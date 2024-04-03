高血压视网膜病变是指因血压升高所致的视网膜（眼球后部内表面的一层透明感光膜）损伤。

当血压升高时（一种称为高血压的疾病），视网膜可能会受到损伤。高血压可损伤视网膜的小血管，造成小血管管壁增厚，其内血流量减少。因此，视网膜的血液供应减少。由于供血不足，视网膜斑块可能会受损。

随着高血压视网膜病变的进一步发展，血液可能会渗漏进入视网膜。随着高血压视网膜病变的进一步发展，血液可渗漏进入视网膜，视力逐渐下降，尤其是病变影响到黄斑区视网膜的中央区域，视力将明显下降。即使轻度的高血压，若长期不治疗，多年后也会造成视网膜血管的损伤。

如果血压高到危险程度（称为高血压急症），视网膜静脉可能会扩张和扭曲，并且视神经盘（视神经与视网膜交汇处）可能会肿胀（称为视神经乳头水肿）。

（另请参见视网膜疾病概述。）

高血压性视网膜病变的诊断 医生检查眼睛 医生通过检眼镜检查可发现高血压患者视网膜的特征性改变。视网膜血管损伤的严重程度与身体其他器官血管受高血压损伤的严重程度存在一定的相关性，如颅内、心脏及肾脏等。当血压非常高时，医生可能观察到视神经盘肿胀（称为视神经乳头水肿），提示需要立即治疗（参见表成年人中的血压分级）。 你知道吗……

高血压性视网膜病变的治疗 治疗高血压的措施 高血压性视网膜病变治疗的目标是长期降低血压。但血压显著升高并威胁生命时，应立即进行治疗以挽救视力并防止其他并发症的发生，包括脑卒中、心力衰竭、肾衰竭及心脏病发作等。