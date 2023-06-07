基因是包含特定蛋白质（这些蛋白质在人体内的一种或多种细胞中发挥作用）编码或功能性 RNA 分子编码的脱氧核糖核酸 (DNA) 片段。

染色体由非常长的长链 DNA 组成，含有许多基因（数百至数千条）。除某些细胞（例如精子和卵细胞）外，每个正常人类细胞含 23 对染色体。有 22 对非性（常）染色体，还有 1 对性染色体，总共 46 条染色体。通常，这 23 对染色体中，一半来自父亲，一半来自母亲。

性染色体决定胎儿的性别是男性还是女性。男性有一条 X 和一条 Y 性染色体。X 染色体来自母亲，Y 染色体来自父亲。女性有两条 X 染色体。1 条 X 染色体来自母亲，另 1 条 X 染色体来自父亲。

性状（任何基因决定的特征，如瞳孔颜色）是由基因决定表现出来的特征，可分为

显性

隐性

显性性状只要存在一个拷贝的基因就可以表达。

常染色体上携带的隐性性状只有在存在该性状的两个基因拷贝（染色体对上每个染色体各一个）时才能表达。携带一个隐性性状异常基因拷贝（因此未患此疾病）的人被称为携带者。

共显性性状的基因，其两个拷贝的表达程度一样。其典型例子是血型。如果一个人有一条基因编码血型 A，另一条基因编码血型 B，这两种血型都会表达（AB 血型）。

X 连锁（性连锁）基因是携带在 X 染色体上的基因。X 连锁也决定表型。在男性，几乎所有位于X染色体的基因，不管是显性还是隐性，都会因为没有配对基因的抑制而得以全部表达。

外显率和表现度 外显率是指具有等位基因（负责特定性状表达变异的基因的特定形式）并产生相应表型（性状）的人群的百分比。例如，如果一半携带该基因的人都表现这种性状，该基因的外显率是 50%。 可能是完全外显，也可能是不完全外显。不完全外显的基因通常不表达，即使产生这一性状的基因是显性基因，或虽为隐性基因，但两条染色体都存在。特定基因的外显可能因人而异，可能取决于患者的年龄。即使未表达特定等位基因（非外显)，未受影响的等位基因携带者也可能会将其传给孩子，从而使孩子可能具有该性状。 表现度是指性状在多大程度上影响一个人，是严重影响、中毒影响、还是轻微影响。 基因如何影响个体:. 外显率和表现度