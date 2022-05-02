验光是检查医生用来评估眼睛聚焦误差的一个程序。因屈光不正所致的视力（视觉敏锐程度）问题如近视、远视、散光及老花眼都能通过验光诊断出。视力检查时，常将受检者的视力与视力正常者在 20 英尺（约6 米）的视力进行对比。视力检查时，常将受检者的视力与视力正常者在约 6 米的视力进行对比，如受检者在 6 米远处能同正常人一样看清视表，则视力为 20/20，而若受检者视力为20/200，则表明他在 6 米远处能看到的视标，正常人在约 61 米远处就能看清 。

一项重要的视力检查是使用斯内伦视力表（视力表），斯内伦视力表是一张大卡片或灯箱，上面显示多行字母，这些字母的大小依次递减。应站在标准距离处看该视力表。视敏度由受检者可以看清的字母行的大小决定。对于不认字的人，可使用由大写字母“E”代替的视力表，其中E随机旋转。将要求受检者描述“E”面向哪个方向。如果受检者无法看清视力表上的任何字母，检查医生可以询问受检者是否能够看见检查医生举了几根手指，或者检查医生的手是否移动。检查医生也可以请受检者在大约 14 英寸（35 厘米）的距离处阅读标准卡片或报纸，以测试近视力。

使用设备进行自动验光，该设备通过测量光线进入眼睛后的变化来确定眼睛的屈光不正问题。受检者坐在综合验光仪前，设备射出一束光，然后测量眼睛的反应。该机器利用此信息计算矫正受检者屈光不正所需的镜片度数。该测量仅需几秒钟时间。

综合验光仪是常用的验光仪器，与斯内伦视力表结合使用，能为准备配戴框架眼镜或接触镜的患者确定最佳的矫正度数。综合验光仪集合了整套矫正透镜，可以让患者试戴，比较不同镜片矫正后的视觉效果。医师在开验光处方之前，可先用电脑验光，然后再用综合验光仪对所得信息进行修正，以获得最佳矫正效果。