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显性视神经萎缩和 Leber 遗传性视神经病变不常见，是损害视神经、造成视力丧失的遗传性疾病。
视力丧失累及双眼，通常产生于童年或青春期，但可在任何年龄发展恶化。
显性视神经萎缩会在数年至数十年内逐渐缓慢导致视力丧失，而 Leber 遗传性视神经病变会在数周至数月内更快导致视力丧失。
此类患者可能很少有心脏或神经系统功能异常。
医生评估进行诊断，有时通过基因检测来确定。
疾病无法逆转，但需要采取措施，以提高视力。
（另见视神经疾病概述。）
遗传性视神经疾病的病因
遗传性视神经疾病的症状
在显性视神经萎缩中，视力损失常常始于 10 岁之前，甚至很早。视力损失在数年至数十年内发展得非常缓慢。在罕见情况下，患者还可能出现眼震（眼睛向一个方向快速摆动，然后向原始方向较缓慢返回，如此交替）、听力减退或两者都有。患者也很难分辨蓝色和黄色。
在 Leber 遗传性视神经病变中，视力损失通常始于 15~35 岁之间。视力损失在数周至数月内发展得相当迅速。在罕见情况下，患者有心脏传导或神经系统功能异常。
遗传性视神经疾病的诊断
医师的评估
有时进行基因检测
医生评估进行诊断。检测可以鉴别一些造成疾病的异常基因，但不是全部。疑似 Leber 遗传性视神经病变患者应进行心电图检查，以评估其心脏。
遗传性视神经疾病的治疗
低视力助视器
并无有效治疗，但新的治疗正在研究中。饮酒或会影响线粒体，限制饮酒；不使用烟草产品或可帮助降低视力丧失速率。
放大镜、用大号铅字排印设备和报时手表（低视力助视器）或可帮助视力丧失的人。
应考虑遗传咨询。
患有心脏或神经系统问题的患者应转诊给专家。