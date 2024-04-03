视网膜是眼睛后部的透明感光结构。影响视网膜的肿瘤常常发生于脉络膜，一层致密的血管层。脉络膜像三明治一样位于视网膜和巩膜之间（眼周的眼白部分），视网膜所需的养分一半来源于脉络膜。脉络膜的肿瘤会影响视网膜的血液供应，从而影响视力。（另请参见视网膜疾病概述。）