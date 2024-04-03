视网膜（眼球后部的透明感光结构）脱离是指视网膜与其下附着层之间发生分离。
患者可突发眼前黑影增多、闪光感、眼前幕帘遮挡或突发视力下降。
检眼镜下详查眼底能得出诊断。
多数患者脱离的视网膜经治疗可复位，若视网膜复位及时，患者视力可能会有所恢复。
视网膜脱离可能从一小片区域开始，通常是视网膜破裂（撕裂或裂孔，后者较不常见）导致。若未得到及时治疗，则可能发展到全视网膜。视网膜破裂可导致视网膜脱离，更常见于目前或曾经有以下情况的患者：
当视网膜脱离时，将与部分血液供给分离。除非视网膜重新连接，否则可能会因缺血造成永久性损伤。（另请参见视网膜疾病概述。）
有时，视网膜脱离不是由破裂引起的。一些脱离是因损坏视网膜的疾病并发症（如糖尿病，可导致糖尿病性视网膜病变）所致。损伤血管中流出的液体或血液也可能会在视网膜和底部组织之间聚积，造成脱离。
视网膜脱离的症状
视网膜脱离无痛。患者通常会看到越来越多的漂浮物（飞蚊症—穿过患者视野的物体）或者持续不足一秒的许多强光闪烁（闪光幻觉）并且视物模糊。通常首先丧失周边视力，随着脱离进一步发展，视力丧失逐渐扩散。视力丧失可导致视野变灰，或者视线似乎被幕遮盖。
患者眼睛后部附近的胶状组织（玻璃体）内出血（玻璃体出血）。如果黄斑（视网膜的中央区域）脱离，视力迅速恶化，一切都变得模糊。一些视网膜脱离在开始时不会引发症状。
视网膜脱离的诊断
医生检查眼睛
有时进行超声检查
滴眼药水散瞳后，医生使用检眼镜检查视网膜，通常可以看到脱离。如果看不见脱离，眼睛超声检查可帮助进行识别。
视网膜脱离的治疗
手术修复
对于由液体渗漏引起且没有视网膜破裂的脱离，药物治疗
多数视网膜脱离能通过治疗得到修复。外科医生可通过激光手术或冷冻治疗（冷冻疗法）将视网膜裂孔封闭。对于大面积视网膜脱离，外科医生可通过在眼睛周围放硅胶带（称为巩膜扣）或通过手术（称为玻璃体切除术）移除晶状体后面、视网膜前面的玻璃体，将视网膜和眼壁连在一起。通常使用气泡将视网膜固定到位。对于小面积脱离，激光手术可防止视网膜继续脱离，或可使用冷冻联合气泡（一种称为充气性视网膜固定的手术）来使视网膜重新附着。
因影响视网膜的疾病（如糖尿病）导致的脱离可通过玻璃体切除进行治疗。
因液体渗漏导致且不累及视网膜破裂的脱离可通过口服皮质类固醇或抑制免疫系统的药物（免疫抑制剂，如甲氨蝶呤和硫唑嘌呤）进行治疗。皮质类固醇也可以注入植入物形式进入眼内，缓慢释放稳定水平的皮质类固醇。
视网膜脱离的预后
手术通常可帮助预防进一步视力丧失。视力通常会有所恢复，但以下情况除外：
视网膜已脱离数天或数周。
发生出血或瘢痕。
黄斑区视网膜脱离或黄斑区受损。
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