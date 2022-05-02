出现眼部症状的患者应由医生进行检查。但有些眼部疾病在早期很少有或根本没有症状。因此，应由眼科医生或验光师定期进行眼部检查（每 1~2 年检查一次，或当有眼部疾病时，检查应更为频繁）。眼科医生是专门进行眼部疾病评估和治疗（手术或非手术治疗）的医生。验光师是专门进行视力或屈光问题（屈光不正）诊断和治疗的健康照护从业人员。
眼球内部结构
眼部疾病的诊断最初基于患者当时的症状、眼睛的外观和检查结果。
存在眼睛或视力异常的患者在描述病情时，要详细叙述症状的部位以及症状持续的时间，医生会对眼部及眼周进行详细检查，也可能需要酌情检查身体的其他部位。眼部检查通常包括屈光度、视野、检眼镜、裂隙灯及眼压测量。通过要求患者看向各个方向，检查医生可以确定供给使眼球运动的肌肉（称为眼外肌）的颅神经是否功能正常。
验光
验光是检查医生用来评估眼睛聚焦误差的一个程序。因屈光不正所致的视力（视觉敏锐程度）问题如近视、远视、散光及老花眼都能通过验光诊断出。视力检查时，常将受检者的视力与视力正常者在 20 英尺（约6 米）的视力进行对比。视力检查时，常将受检者的视力与视力正常者在约 6 米的视力进行对比，如受检者在 6 米远处能同正常人一样看清视表，则视力为 20/20，而若受检者视力为20/200，则表明他在 6 米远处能看到的视标，正常人在约 61 米远处就能看清 。
一项重要的视力检查是使用斯内伦视力表（视力表），斯内伦视力表是一张大卡片或灯箱，上面显示多行字母，这些字母的大小依次递减。应站在标准距离处看该视力表。视敏度由受检者可以看清的字母行的大小决定。对于不认字的人，可使用由大写字母“E”代替的视力表，其中E随机旋转。将要求受检者描述“E”面向哪个方向。如果受检者无法看清视力表上的任何字母，检查医生可以询问受检者是否能够看见检查医生举了几根手指，或者检查医生的手是否移动。检查医生也可以请受检者在大约 14 英寸（35 厘米）的距离处阅读标准卡片或报纸，以测试近视力。
使用设备进行自动验光，该设备通过测量光线进入眼睛后的变化来确定眼睛的屈光不正问题。受检者坐在综合验光仪前，设备射出一束光，然后测量眼睛的反应。该机器利用此信息计算矫正受检者屈光不正所需的镜片度数。该测量仅需几秒钟时间。
综合验光仪是常用的验光仪器，与斯内伦视力表结合使用，能为准备配戴框架眼镜或接触镜的患者确定最佳的矫正度数。综合验光仪集合了整套矫正透镜，可以让患者试戴，比较不同镜片矫正后的视觉效果。医师在开验光处方之前，可先用电脑验光，然后再用综合验光仪对所得信息进行修正，以获得最佳矫正效果。
视野检查
视野是指单眼固视前方时所能看到的全部空间范围，相对于中心视力而言，视野包括了周边视力。视野检查是常规眼科检查的重要部分。若患者出现了特定视力异常，如总是撞到身体某一侧的物体，则需要接受详细的视野检查。最简单的周边视野检查方法是医生与患者面对面而坐，医生自上下左右四个方向向中央缓慢移动手指，患者发现手指的时候告知医生。患者第一次发现移动的手指或目标时告知医生。患者的视线要在医生的脸上而不是寻找医生的手指。双眼应分别检查，检查一眼时，另一眼遮盖或闭眼。
更详细的视野检查可通过正切暗点计屏或 Goldmann 视野计来进行。检查过程中，患者要注视黑屏或白色半球形装置中心像小卫星接收盘样的固视点。物体或光线自许多不同方向从边缘向视野中央缓慢移动。患者第一次从眼角看见光线时告诉医生。在屏幕或视野计上做记号，表示患者可以看见的部分，从而识别盲点。此外，还可以通过计算机自动视野计进行视野检查。此外，还可以通过计算机自动视野计进行视野检查，受检者注视中央的一个大浅盘，当看见灯光闪动时按动按钮。
Amsler 方格表可用于检查中心视力。Amsler 方格表为方形黑色背景上均匀描绘的白色正方格线条，中心为白色固视点。受检者单眼注视中央白点，观察方格线条是否存在变形。检查时应将方格表放置在阅读距离，若平常阅读时习惯戴眼镜，则检查时也要戴上。若看不见某处的方格，表明存在着异常暗点。正常人眼在视神经离开眼睛的位置存在着一个生理盲点，但位于 Amsler 方格表的范围之外，人们觉察不到。但是，人们察觉不到该生理盲点。波浪线或缺少的区域（除生理盲点外）表示黄斑可能出现问题。该检查简单易行，可在家中进行用于监测黄斑变性情况。
色觉检查
可通过不同检查来检测感知某些颜色的能力是否下降（色盲）。石原氏色板是最常使用的，即在白色的背景上布满多个密集的彩色小圆点组成一个大的圆环。彩色数字或符号隐藏在彩色圆环中。圆环通常以独特方式排列，色觉正常者可以看到特定的数字。而色盲患者会看到另一个数字，或者看不到数字，主要取决于色盲的类型。
检眼镜检查
直接检眼镜是一个手持式的像手电筒一样的装置，内装有放大镜。医生使用检眼镜将光线射入受检者眼内，便可到检查受检眼的角膜、晶状体、玻璃体（充满于眼后部的胶状物质）、视网膜、视神经以及视网膜动静脉（参见眼部结构和功能）。检查时，嘱受检者直视前方以使检眼镜的光线完全进入眼内。通常滴入眼药水，以使瞳孔扩张，使医生能够更好的进行检查。
直接检眼镜检查不会引起疼痛，但因为点用了散瞳药物，随后的几个小时会有视物模糊、怕光等症状。
何为检眼镜?
检眼镜是医生用于检查患者眼睛内部的一种工具。检眼镜有一个折射镜，多个不同度数的透镜和一个光源。医生利用检眼镜可看到视网膜、视神经、视网膜静脉及动脉以及可能影响玻璃体的各种异常。
检眼镜检查是每次眼部检查的常规项目。检眼镜检查不仅用于检查因眼部疾病导致的视网膜变化，也可用于发现全身疾病引起的眼部改变。例如，它用于
视网膜上的肿瘤可以通过检眼镜检查看到。黄斑变性也可以通过检眼镜检查进行诊断。
眼科医生和验光师还会使用一种称为间接检眼镜的仪器。在进行间接检眼镜检查期间，医生头戴一个双目检查装置，将一只手持透镜置于患者眼前使眼内图像聚焦。间接检眼镜显示的是三维立体图像，可以更好地显示有深度的物体，如脱落的视网膜。间接检眼镜还允许使用更强的光源，这样在眼内浑浊（例如，白内障）时就显得很重要。与直接检眼镜相比较，间接检眼镜的观察范围更大，医生能更为全面地观察眼底。
裂隙灯检查
何为裂隙灯?
裂隙灯是一种眼科检查仪器，能让医生在高放大倍数及长景深下检查整个眼睛。裂隙灯能将亮光线聚焦在眼内。
裂隙灯将光源投射到眼内，医生便可以在高放大倍数下观察整个眼睛。与直接检眼镜相比，裂隙灯的光学效果更清晰，能提供不同放大倍率的三维立体图像，也可用于组织深度的测量。裂隙灯是检查以下结构的最佳仪器：
眼睑
眼周组织和皮肤
虹膜
眼表面（包括角膜和结膜）
房水（角膜和虹膜之间眼前部的液体）
通常情况下，点用散瞳药使瞳孔散大后，医生能观察到更多的眼内结构，包括晶体、玻璃体、视网膜及视神经。有时，对于患有或可能患有青光眼的患者，还需要将另一个透镜置于患者眼前，以检查虹膜和眼前部（角膜内表面）之间的夹角。此项检查称为房角镜检查。
眼压测量法
通过眼压测量，可以测量眼睛内部的压力。眼睛内部的正常压力是 8 至 21 毫米汞柱(mm Hg)。判断青光眼的类型和监测青光眼的治疗效果需测量眼压。
非接触式气压眼压计可用于筛查眼压升高。该设备不是非常精确，但可用于识别需要进一步检查的患者。检查时，会有一小股气流冲向角膜，这会引起眨眼但没有不适感觉。检查时，会有一小股气流冲向角膜，这会引起眨眼但没有不适感觉，气流将角膜压平，仪器会记录角膜被压平所需要的时间（约为几千分之一秒）。气流造成压平角膜所需的时间越长，眼压越高，因此，眼压正常者角膜被压平所需的时间比高眼压者要短。
压平式眼压计是更为精确的眼压测量方法。压平式眼压计是更为精确的眼压测量方法，常安装在裂隙灯显微镜上。用眼药将眼表面麻醉后，医生将仪器轻轻向前推使测压头接触角膜，然后在裂隙灯观察下将角膜压平到一定程度。压平角膜所需的压力和眼内压有关。
便携手持式压平眼压计也常用于眼压的测量。测量前需点眼药进行表面麻醉，而后将眼压计轻轻置于角膜表面，读数即为眼压值。便携式压平眼压计可用于急诊室或医生的诊室，以快速检测眼压升高。手持回弹式眼压计可用于测量眼内压力，而无需使用眼药水使眼麻醉。它在儿童中有用，并在急诊科由非眼科医生广泛使用。