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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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水疱性角膜结膜炎

（水疱性结膜炎；小水疱病）

作者：Melvin I. Roat, MD, FACS, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
已审核/已修订 8月 2022 | 修改的 9月 2022
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水疱性角膜结膜炎是一种眼部疾病，涉及角膜（虹膜和瞳孔前的透明层）和结膜（衬于眼睑并覆盖眼白的膜）对细菌的免疫反应。

  • 在眼睛上形成小的灰黄色隆起肿块。

  • 常见症状是眼睛发红、视物模糊、强光敏感、眼内异物感、有时眼睑边缘有可见的死皮屑。

  • 医生基于眼部外观诊断为水疱性角膜结膜炎。

  • 通过滴眼液或眼睑清洁湿巾治疗。

眼球内部结构

水疱性角膜结膜炎不是感染。它是对眼睛上或周围细菌的免疫反应。引发此病的部分细菌包括葡萄球菌，罕见情况下还包括结核和衣原体。该病在儿童中更常见。

水疱性角膜结膜炎的症状

在角膜缘（结膜与角膜连接的部位）、角膜或结膜上出现小的灰黄色隆起肿块（称为小水疱）。肿块持续若干天到 2 周。在结膜上，这些肿块会变成开放性伤口（溃疡），但无疤痕愈合。当角膜受累时，大量流泪、畏光（光线照射到眼睛时疼痛）、视物模糊、疼痛和感觉眼内有异物（异物感）可能会很明显。许多患者还有眼睛发红、视力模糊、对明亮光敏感、异物感觉沉积在眼内，有时可见眼睑边缘的死皮片（脂溢性睑缘炎）。

频繁复发的人可能会出现角膜浑浊，角膜上可能生长出微小的血管。视力可能受损。

水疱性角膜结膜炎的诊断

  • 医生评估症状

水疱性角膜结膜炎可根据眼睛的典型临床表现进行诊断。

医生可能会对某些人进行结核病检查。

水疱性角膜结膜炎的治疗

  • 皮质类固醇/抗生素滴眼液

  • 对于脂溢性睑缘炎，眼睑清洁湿巾

向没有结核的患者给予含有皮质类固醇和抗生素的滴眼液。

患有皮肤病脂溢性皮炎引起睑缘炎（脂溢性睑缘炎）的患者可轻轻擦洗眼睑边缘以防止疾病复发（见治疗睑炎）。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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