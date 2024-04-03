视网膜是眼睛后部的透明感光结构。影响视网膜的肿瘤常常发生于脉络膜，一层致密的血管层。脉络膜像三明治一样位于视网膜和巩膜之间（眼周的眼白部分），视网膜所需的养分一半来源于脉络膜。脉络膜的肿瘤会影响视网膜的血液供应，从而影响视力。（另请参见视网膜疾病概述。）
脉络膜黑色素瘤
脉络膜黑色素瘤起源于脉络膜的黑色素细胞，是最常见的眼内原发性肿瘤，白皮肤蓝眼睛的人种中较为多发。脉络膜黑色素瘤是最常见的眼内原发性肿瘤。它在白人中最为常见。最多发生于55至60岁之间人群。
脉络膜黑色素瘤的症状
在早期，脉络膜黑色素瘤通常不影响视力。到后期，可导致视力模糊或视网膜脱离，出现的症状包括闪光感、视野似乎被幕遮住、或者飞蚊症（在视野内移动的物体）突然增多或变化。黑色素瘤尤其是较大的黑色素瘤可向眼眶浸润或随血流转移至全身其他部位，导致患者死亡。
脉络膜黑素瘤的诊断
脉络膜黑色素瘤的治疗
对于小肿瘤，使用激光、辐照或放射性植入物
对于大肿瘤，摘除眼球
如果肿瘤较小，可采用激光、放射治疗或巩膜外放置放射材料敷贴放疗，以保存眼球、保留视力。
若肿瘤较大，则需要行眼球摘除。
脉络膜转移癌
脉络膜转移癌由身体其他部位的肿瘤转移而来。由于脉络膜有丰富的血管，常为转移性肿瘤的多发部位。其中，女性最为常见的原因是乳腺癌。男性则为肺癌。
脉络膜转移瘤的症状
脉络膜转移瘤通常在病情进展之前不会引起症状。当发生症状时，往往是视力下降或视网膜脱离症状，如飞蚊症、闪光、视物模糊，以及视野中似乎有面纱或窗帘遮挡。视力损失轻重不一。
脉络膜转移瘤的诊断
医生检查眼睛
通常进行超声检查
活检
脉络膜转移瘤有时是在常规眼科检眼镜检查时做出诊断的。超声波检查有助于诊断。
细针穿刺获取少量样本进行显微镜活检可明确诊断。
脉络膜转移瘤的治疗
化疗和/或放疗
脉络膜转移瘤的治疗取决于原发癌症，通常采取化疗、放疗或两者同时进行。
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