因颅内或颅周压升高，视神经在入眼处发生水肿称为视神经乳头水肿。
视觉症状可能是短暂的视觉障碍。
脑内或脑周压力增加的其他症状包括耳鸣、头痛、呕吐或组合症状。
医生通过检眼镜观察患者的视乳头即可作出诊断。
应尽快治疗导致颅内压增高的原发疾病。
（另见视神经疾病概述。）
视神经乳头水肿的病因
视神经乳头水肿的症状
视神经乳头水肿可能并不表现出视力下降的症状。一过性视力改变是视神经乳头水肿的特征性表现，包括视物模糊、复视、闪光感或完全性的视力丧失等，症状常持续几秒钟而后自行恢复。脑部压力升高可引起其他症状。可出现耳内搏动性鸣响、头痛、恶心、呕吐或组合症状。该疾病不会引起眼部疼痛。
视神经乳头水肿的诊断
医师的评估
影像学检查
腰椎穿刺（脊椎穿剌）
脑部炎症或感染
要诊断视神经乳头水肿，医生可使用检眼镜（一个带放大镜的灯，用于观察眼睛后部）。眼科医生（专门进行眼睛疾病评估和治疗的医生）通常需要确诊，并帮助确定病因。
脑部和眼眶磁共振成像 (MRI) 或计算机断层扫描 (CT) 可用于帮助确定病因，并监测治疗效果。可进行头部 MR 静脉造影或 CT 静脉造影，以排除脑静脉窦血栓形成。
除非 MRI 或 CT 扫描指示脊椎穿刺不安全，否则会进行腰椎穿刺（脊椎穿刺）测量脑脊液的压力。脑脊液样本检查也可查找颅内肿瘤或感染等的证据。
有时还需行眼部超声检查以用于视神经乳头水肿与其他导致视神经水肿的疾病的鉴别。光学相干断层扫描 (OCT) 是一种使用反射光产生更详细的眼球后部和视神经图像的特殊技术。有时基于乳头水肿这一怀疑的原因进行其他检查。
视神经乳头水肿的治疗
病因的治疗
应尽快治疗导致颅内压增高的原发疾病。例如，如果高脑脊液压力是由脑肿瘤所致，可采用皮质类固醇激素进行治疗，但可能需要手术切除肿瘤或放疗来减少肿瘤大小。
若视神经乳头水肿是由特发性颅内高血压所致，需减轻体重，并给予利尿药进行治疗。如果不成功，可进行外科手术。
若为细菌感染所致，则需应用抗生素。
若颅内脓肿形成，则需行脓肿引流，并给予抗生素进行治疗。