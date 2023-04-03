巩膜外层炎是位于巩膜（覆盖眼睛的坚韧白色纤维层）和结膜（衬于眼睑并覆盖眼白的膜）之间的组织发炎。

病因通常是未知的。

症状包括眼睛发红、肿胀和刺激。

巩膜外层炎会自行消失，但皮质类固醇滴眼液可能会使症状更快消失。

眼球内部结构

（另见结膜和巩膜疾病概述。）

巩膜外层炎常见于年轻人，女性较男性多见。巩膜外层炎多仅累及眼球局部片状区域，导致局部充血，可呈黄色轻度隆起外观。这种情况通常不是任何其他疾病的迹象，但有时会发生在全身炎性疾病（例如狼疮或类风湿关节炎）的患者或前额和眼部带状疱疹的患者中。

巩膜外层炎 隐藏详情 这张照片显示眼球上一处红色隆起区域。 P. MARAZZI 博士／科学图片库

其他症状还包括眼部压痛和刺激感，伴有眼睛流泪轻度增加以及强光敏感轻度加重。此病往往会自行消失但可能会复发。根据症状和眼部体征，可作出诊断。