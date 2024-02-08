睑缘炎即睑缘的炎症，可表现为睑缘鳞屑增多、痂皮、浅表溃疡、红肿以及睑缘水肿。
炎症因感染、过敏及某种皮肤异常所致。
眼睑充血、红肿且伴有烧灼感及痒感。
根据患者的症状以及眼睑外观常可出诊断。
治疗基础疾病，有时使用抗生素眼膏或滴眼液、抗病毒药物、皮质类固醇眼膏、人工泪液或联合用药。
睑缘炎的病因
睑缘炎的症状
睑缘炎可能会导致眼睛出现异物感。眼睛和眼睑可能会发痒和烧灼感，眼睑边缘可能会变红。当睑缘炎由过敏原因而非感染原因引起，则瘙痒更为常见。眼睛可能会溢泪，畏光。
在某些类型的睑缘炎中，如因细菌感染引起的睑缘炎，眼睑可能会肿胀，有时睫毛会变白，或者甚至脱落。此型睑缘炎通常是急性的。有时患眼睫毛根部毛囊内可出现小的脓疱及脓血，并最终形成表浅溃疡（即溃疡性睑缘炎）。可结痂，并粘在眼睑边缘。移除痂时，表面可能会流血。睡眠时，分泌物干燥，使眼睑粘在一起，因此醒来后症状可能会更严重。
在某些类型睑缘炎中，如油（睑板）腺阻塞导致的睑缘炎，腺体被硬腊质沉积阻塞。此型睑缘炎可以是慢性的。患者通常有脂溢性皮炎或酒渣鼻，并出现麦粒肿或霰粒肿（眼睑囊肿）。
某些有睑缘炎的患者会出现干眼症。
大部分类型的睑缘炎往往会复发，较难根治。虽然给患者带来诸多不便并影响外观，但睑缘炎一般不会伤及角膜或导致视力丧失。偶尔，溃疡性睑缘炎可能导致睫毛脱落、睑缘瘢痕，甚至累及角膜的睑缘炎症（这种情况较少发生）。
慢性睑缘炎也可能发生在以下人群中
睑缘炎的诊断
症状和医生的检查
通常根据眼睑的症状和眼睑外观可诊断睑缘炎。医生可用裂隙灯更加仔细地检查眼睑。少数情况下可取睑缘脓液标本进行细菌培养，鉴定细菌种类并行药物敏感实验。
睑缘炎的治疗
支持性措施（例如敷贴、眼睑清洁）
病因治疗
一些治疗能帮助缓解症状，如刺激。白天使用人工泪液、夜晚使用润滑软膏有所帮助。湿敷也可缓解症状，过敏性或接触敏感睑缘炎冷敷，其他病因的睑缘炎热敷。偶尔情况下，如果这些措施无效，则使用皮质类固醇眼膏。
可能时，治疗引发睑缘炎的问题。例如，停止使用引发过敏性接触敏感睑缘炎的眼药水。
医生可开具抗生素眼膏或滴眼液处方，如杆菌肽加多粘菌素 B、庆大霉素、红霉素或磺胺醋酰等，或口服抗生素（如多西环素）治疗因细菌引起的溃疡性睑缘炎。通常不使用皮质类固醇。
病毒性睑缘炎使用能有效对抗单纯性疱疹的抗病毒药物（如伐昔洛韦）治疗，单纯性疱疹是常见的病因。
对于脂溢性皮炎所致的睑缘炎，通常可用经由婴儿洗发水稀释液（半杯温水加两三滴婴儿洗发水）浸湿的毛巾或棉签，或者含有茶树油或次氯酸等成分的市售湿巾和洗涤液轻轻擦拭眼睑炎，每天两次，即可保持眼睑清洁。如果脂溢性皮炎是病因，也必须治疗面部和头皮。有时，泪点塞（阻塞泪点或泪管并因此减少眼泪流出的插入物）有用。
在某些情况下，医生可能会开具一种抗体外寄生虫药，这种药物可杀死寄生在身体上的寄生虫。
对于睑板腺功能障碍者，热敷可帮助睑板油脂腺中的油脂流出，缓解炎症，减轻瘙痒和烧灼感。眼睑按摩可帮助从有助于覆盖眼球的睑板腺中释放油脂。还应该治疗引起睑板腺功能异常的酒糟鼻。