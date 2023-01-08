脂溢性皮炎是慢性炎症，会在脂腺数量较多的皮肤部位（头皮和面部、沿着发际线、耳朵周围以及偶尔在其他部位）形成黄色油腻性鳞屑和头皮屑。
（另见皮炎概述。）
脂溢性皮炎的原因不明，但马拉色菌酵母菌（正常寄生在皮肤上的生物）的数量以及人们对这种酵母菌的反应有一定作用。
脂溢性皮炎在婴儿（通常在前三月龄内）以及 30-70 岁成人中最常见。
该病的风险和严重程度似乎受遗传因素的影响，通常在家族中遗传，并且在寒冷天气时更严重。脂溢性皮炎在有神经系统疾病（特别是帕金森病）的患者和 HIV/AIDS 患者中可能更常见、更严重。
脂溢性皮炎的症状
脂溢性皮炎通常起病缓慢，会引起头皮干燥或油腻脱屑（头屑），有时伴发瘙痒，但没有脱发。
在严重的情况下，会沿着发际线、在耳朵后面、眉毛、鼻旁皮肤褶皱和胸部出现淡黄至红色的鳞屑性凸起肿块。
在不足 1 月的婴儿中，脂溢性皮炎可能会产生厚厚的黄色硬皮头皮皮疹（乳痂），有时会在耳后出现黄色鳞屑，面部出现红色丘疹。通常情况下，顽固性尿布疹会伴有头皮皮疹。
大龄儿童和成年人可能会发展为厚且顽固的头皮鳞屑疹，出现较大的片状皮肤。
脂溢性皮炎的诊断
受累皮肤的位置和外观
医生根据受累皮肤的位置和外观来诊断脂溢性皮炎。
脂溢性皮炎的治疗
洗发水、抗真菌乳膏、皮质类固醇乳膏和溶液，有时使用钙调神经磷酸酶抑制剂
成人和大龄儿童
在成人和大龄儿童中，头皮可用含抗真菌药物酮康唑的洗发水治疗。酮康唑有助于控制马拉色菌酵母菌。酮康唑洗发水应每周使用两次，直到症状得到控制，然后每周一次。含有吡硫翁锌、硫化硒、水杨酸和硫磺或焦油的洗发水也可有效控制头屑，应每天或隔日使用，直至头屑得到控制，之后每周两次。
如果洗发水无法缓解瘙痒，患者可以在头皮上涂抹皮质类固醇溶液。对于胡须和眉毛部位的脂溢性皮炎，其治疗方法与头皮脂溢性皮炎相似。
皮质类固醇产品还可用于头部和其他部位。在脸部，只应使用温和的皮质类固醇，如 1%-2.5% 氢化可的松软膏。即使是温和的糖皮质激素也必须谨慎使用，因为长期使用可使皮肤变薄，引起其他问题。对于轻度病例，可给予酮康唑乳膏或其他抗真菌乳膏。
还可使用钙调神经磷酸酶抑制剂（吡美莫司和他克莫司），特别是当需要长期治疗且单用抗真菌药效果不显著时。
通常情况下，治疗必须持续数周。如果停止治疗后脂溢性皮炎复发，可以重新开始治疗。
婴儿和幼儿
对于婴儿，每天使用温和的婴儿洗发水清洗头皮，还可以在头皮或面部擦 1-2.5% 氢化可的松乳膏或氟轻松油膏。2% 酮康唑或 1% 益康唑等抗真菌药乳膏可能对严重病例有帮助。
对于头皮鳞屑皮疹较厚的幼儿，可以在睡觉时使用软毛牙刷将矿物油、橄榄油或皮质类固醇凝胶或油膏轻轻涂抹到受累部位。每天洗头皮，直到厚鳞屑消失。