脂溢性皮炎是慢性炎症，会在脂腺数量较多的皮肤部位（头皮和面部、沿着发际线、耳朵周围以及偶尔在其他部位）形成黄色油腻性鳞屑和头皮屑。

（另见皮炎概述。）

脂溢性皮炎的原因不明，但马拉色菌酵母菌（正常寄生在皮肤上的生物）的数量以及人们对这种酵母菌的反应有一定作用。

脂溢性皮炎在婴儿（通常在前三月龄内）以及 30-70 岁成人中最常见。

该病的风险和严重程度似乎受遗传因素的影响，通常在家族中遗传，并且在寒冷天气时更严重。脂溢性皮炎在有神经系统疾病（特别是帕金森病）的患者和 HIV/AIDS 患者中可能更常见、更严重。

脂溢性皮炎的症状 脂溢性皮炎通常起病缓慢，会引起头皮干燥或油腻脱屑（头屑），有时伴发瘙痒，但没有脱发。 在严重的情况下，会沿着发际线、在耳朵后面、眉毛、鼻旁皮肤褶皱和胸部出现淡黄至红色的鳞屑性凸起肿块。 脂溢性皮炎（面部） 隐藏详情 这张照片了显示脂溢性皮炎累及眉毛、鼻梁和鼻侧皮肤褶皱。 图像由医学博士 Thomas Habif 提供。 在不足 1 月的婴儿中，脂溢性皮炎可能会产生厚厚的黄色硬皮头皮皮疹（乳痂），有时会在耳后出现黄色鳞屑，面部出现红色丘疹。通常情况下，顽固性尿布疹会伴有头皮皮疹。 脂溢性皮炎（乳痂） 隐藏详情 这张照片显示了乳痂伴随较厚的、黄色、结痂头皮皮疹以及发红。 Biophoto Associates/科学图片库 大龄儿童和成年人可能会发展为厚且顽固的头皮鳞屑疹，出现较大的片状皮肤。

脂溢性皮炎的诊断 受累皮肤的位置和外观 医生根据受累皮肤的位置和外观来诊断脂溢性皮炎。