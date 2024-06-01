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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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遗传性视神经疾病

（遗传性视神经病变）

作者：John J. Chen, MD, PhD, Mayo Clinic
已审核/已修订 6月 2024
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显性视神经萎缩和 Leber 遗传性视神经病变不常见，是损害视神经、造成视力丧失的遗传性疾病。

  • 视力丧失累及双眼，通常产生于童年或青春期，但可在任何年龄发展恶化。

  • 显性视神经萎缩会在数年至数十年内逐渐缓慢导致视力丧失，而 Leber 遗传性视神经病变会在数周至数月内更快导致视力丧失。

  • 此类患者可能很少有心脏或神经系统功能异常。

  • 医生评估进行诊断，有时通过基因检测来确定。

  • 疾病无法逆转，但需要采取措施，以提高视力。

（另见视神经疾病概述。）

遗传性视神经疾病的病因

显性视神经萎缩和 Leber 遗传性视神经病变是由异常基因导致的遗传性疾病。这两种疾病均不常见。

显性视神经萎缩遗传自母亲或父亲的显性基因，显性基因的意思是患此病只需一份该基因。换言之，如果父亲或母亲患有此病，则每个子女患此病的几率为 50%。

Leber 遗传性视神经病变只遗传自母亲，因为异常基因位于线粒体中。线粒体是细胞中为细胞提供能量的结构，内有基因，并仅遗传自母亲。受累男性不会将此病传给他们的孩子。Leber 遗传性视神经病变在男性中更常见。

遗传性视神经疾病的症状

显性视神经萎缩中，视力损失常常始于 10 岁之前，甚至很早。视力损失在数年至数十年内发展得非常缓慢。在罕见情况下，患者还可能出现眼震（眼睛向一个方向快速摆动，然后向原始方向较缓慢返回，如此交替）、听力减退或两者都有。患者也很难分辨蓝色和黄色。

Leber 遗传性视神经病变中，视力损失通常始于 15~35 岁之间。视力损失在数周至数月内发展得相当迅速。在罕见情况下，患者有心脏传导或神经系统功能异常。

遗传性视神经疾病的诊断

  • 医师的评估

  • 有时进行基因检测

医生评估进行诊断。检测可以鉴别一些造成疾病的异常基因，但不是全部。疑似 Leber 遗传性视神经病变患者应进行心电图检查，以评估其心脏。

遗传性视神经疾病的治疗

  • 低视力助视器

并无有效治疗，但新的治疗正在研究中。饮酒或会影响线粒体，限制饮酒；不使用烟草产品或可帮助降低视力丧失速率。

放大镜、用大号铅字排印设备和报时手表（低视力助视器）或可帮助视力丧失的人。

应考虑遗传咨询

患有心脏或神经系统问题的患者应转诊给专家。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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