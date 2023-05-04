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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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内耳概述

作者：Mickie Hamiter, MD, New York Presbyterian Columbia
已审核/已修订 5月 2023
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    充满液体的内耳（迷路）是由两个主要部分组成的复杂结构：

    • 听觉器官（耳蜗）

    • 平衡器官（前庭系统）

    耳蜗和前庭系统通过第八颅神经（前庭耳蜗神经）连接到脑部。这个神经的一个分支，即听觉神经，向脑部传递声音信号，另一分支传递平衡信号。

    声波进入耳部，引起鼓膜振动。这些振动传递到中耳的三块小骨（称为听小骨），然后通过卵圆窗进入内耳的耳蜗部分。

    耳部内视图

    耳蜗

    耳蜗是一中空的管道，形如蜗牛的壳，充满液体。耳蜗内有柯蒂氏器，其包含大约2万个特别的细胞（称为毛细胞）。这些细胞有细小的毛发状突起（纤毛）伸入液体中。声音振动引起耳蜗中的液体和纤毛振动。纤毛振动使毛细胞通过神经发送信号到脑。脑将这些神经信号解读为声音。

    为防止毛细胞受损，中耳的肌肉收缩以减少噪音引起的听小骨运动，这种对噪音的反应称为声反射。然而，尽管有这一起保护作用的反射，高强度噪声仍会损伤和破坏毛细胞。而毛细胞受损伤后不能再生。长期暴露于高强度噪声会损伤越来越多的毛细胞，最终可导致听力下降，耳内经常会出现噪声或铃声（耳鸣）。

    前庭系统

    前庭系统包含两个充满液体的囊（称为球囊和椭圆囊）和三个充满液体的管道（称为半规管）。这些囊和管道会收集有关头部位置和移动的信息。大脑使用此信息帮助维持平衡。

    位于前庭的球囊椭圆囊包含的细胞可以感应头部从一侧向另一侧（水平）运动，感觉加速度；或向上向下（垂直）运动，感觉重力。

    半规管为三个相互垂直的充满液体的管道，可感觉头部旋转动作。头部运动导致管内液体流动。根据头部运动的方向，液体在其中一个半规管中的流动性会大于其他两个。管道内包含的毛细胞，可以对液体移动做出反应。毛细胞产生的神经冲动将头部运动的方向告诉大脑，这样身体才能作出适当的反应，保持平衡。

    当上呼吸道感染和其他短暂或永久的病变情况下，患者半规管功能可能发生异常，患者有可能失去平衡感觉，或产生运动或旋转的错觉（眩晕）。

    内耳疾病

    内耳疾病可影响

    • 听力

    • 平衡

    • 听觉和平衡两者

    内耳疾病包括

    一些中耳疾病可能会影响内耳，反之亦然。

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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