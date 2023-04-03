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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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巩膜外层炎

作者：Zeba A. Syed, MD, Wills Eye Hospital
已审核/已修订 4月 2023
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小知识

巩膜外层炎是位于巩膜（覆盖眼睛的坚韧白色纤维层）和结膜（衬于眼睑并覆盖眼白的膜）之间的组织发炎。

  • 病因通常是未知的。

  • 症状包括眼睛发红、肿胀和刺激。

  • 巩膜外层炎会自行消失，但皮质类固醇滴眼液可能会使症状更快消失。

眼球内部结构

（另见结膜和巩膜疾病概述。）

巩膜外层炎常见于年轻人，女性较男性多见。巩膜外层炎多仅累及眼球局部片状区域，导致局部充血，可呈黄色轻度隆起外观。这种情况通常不是任何其他疾病的迹象，但有时会发生在全身炎性疾病（例如狼疮类风湿关节炎）的患者或前额和眼部带状疱疹的患者中。

巩膜外层炎
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这张照片显示眼球上一处红色隆起区域。
P. MARAZZI 博士／科学图片库

其他症状还包括眼部压痛和刺激感，伴有眼睛流泪轻度增加以及强光敏感轻度加重。此病往往会自行消失但可能会复发。根据症状和眼部体征，可作出诊断。

巩膜外层炎的治疗

  • 有时候使用皮质类固醇滴眼液或口服非甾体类消炎药（NSAID）

巩膜外层炎通常不需治疗。收缩眼睛血管的滴眼液（如四氢唑啉）可暂时减轻发红症状。但是，这些滴眼液仅应在特殊情况下使用，因为定期使用会导致发红现象更严重（称为反跳效应）。

要治疗发作，可使用皮质类固醇滴眼液或口服 NSAID 使症状更快消失。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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