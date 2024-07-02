在生命终结时，患者与医生之间关于治疗偏好的坦诚和开放的交流有助于保证致命性疾病期间较好的生活质量。医生给出临终治疗的可能优势和不足的建议，包括对生活质量的影响。患者表达他们想要经历以及不想经历的事物。人们有机会陈述对治疗的偏好，对治疗加以限制，表达意愿，如想在什么地方去世以及当临终时想要什么，同时决定他们死亡后是否愿意捐献器官。

通常情况下，严重或终末疾病患者会继续接受其常规医生的护理，他们与医生建立长期持久、相互信赖的关系。然而，也有一些例外。如某些医生可能反对使用致死性镇静剂或大剂量阿片类药物镇痛。这两种方式可能都可使患者更舒服的去世，但也有加速死亡的可能（尽管有时它们可​​以帮助患者延长生命）。假如一个患者选择这种治疗方式,但他的主管医生不同意,患者可能向其他医生寻求这种处理。

有时，临终关怀团队可以提供此类护理，并与临终者的常规医生进行协调。临终关怀是为可能在几个月内死亡的人们提供护理和支持的计划。临终关怀的重点在于舒适和有意义，而不是治愈。人们可以在家或在医疗机构接受临终关怀服务。

为临终关怀选择医疗保健团队 当选择一名医生（或整个护理团队）时，患有致命性疾病或高龄的人应问如下有关临终医护的问题： 这名医生是否会给予临终患者对症处理（姑息治疗）以及给予强效阿片类药物来完全控制疼痛？

这名医生有照料临终者的实际经验吗？

医生会在医院、疗养院或家里照料临终者一直到去世吗？

对于临终医护，医生是否足够灵活以适应患者不同的治疗选择？

医生是否熟悉社区中的家庭医疗、辅助服务和治疗服务——谁有资格使用这些服务，如何对其付费，以及如何在需要时帮助患者和家人获得强化服务？ 在一些情况下，医生缺乏经验程度，可被与患者及其家属保有长期关系,以及其医生愿意寻求其他医生帮助的态度弥补。 护理系统包括由医生、医院、疗养院和家庭医疗保健机构组成的护理服务计划。医护系统可能在他们的收费、保险赔付、患者的扣除额和自付比例有所差异。向医生、护士、其他患者和家属、社会工作者以及个案管理员进行咨询可能有助于你找到最好的临床团队和他们的网络，就是这些组成了医护系统： 在不同的医护网络中什么样的治疗更有效？

在提供有关可能治疗方案优点的信息时，一般经验是什么？

如何同那些已经接受治疗的患者和家属进行交流？

可获得任何试验性治疗吗？

医护团队常规关心临终患者和家属吗？

他们在确实保证患者舒服和尊严，以及满足患者和家属选择的医护方案方面自信吗？