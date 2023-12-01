心电图 (ECG) 是一种快速、简单、无痛的医学检查，可测量心脏产生的电脉冲。

在心电图检查期间，测量、放大和记录心脏产生的电脉冲。这份记录，也就是心电图（亦称为 ECG）可提供以下方面的信息

每次心搏由心脏哪部分触发（起搏点，称为窦房结）

心脏的神经传导通路

心率和心律

有时，心电图可显示心脏扩大（例如，可能由高血压引起）或者心脏因为冠状动脉（给心脏供血的血管）某个分支阻塞而未能获得充足氧气。

ECG：阅读波形（动画） 视频

心电图 图片

ECG：正常心跳 图片 经许可摘自 Cover 公司 1996 年出版的由 D Dubin 撰写的《心电图快速解读》的第 95 页。

大多数怀疑有心脏病的患者都应进行心电图检查。有时，甚至无心脏病迹象的中老年人在常规体检时也会接受心电图检查。可以将检查结果保存下来与出现心脏病后的心电图进行对比。

心脏节律异常和心肌供血不足可能短暂或不可预测的出现。为了发现这类问题，医生可能会采用连续动态心电图，这种心电图可以在不影响受检者每日正常活动的情况下连续记录心脏电活动。

心脏传导系统 3D 模型

如何做心电图检查 为获取心电图，检查者会将电极（小的圆形传感器，粘贴在皮肤上）放置在病人的手臂、腿部和胸部。标准心电图使用 12 个电极（称为 12 导联心电图）。这些电极不含针头，是无痛的。如果毛发浓密，可能需先剃除贴电极片部位的毛发。这些电极可测量心脏每次心跳的电流大小和方向。电极通过导线与仪器相连，记录下通过每一电极的电流轨迹。每一个电流轨迹显示不同方向的心电活动。记录下的电流轨迹即为心电图。做心电图检查用时 3 分钟左右，没有风险。 ECG：读取波形