前庭系统包含两个充满液体的囊（称为球囊和椭圆囊）和三个充满液体的管道（称为半规管）。这些囊和管道会收集有关头部位置和移动的信息。大脑使用此信息帮助维持平衡。

位于前庭的球囊和椭圆囊包含的细胞可以感应头部从一侧向另一侧（水平）运动，感觉加速度；或向上向下（垂直）运动，感觉重力。

半规管为三个相互垂直的充满液体的管道，可感觉头部旋转动作。头部运动导致管内液体流动。根据头部运动的方向，液体在其中一个半规管中的流动性会大于其他两个。管道内包含的毛细胞，可以对液体移动做出反应。毛细胞产生的神经冲动将头部运动的方向告诉大脑，这样身体才能作出适当的反应，保持平衡。

当上呼吸道感染和其他短暂或永久的病变情况下，患者半规管功能可能发生异常，患者有可能失去平衡感觉，或产生运动或旋转的错觉（眩晕）。