能使人感到昏昏欲睡。这种作用在老年人中更常见，有时会更加严重。 患有头晕或眩晕的老年人可以从一般的物理治疗和锻炼中受益，以加强他们的肌肉，帮助他们保持自己的独立性，该效果甚至比年轻人还要好。物理治疗师也可以提供针对老年人或残疾人的重要安全信息，帮助防止跌倒。