已审核/已修订 8月 2022 | 修改的 9月 2022

单纯疱疹性角膜炎是累及角膜（虹膜和瞳孔前的透明层）的眼部感染，是由单纯疱疹病毒造成的。感染通常会复发，并可能导致角膜知觉减退或瘢痕形成。在某些情况下，会导致视力受损。

眼痛、流泪、发红、眼内感觉有异物（异物感）及强光敏感是常见症状。

医生基于对患者角膜的检查和有时对眼睛进行拭子采样鉴定病毒来诊断为单纯疱疹性角膜炎。

通过抗病毒药物治疗。

眼球内部结构

单纯疱疹病毒（导致唇疱疹）在初次（原发）感染后并不会离开人体。相反，病毒以休眠（非活性）状态留在神经内。有时候，此病毒会重新激活并导致复发和更多症状。

原发性单纯疱疹性眼部感染通常发生在儿童中，可引起轻度角膜结膜炎，即角膜和结膜（衬于眼睑并覆盖眼白的薄膜）发炎。

原发性感染无需治疗即可消退，失活病毒会隐藏在神经根内。有几种类型的应激可能会重新激活病毒：

暴露在强光下（阳光或眼部手术中使用的激光）

发热

月经

重大身体应激（例如，烧伤或骨折）

免疫抑制

使用皮质类固醇（激素或与免疫系统作用以阻止炎症的药物）

如果感染重新激活，可能会对角膜产生更严重的影响，并可导致暂时或永久性的视力损失。

单纯疱疹性角膜炎是全世界失明的主要原因。

单纯疱疹性角膜炎的症状 原发性（首次）单纯疱疹眼部感染的症状通常类似于普通结膜炎，因此不能作出单纯疱疹感染的诊断。 再激活的症状包括流泪、发红、感觉眼内有异物（异物感）及强光敏感。有时因病情严重，可因角膜水肿导致视物模糊。感染复发的次数越多，对角膜表面的损伤也越重。若干次复发可导致形成角膜深层溃疡、永久性瘢痕、血管长到角膜上以及眼表麻木。 多次复发时，单纯疱疹病毒可导致严重视力损伤，可能是永久性的。

单纯疱疹性角膜炎的诊断 眼科检查

有时进行培养或其他实验室检查 诊断单纯疱疹感染需要医生使用裂隙灯（一个让医生在高倍放大下检查眼睛的仪器）检查眼睛。在检查期间，医生可能会在眼中点滴含黄绿色染料（荧光素）的滴眼液。荧光素暂时将角膜中的损伤区域染成鲜绿色，使医生可以看到本来看不见的损伤区域。 单纯疱疹性角膜炎 隐藏详情 为寻找角膜的损伤，医生可以将荧光素滴眼液滴入眼中。如图所示，损伤类似于树枝（箭头）。 P. MARAZZI 博士／科学图片库 有时，医生可能会就感染部位采集拭子，通过病毒培养或核酸扩增试验 (NAAT) 来鉴定病毒。病毒培养是指，让从感染部位采集的血液、体液或其他物质样本中的微生物在实验室中生长，从而进行鉴定。NAAT 用于寻找微生物独特的遗传物质，DNA 或 RNA（它们都是核酸）。NAAT 使用一个增加细菌的 DNA 或 RNA 数量的程序，以便更容易识别。