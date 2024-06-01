病因的治疗

应尽快治疗导致颅内压增高的原发疾病。例如，如果高脑脊液压力是由脑肿瘤所致，可采用皮质类固醇激素进行治疗，但可能需要手术切除肿瘤或放疗来减少肿瘤大小。

若视神经乳头水肿是由特发性颅内高血压所致，需减轻体重，并给予利尿药进行治疗。如果不成功，可进行外科手术。

若为细菌感染所致，则需应用抗生素。

若颅内脓肿形成，则需行脓肿引流，并给予抗生素进行治疗。