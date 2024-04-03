手术修复

对于由液体渗漏引起且没有视网膜破裂的脱离，药物治疗

多数视网膜脱离能通过治疗得到修复。外科医生可通过激光手术或冷冻治疗（冷冻疗法）将视网膜裂孔封闭。对于大面积视网膜脱离，外科医生可通过在眼睛周围放硅胶带（称为巩膜扣）或通过手术（称为玻璃体切除术）移除晶状体后面、视网膜前面的玻璃体，将视网膜和眼壁连在一起。通常使用气泡将视网膜固定到位。对于小面积脱离，激光手术可防止视网膜继续脱离，或可使用冷冻联合气泡（一种称为充气性视网膜固定的手术）来使视网膜重新附着。

因影响视网膜的疾病（如糖尿病）导致的脱离可通过玻璃体切除进行治疗。

因液体渗漏导致且不累及视网膜破裂的脱离可通过口服皮质类固醇或抑制免疫系统的药物（免疫抑制剂，如甲氨蝶呤和硫唑嘌呤）进行治疗。皮质类固醇也可以注入植入物形式进入眼内，缓慢释放稳定水平的皮质类固醇。