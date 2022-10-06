系统性红斑狼疮 (SLE)

系统性红斑狼疮是一种累及关节、肾脏、黏膜和血管壁的慢性自身免疫性结缔组织疾病。

可能会出现关节、神经系统、血管、皮肤、肾脏、胃肠道、肺、及其他组织和器官的问题。

完成血液检查及有时其他检查可诊断。

所有狼疮患者都需要羟氯喹，而继续引起损伤的狼疮患者（活动性狼疮）也需要皮质类固醇和其他抑制免疫系统的药物。

大约 70% 至 90% 的狼疮患者是育龄女性，但是儿童（大多数是女孩）、老年男性和妇女，甚至新生儿也可能患病。狼疮分布于世界各地，但是与白种人相比，更常见于黑人和亚裔人群。

狼疮的病因不清。偶尔，使用某种药物（如治疗心脏病的盐酸肼苯哒嗪和普鲁卡因胺，以及治疗结核病的异烟肼）可导致狼疮。药物诱导的狼疮通常在停止药物治疗后，症状消失。

系统性红斑狼疮患者体内的抗体数量和种类多于他疾患。这些抗体有时可能决定哪些症状会发展。然而，抗体的水平并不总是与患者症状成比例。

有时称为慢性皮肤性红斑狼疮的盘状红斑狼疮（DLE）是仅影响皮肤的一种狼疮。其特点是受累区域出现大量圆形的丘疹，有时会出现瘢痕化和毛发脱落。皮疹聚集在受光线照射的皮肤区域，如面部、头皮和耳部。有时候，皮疹或溃疡也会累及粘膜，特别是口腔。约10%患者可能出现系统性红斑狼疮的症状，如关节、肾脏和脑组织受累。

慢性盘状红斑狼疮 隐藏详情 这张照片显示慢性盘状红斑狼疮，伴特征性皮肤增厚、发红区域。 © Springer Science+Business Media

亚急性皮肤型红斑狼疮 (SCLE) 是一种主要累及皮肤的狼疮，可导致各种各样的皮疹，这些皮疹分布广泛、容易复发且遇阳光会加重。手臂、面部和躯干可形成红色和环形或银屑病样斑块。SCLE 与 DLE 不同，因为 SCLE 很少会导致瘢痕。患者可有疲乏和关节疼痛，但通常不会出现 SLE 患者所出现的那些内部脏器严重受损。

狼疮的症状 狼疮的症状千差万别。有的初发症状可能是突然发高烧，类似急性感染。在无症状期或较轻微时，也可表现为间歇性发作的发烧和类似感冒的不适感，可持续数月或数年之久。大多数狼疮患者症状轻微，主要累及皮肤和关节。 偏头痛、癫痫或严重精神疾患（精神病）可能成为最早引起注意的首发症状。最终，可影响其他任何器官系统。 关节问题 关节症状从间歇性关节痛（关节痛）到多关节突然发炎（急性多发性关节炎）表现不一，大约 90％ 的患者会出现这种症状，且在其他症状出现前存在数年。在长期疾患时，可以出现明显的关节松动和畸形（Jaccoud 关节病或关节炎），但是发病率较低。然而，关节炎症通常是间歇性的，且不会损坏关节。 皮肤和黏膜问题 皮疹包括鼻和颊部的蝶形红斑（称为黄斑疹或蝴蝶疹）、薄层皮肤上丘疹或斑点；在面部凸起部位和如颈部、上胸部和肘部日光暴露部位出现红色扁平的皮疹。水疱或皮肤溃疡（疮疡）较少发生，但黏膜溃疡比较常见，特别是在口腔顶部、颊黏膜内侧、牙龈及鼻腔内部的黏膜。 系统性红斑狼疮（蝴蝶疹） 隐藏详情 这种隆起的红色皮疹形状像蝴蝶。它覆盖鼻梁、脸颊和其它暴露在日光下的区域，例如眉毛周围。 © Springer Science+Business Media 在疾病发作期，最常见的是全部或局部头发脱落（秃头症）。 患者手掌侧方和指尖出现斑点状红斑、指甲周围出现红斑和水肿、手指指间关节内侧出现紫红色斑。由于血管内血小板降低，引起皮下出血产生紫斑（紫癜）。 某些狼疮患者，特别是白人会因暴露在阳光下（光敏性）而引起长期持续性皮疹。 雷诺综合征 图片 © Springer Science+Business Media 雷诺综合征伴发绀 图片 © Springer Science+Business Media 出现雷诺综合征的狼疮患者当暴露于寒冷时，手指和脚趾都会非常苍白或青紫。 肺脏问题 狼疮患者深呼吸时可引起胸部疼痛的情况为常见。疼痛起源于肺脏胸膜的复发性炎症（胸膜炎），胸腔内可出现或没有液体（渗出-可参阅胸腔积液的症状）。尽管轻度肺功能损害常见，但肺炎（狼疮性肺炎）导致呼吸困难却少见。威胁生命的肺出血很少发生。由血块（血栓形成）导致的肺动脉栓塞也可能发生。 心脏问题 狼疮患者心脏周围的胞膜炎症（心包炎）常引起胸痛。狼疮对心脏较为严重（同时罕见）的影响是可导致心绞痛的冠状动脉壁炎症（冠状动脉炎）和可导致心衰的心肌炎症（纤维性心肌炎）。心脏的瓣膜受累较少，如受累，可能需要外科手术修补。患者出现冠状动脉疾病的风险增加。 母亲患有狼疮并且携带某种类型的抗体（抗 Rho/SSA 抗体），其婴儿出生后可能患心脏传导阻滞。 淋巴结和脾脏问题 全身淋巴结肿大较常见，特别是儿童、年轻人和所有年龄阶段的黑人。 10% 患者发生脾脏肿大（脾大）。 神经系统异常 狼疮累及脑组织（神经精神狼疮）可引起头痛、思维轻度损伤、人格改变、中风、癫痫、严重精神疾患（精神病）或脑组织的一系列物理变化，导致如痴呆等疾患。体神经或脊髓也可能受到损害。 肾脏问题 肾损伤可以轻微且无症状，也可以持续进展并最终致命。患者可出现需要透析治疗的肾衰。肾脏的受累可随时发生，且肾脏有可能是受狼疮侵害的唯一器官。肾功能损害的最常见结果是高血压及从尿液中排出蛋白质而导致腿部肿胀（浮肿）。 血液问题 血液中红细胞、白细胞和血小板的数量可能下降。血小板有助于血液凝集，因此血小板的大量下降将引起出血。同时，其他原因导致血液太易凝集，说明狼疮可累及它器官（如中风和肺脏血凝块或习惯性流产）。 胃肠道问题 患者可出现恶心、腹泻和腹部隐隐不适。这些症状的出现有可能预示疾病的暴发。胃肠道各部分供血受损可导致腹痛加重、肝脏或胰腺损害（胰腺炎）或胃肠道梗阻或穿孔。 怀孕问题 罹患红斑狼疮的孕妇比正常孕妇有较高的流产和死产的风险。妊娠期间，尤其是分娩后，红斑狼疮的发作很常见（另见妊娠期系统性红斑狼疮）。 如果在前 6 个月内狼疮没有得到控制，医生建议女性不要怀孕。

狼疮的诊断 医生的检查

实验室检查 医生怀疑狼疮的主要依据是详细的体格检查下出现的症状，特别是对于年轻女性患者。 为了帮助确诊，医生会做一些实验室检查。虽然没有单一的实验室检查能明确狼疮的诊断，但医生做这些检查以排除其他结缔组织疾病。狼疮的诊断基于医生收集的所有信息，包括症状、体格检查和所有检查结果。医生使用这些信息帮助他们确定患者是否符合确诊狼疮的特定标准。尽管有以上标准，但由于症状的广泛性，狼疮与相似疾病仍难鉴别，也很难作出诊断。 实验室检查 尽管血液检查结果可以帮助医生诊断狼疮，但它们本身并不能确诊狼疮，因为有时它们发现的异常现象存在于健康人群或其他疾病患者身上。 几乎在所有狼疮患者血液检查中均可检测出抗核抗体（ANA）。但该抗体也存在于其他疾病中。因此，如果检测出抗核抗体，还需检测有无双链 DNA 抗体和其他自身免疫抗体。这些抗 DNA 抗体呈高水平强烈支持狼疮的诊断，但并非所有狼疮患者都具有这些抗体。 其他的血液检测，如测量补体（具有多种免疫功能的蛋白，例如杀灭细菌）水平，同样也可以在一些患者中预测疾病是否处于活跃期及病程。 反复流产或存在凝血异常的女性狼疮患者应检查抗磷脂抗体。这项检查对避孕或怀孕具有重要指导意义。这项血液测试可以检测磷脂抗体，还可以帮助人们确定有再次出现血栓的风险。磷脂抗体阳性的女性不能选择含雌激素的口服避孕药，而应选择其他避孕方法。 血液检测也可显示出红细胞计数低（贫血）、白细胞或血小板计数减少。贫血的患者应做 Coombs 直接试验。该检查用于检测附着于红细胞表面并可破坏红细胞的某些抗体，这些抗体的增加导致贫血。 额外的实验室检查可检测尿 (尿检) 中是否出现蛋白或红细胞，以及血肌酐是否升高。这些发现提示肾脏滤过结构（肾小球）存在炎症，亦称为肾小球肾炎。有时需行肾脏活检（取组织进行检查和检测）来帮助医生制定治疗方案。对于没有任何症状的狼疮患者也应经常检测是否有肾损伤（请参阅肾功能检测）。

狼疮的预后 系统性红斑狼疮可呈慢性过程且反复发作，无症状期也持续多年。日光照射、感染、手术或妊娠均可诱使疾病暴发，但女性很少在绝经后暴发。 与过去相比，很多患者在较早期就被诊断出患有症状较轻的狼疮，并且得到了更好的治疗。所以在大多数发达国家，超过 95% 的患者可在确诊后生存至少 10 年。然而，狼疮的发病过程不可预测，其预后差异较大。如果早期炎症得到控制，一般长期预后较好。对肾脏的早期检测和治疗可减少严重肾病发生。但是，患有狼疮的人患心脏病的风险增加。