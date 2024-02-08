可导致睑缘炎的疾病包括，眼睑或开口于睑缘的深部腺体导管细菌（通常为葡萄球菌）感染、某些病毒感染（通常为单纯性疱疹）和过敏反应（对花粉或有时对眼妆和/或滴眼液）等。

皮肤疾病，如脂溢性皮炎、酒糟鼻和特应性皮炎（湿疹），可累及面部（包括眼睑），导致炎症和睑缘炎。

另一个原因是睑缘的油脂腺发炎、堵塞（称为睑板腺功能障碍），可因脂溢性皮炎或酒糟鼻所致。

滴眼液和眼妆会引发导致睑缘炎的过敏反应（称为接触性过敏性睑缘炎）。

急性睑缘炎 图片 西部眼科医院/科学图片库

慢性睑缘炎 图片 P. MARAZZI 博士／科学图片库

有时，发炎的原因未知。