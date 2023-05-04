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充满液体的内耳（迷路）是由两个主要部分组成的复杂结构：
听觉器官（耳蜗）
平衡器官（前庭系统）
耳蜗和前庭系统通过第八颅神经（前庭耳蜗神经）连接到脑部。这个神经的一个分支，即听觉神经，向脑部传递声音信号，另一分支传递平衡信号。
声波进入耳部，引起鼓膜振动。这些振动传递到中耳的三块小骨（称为听小骨），然后通过卵圆窗进入内耳的耳蜗部分。
耳部内视图
耳蜗
前庭系统
前庭系统包含两个充满液体的囊（称为球囊和椭圆囊）和三个充满液体的管道（称为半规管）。这些囊和管道会收集有关头部位置和移动的信息。大脑使用此信息帮助维持平衡。
位于前庭的球囊和椭圆囊包含的细胞可以感应头部从一侧向另一侧（水平）运动，感觉加速度；或向上向下（垂直）运动，感觉重力。
半规管为三个相互垂直的充满液体的管道，可感觉头部旋转动作。头部运动导致管内液体流动。根据头部运动的方向，液体在其中一个半规管中的流动性会大于其他两个。管道内包含的毛细胞，可以对液体移动做出反应。毛细胞产生的神经冲动将头部运动的方向告诉大脑，这样身体才能作出适当的反应，保持平衡。
当上呼吸道感染和其他短暂或永久的病变情况下，患者半规管功能可能发生异常，患者有可能失去平衡感觉，或产生运动或旋转的错觉（眩晕）。
内耳疾病
内耳疾病可影响
听力
平衡
听觉和平衡两者
内耳疾病包括
一些中耳疾病可能会影响内耳，反之亦然。