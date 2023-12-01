心电图 (ECG) 是一种快速、简单、无痛的医学检查，可测量心脏产生的电脉冲。
在心电图检查期间，测量、放大和记录心脏产生的电脉冲。这份记录，也就是心电图（亦称为 ECG）可提供以下方面的信息
每次心搏由心脏哪部分触发（起搏点，称为窦房结）
心脏的神经传导通路
心率和心律
有时，心电图可显示心脏扩大（例如，可能由高血压引起）或者心脏因为冠状动脉（给心脏供血的血管）某个分支阻塞而未能获得充足氧气。
经许可摘自 Cover 公司 1996 年出版的由 D Dubin 撰写的《心电图快速解读》的第 95 页。
大多数怀疑有心脏病的患者都应进行心电图检查。有时，甚至无心脏病迹象的中老年人在常规体检时也会接受心电图检查。可以将检查结果保存下来与出现心脏病后的心电图进行对比。
心脏节律异常和心肌供血不足可能短暂或不可预测的出现。为了发现这类问题，医生可能会采用连续动态心电图，这种心电图可以在不影响受检者每日正常活动的情况下连续记录心脏电活动。
如何做心电图检查
为获取心电图，检查者会将电极（小的圆形传感器，粘贴在皮肤上）放置在病人的手臂、腿部和胸部。标准心电图使用 12 个电极（称为 12 导联心电图）。这些电极不含针头，是无痛的。如果毛发浓密，可能需先剃除贴电极片部位的毛发。这些电极可测量心脏每次心跳的电流大小和方向。电极通过导线与仪器相连，记录下通过每一电极的电流轨迹。每一个电流轨迹显示不同方向的心电活动。记录下的电流轨迹即为心电图。做心电图检查用时 3 分钟左右，没有风险。
ECG：读取波形
心电图 (ECG) 表示心跳期间心脏的电流活动。电流活动可分为若干部分，每一部分心电图存在一个字母名称。
每次心搏以一来源于心脏起搏点（窦房结）的脉冲开始。脉冲首先激动心脏的上部腔室（心房）。心房的电活动用 P 波表示。
随后脉冲向下激动心脏下部腔室（心室）。QRS 波群表示心室的电活动。
然后电流沿相反的方向在心室内扩布。这种电活动称为恢复波，以 T 波表示。
通常可在心电图上显示许多类型的异常。如既往的心肌梗死、心律失常、心脏供血供氧不足（缺血性心脏病）、心肌肥厚。
心电图显示的某种异常可提示心脏壁的薄弱区域的膨出（动脉瘤）。动脉瘤可因心脏病发作引起。如果节律异常（过快、过慢，或不规则），心电图也可显示心脏异常节律开始的部位。这些信息有可帮助医生着手确定病因和最适合的治疗。
智能手表
智能手表也具有心电图技术。这种智能手表使用放置在手腕上的单个电极传感器来测量心脏的电活动。这种心电图可以检测心律失常，包括心房颤动 (房颤)，这是一种异常心律。与标准 12 导联心电图不同，智能手表的心电图可持续监测心脏活动，而不是单次短暂监测。然而，智能手表心电图通常不如 12 导联心电图准确，并且不能检测很多不同的心脏病。