显性视神经萎缩和 Leber 遗传性视神经病变是由异常基因导致的遗传性疾病。这两种疾病均不常见。

显性视神经萎缩遗传自母亲或父亲的显性基因，显性基因的意思是患此病只需一份该基因。换言之，如果父亲或母亲患有此病，则每个子女患此病的几率为 50%。

Leber 遗传性视神经病变只遗传自母亲，因为异常基因位于线粒体中。线粒体是细胞中为细胞提供能量的结构，内有基因，并仅遗传自母亲。受累男性不会将此病传给他们的孩子。Leber 遗传性视神经病变在男性中更常见。