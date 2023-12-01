单纯疱疹病毒(HSV)感染

单纯疱疹病毒感染可引起复发性皮肤、口腔、唇、眼及生殖器疱疹，在局部表现为疼痛性充满液体的小泡。

这种传染性极强的病毒性感染是通过直接接触溃疡传播的，或者有时在不存在溃疡的情况下通过接触患病区域传播。

疱疹引起口腔或生殖器的水疱或溃疡，初次感染时常出现发热及周身不适。

有时病毒也感染机体的其它部位，包括眼及脑。

通常，由疱疹病毒导致的皮损很容易识别，但有时需要分析皮损上的物质或做血液测试。

没有药物可根除病毒，抗病毒药物有助于缓解症状及缩短症状持续时间。

单纯疱疹病毒是若干种疱疹病毒中的一种。单纯疱疹病毒（HSV）有2型：

感染也可发生在机体的其它部位，如脑（一种严重的疾病）或胃肠道。全身性感染可见于新生儿或免疫系统受损的人，特别是有 HIV感染的人。

HSV具有极强的传染性，可以通过直接接触溃疡传播，有时即使看不到溃疡也可以通过与HSV感染者的口腔（口腔区域）或生殖器接触而传播。

原发性和复发性（再激活）感染 第一次（原发性）感染后，HSV 像其它疱疹病毒一样，在体内终生休眠（潜伏或不活跃）。潜伏性感染可能不再引起症状，或者可能定期重新激活并引起症状。 原发性 HSV 感染可导致小水疱。水疱消退后，病毒以休眠状态长期潜伏在脊髓附近向感染区域发出神经纤维的神经细胞团（神经节）内。该病毒会定期重新激活，再次开始繁殖，并通过神经纤维传播回皮肤，从而导致与较早感染相同的皮肤区域出现水疱。有时病毒可以存在于先前没有看到疱疹的皮肤及黏膜中。 病毒可被激活多次。潜伏性口腔或生殖器 HSV感染的再激活可由以下因素触发： 发热

情绪紧张

免疫系统抑制（例如，通过服药预防器官移植排斥反应）

身体创伤，如牙科手术

嘴唇过度暴露在阳光下 诱因常常不明。

HSV 感染的临床表现与并发症 以下部位出现小水疱： 皮肤：尤其是口腔周围或生殖器上

粘膜：包括眼睛、阴道、宫颈或口腔内粘膜。 水泡周围的皮肤往往发红。 感冒疮 3D 模型 口腔感染 初次口腔HSV感染常表现为口腔内的多个疼痛性溃疡（疱疹性龈口炎）。疱疹性龈口炎最常见于儿童。 患者常感觉不适、发热、头痛及全身疼痛。 口腔溃疡持续10到19天，通常非常严重，使进食和饮水极为不适。因此，患者可能会发生脱水。偶尔也可没症状。 复发通常在唇缘上产生一簇溃疡。 唇溃疡被称作感冒疮或热疱疹（之所以如此命名是因为它们常由感冒或发热诱发）。其它诱因包括嘴唇过度暴露在阳光下、焦虑症、某些牙科手术以及任何会降低人体对感染抵抗力的疾病。 唇疱疹 图片 Herrmann博士通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库供图。 典型的感冒疮发生在嘴唇，在发生唇疱疹之前，人们会感到持续数分钟或数小时的局部的刺痛感，随后出现发红和肿胀。通常，充满液体的水泡形成后迅速破溃，遗留溃疡，溃疡很快结痂。溃疡会快速结痂。大约5～10天后，痂皮脱落，复发结束。较少时候，唇部不出现水疱，仅有刺痛感和发红。 其它感染及并发症 生殖器疱疹可导致生殖器和／或肛门区域疼痛性水疱。女性患者可在阴道内或宫颈上出现体内水疱。体内水疱疼痛较轻，且无法看到。水疱发生在患者感染后 4～7 天。水疱消失，但可能复发（再发），因为病毒从未真正离开身体。由初次生殖器感染引起的水疱通常比由复发性感染引起的水疱更痛、持续时间更长且分布更广。 对于免疫缺陷的患者，复发性口腔及生殖器疱疹会导致进行性逐渐扩大的溃疡，需要数周才能愈合。感染可在体内进展，侵犯食管、肺或大肠。肺部的感染会导致肺炎，引起咳嗽及气短。 有时HSV-1或HSV-2通过指尖的皮肤破损进入机体，引起指尖肿胀、疼痛、发红（疱疹性瘭疽）。接触唾液或其它机体分泌物的医务人员（如牙科医生）未带手套时最常出现该种感染。 疱疹性瘭疽 图片 P. MARAZZI 博士／科学图片库 HSV-1 可感染眼角膜。这种感染（称为单纯疱疹性角膜炎）可引起疼痛性溃疡、流泪、光敏感及视力模糊。时间久后，特别是不经治疗的话，角膜会变浑浊，导致视力显著下降。 患有称为特发性湿疹的皮肤疾病的婴儿或成年人可能会在患有湿疹（疱疹性湿疹）的皮肤区域发生严重的 HSV感染。因此有特发性湿疹的人应尽量避免接触任何活动性疱疹病毒感染者。 HSV 可感染脑部。这种感染（称为疱疹性脑炎）表现为神智错乱、发热和癫痫发作，可致死。 较少发生的是孕妇也可传播 HSV 给婴儿（称为新生儿疱疹）。这种传染常常发生在生产过程中，婴儿在通过产道时接触有传染性的分泌物而被传染。罕见的是单纯疱疹病毒可以在妊娠期传染给胎儿。以下情况时，分娩过程中更有可能发生传播 母亲近期感染疱疹

母亲的阴道部位有明显的疱疹溃疡，不过即使母亲没有明显的溃疡，孩子也可从母亲那里获得感染 如果是在出生时获得，感染会在出生后第 1 周和第 4 周之间出现。新生儿获得 HSV感染后会病得很重。他们可出现全身性疾病、脑感染或皮肤感染。不予治疗的话，约 85% 的全身性疾病患儿和约半数的脑感染患儿会死亡。即使治疗的话，很多也会出现脑损伤。

HSV 感染的诊断 从溃疡处取样检查

如果医生怀疑脑感染，可做磁共振成像和脊椎穿刺 单纯疱疹病毒感染通常易于医生识别。若医师不太确定，他可从疱疹溃疡处采集样本拭子，再送实验室培养，进而确定病毒。 也可以使用聚合酶链反应 (PCR) 检测溃疡物质，以识别单纯疱疹病毒的 DNA。PCR 是比病毒培养更为敏感的测试，这意味着它将漏掉更少的病毒病例。 有时，医生刮取水疱处的物质放在显微镜下检查。有时医师在显微镜下检查水泡脱落组织，虽然病毒本身是不可见的，但有时脱落组织中含有大的感染细胞（巨细胞），它象征着疱疹病毒感染。 血液化验抗HSV的抗体也有助于诊断。（抗体是免疫系统产生的，有助于保护身体免受特定攻击物，如 HSV的攻击。） 某些血液检查可区分HSV-1和HSV-2感染。 如果怀疑脑感染，可行脑部磁共振成像(MRI)，也可做脊椎穿刺（腰穿）抽取脑脊液样本进行分析。

HSV 感染的治疗 抗病毒药物 目前的抗病毒治疗均无法根除 HSV感染，而且对口腔或生殖器的初次感染进行治疗并不能预防慢性神经感染。然而在复发期，抗病毒药物（如阿昔洛韦、伐昔洛韦、泛昔洛韦）可以轻度缓解不适感，并可缩短病程 1 至 2 天（参见表一些用于疱疹病毒感染的抗病毒药物）。早期治疗是最有效的，通常是在症状开始的头几个小时内，即在水泡出现前刚开始有刺痛和不适感时。对于频繁发作、疼痛严重者，无限期地每天使用抗病毒药物（称作抑制性治疗）可减少发作次数。不过，服用抗病毒药物并不一定能防止感染者传播感染。绝大多数抗病毒药物只能通过处方获得。 喷昔洛韦乳霜日间每两小时涂抹一次可将感冒疮的愈合时间和症状持续时间缩短大约1天。含有二十二烷醇的非处方霜剂（每日5次应用）可缓解症状。口服阿昔洛韦、伐昔洛韦或泛昔洛韦几天可能是复发性感冒疮最有效的治疗方法。 严重的 HSV感染，包括疱疹性脑炎及新生儿感染，需要静脉内使用阿昔洛韦。若病毒对阿昔洛韦产生耐药（非常罕见），可使用膦甲酸静脉给药。 单纯疱疹性角膜炎患者可使用三氟胸苷滴眼液。应由眼科医生指导治疗。 其他治疗 对于那些极少有不适感的人，复发性唇或生殖器疱疹唯一需要的治疗方法是保持感染部位清洁，例如用肥皂和水轻轻清洗。冰敷可能会缓解不适并减轻肿胀。 使用处方或非处方的局部麻醉药，如苯佐卡因，可缓解疼痛。如果口腔内有较多溃疡，可使用利多卡因冲洗。不得吞咽这些麻醉剂。局部麻醉剂应仅按指示服用。如果不按规定使用（更频繁用药），这些药物可能会产生有害的副作用。 对于疼痛，可使用镇痛药缓解。